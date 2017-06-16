Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Киевского вокзала

С комфортом любоваться главными красотами столицы на прогулке по Москва-реке

Приглашаем на трехчасовую прогулку на дизайнерском теплоходе люкс-класса.

В группе до 120 человек вы насладитесь видом на центральные достопримечательности столицы — Воробьевы горы, собор Василия Блаженного, парящие мосты и широкие набережные.

И заодно хорошо проведете время в лаунж-ресторане на нижней палубе с изысканными блюдами от шеф-повара.
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Киевского вокзала
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Киевского вокзала
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Киевского вокзала
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Киевского вокзала
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Киевского вокзала
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Киевского вокзала
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Киевского вокзала
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Киевского вокзала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Комфорт и красота

Вы начнете свое путешествие от причала «Киевский вокзал». В ваше распоряжение предоставляется верхняя палуба с крытой смотровой площадкой, где вы сможете насладиться красотой самого сердца столицы: Воробьевыми горами, Московским Кремлем, памятником Петру Великому и другими достопримечательностями. Для желающих поужинать с видом на город на нижней палубе открыт уютный ресторан, где вас удивят необычной подачей блюд и предложат напитки.

Маршрут прогулки

Причал «Киевский вокзал» — Площадь Европы — МГУ им. М. В. Ломоносова — Воробьёвы горы — Крымский мост — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Ландшафтный парк «Зарядье» — Высотка на Котельнической набережной — Причал «Большой Устьинский мост» (остановка) — Причал «Киевский вокзал»

Организационные детали

  • Прогулка на теплоходе «Морис» вместимостью до 120 человек. На борту есть ресторан, смотровая площадка, работает кондиционер и уборная.
  • Сопровождение гида не предполагается
  • Блюда в ресторане оплачиваются отдельно
  • На борт нельзя брать свою еду и напитки
  • На борт нельзя брать животных

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Киевский вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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