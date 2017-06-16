Вы начнете свое путешествие от причала «Киевский вокзал». В ваше распоряжение предоставляется верхняя палуба с крытой смотровой площадкой, где вы сможете насладиться красотой самого сердца столицы: Воробьевыми горами, Московским Кремлем, памятником Петру Великому и другими достопримечательностями. Для желающих поужинать с видом на город на нижней палубе открыт уютный ресторан, где вас удивят необычной подачей блюд и предложат напитки.
Причал «Киевский вокзал» — Площадь Европы — МГУ им. М. В. Ломоносова — Воробьёвы горы — Крымский мост — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Ландшафтный парк «Зарядье» — Высотка на Котельнической набережной — Причал «Большой Устьинский мост» (остановка) — Причал «Киевский вокзал»