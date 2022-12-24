Дворец императрицы, созвездие шикарных ресторанов, работы Льва Кекушева — досадно, что эти и другие чудеса Петровского парка обходят стороной. Я открою для вас «Московский Версаль для прогулок» и объясню, чем он привлекал венценосных особ, знать и богему. Изучим его историю сквозь века — через планировку аллей, архитектуру и рассказы о здешних «дачных сезонах».

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Описание

Что вас ожидает

Совсем другой город

В тени помпезного Петровского путевого дворца около станции метро «Динамо» скрывается неприметный парк. Начинаешь изучать — и диву даешься: со времен Екатерины II сюда заезжали все российские монархи перед своей коронацией. Здесь Наполеон наблюдал за горящей Москвой, а его пасынок увидел сон, изменивший всю его жизнь. Пушкин и Лермонтов, Шехтель и Врубель, купец Рябушинский, коннозаводчик Малютин — вот лишь некоторые из героев моей экскурсии по Петровскому парку, заслуживающих памяти и внимания.

Очерки городской жизни

Гуляя по аллеям, раскрытым, как пальцы гигантской ладони, мы охватим различные эпохи, от петровских времен до расцвета советской аэрокосмической отрасли. Но основной предмет беседы — дореволюционные дачи и дачники. Вы узнаете:

как развивалась эта местность, кому пришло в голову «отдать» землю для строительства домов и отчего в парке возник элитный дачный поселок;

как москвичи выбирали себе дачу и чем там занимались;

чем прославились местные дачники-сумасброды и рестораторы-новаторы;

что стало с некогда популярными заведениями, где кутила вся московская знать;

почему первый трамвай побежал именно в эту сторону.

Организационные детали

Посещение Петровского путевого дворца не входит в экскурсию.