Прошлое на ладони. Дачные истории Петровского парка

Увидеть царскую резиденцию и дома аристократов в тени аллей пейзажного парка

Дворец императрицы, созвездие шикарных ресторанов, работы Льва Кекушева — досадно, что эти и другие чудеса Петровского парка обходят стороной.

Я открою для вас «Московский Версаль для прогулок» и объясню, чем он привлекал венценосных особ, знать и богему.

Изучим его историю сквозь века — через планировку аллей, архитектуру и рассказы о здешних «дачных сезонах».
Прошлое на ладони. Дачные истории Петровского парка
Прошлое на ладони. Дачные истории Петровского парка
Прошлое на ладони. Дачные истории Петровского парка
Прошлое на ладони. Дачные истории Петровского парка
Прошлое на ладони. Дачные истории Петровского парка
Прошлое на ладони. Дачные истории Петровского парка
Прошлое на ладони. Дачные истории Петровского парка
Прошлое на ладони. Дачные истории Петровского парка
Прошлое на ладони. Дачные истории Петровского парка
Прошлое на ладони. Дачные истории Петровского парка
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Описание

Что вас ожидает

Совсем другой город

В тени помпезного Петровского путевого дворца около станции метро «Динамо» скрывается неприметный парк. Начинаешь изучать — и диву даешься: со времен Екатерины II сюда заезжали все российские монархи перед своей коронацией. Здесь Наполеон наблюдал за горящей Москвой, а его пасынок увидел сон, изменивший всю его жизнь. Пушкин и Лермонтов, Шехтель и Врубель, купец Рябушинский, коннозаводчик Малютин — вот лишь некоторые из героев моей экскурсии по Петровскому парку, заслуживающих памяти и внимания.

Очерки городской жизни

Гуляя по аллеям, раскрытым, как пальцы гигантской ладони, мы охватим различные эпохи, от петровских времен до расцвета советской аэрокосмической отрасли. Но основной предмет беседы — дореволюционные дачи и дачники. Вы узнаете:

  • как развивалась эта местность, кому пришло в голову «отдать» землю для строительства домов и отчего в парке возник элитный дачный поселок;
  • как москвичи выбирали себе дачу и чем там занимались;
  • чем прославились местные дачники-сумасброды и рестораторы-новаторы;
  • что стало с некогда популярными заведениями, где кутила вся московская знать;
  • почему первый трамвай побежал именно в эту сторону.

Организационные детали

Посещение Петровского путевого дворца не входит в экскурсию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у выхода из СТ.М. «Динамо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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