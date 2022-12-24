В тени помпезного Петровского путевого дворца около станции метро «Динамо» скрывается неприметный парк. Начинаешь изучать — и диву даешься: со времен Екатерины II сюда заезжали все российские монархи перед своей коронацией. Здесь Наполеон наблюдал за горящей Москвой, а его пасынок увидел сон, изменивший всю его жизнь. Пушкин и Лермонтов, Шехтель и Врубель, купец Рябушинский, коннозаводчик Малютин — вот лишь некоторые из героев моей экскурсии по Петровскому парку, заслуживающих памяти и внимания.
Гуляя по аллеям, раскрытым, как пальцы гигантской ладони, мы охватим различные эпохи, от петровских времен до расцвета советской аэрокосмической отрасли. Но основной предмет беседы — дореволюционные дачи и дачники. Вы узнаете:
Посещение Петровского путевого дворца не входит в экскурсию.