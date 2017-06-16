Приглашаем на трехчасовую прогулку на дизайнерском теплоходе люкс-класса. В группе до 120 человек вы насладитесь видом на центральные достопримечательности столицы — Воробьевы горы, собор Василия Блаженного, парящие мосты и широкие набережные. И заодно хорошо проведете время в лаунж-ресторане на нижней палубе с изысканными блюдами от шеф-повара.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Комфорт и красота

Вы начнете свое путешествие от причала «Киевский вокзал». В ваше распоряжение предоставляется верхняя палуба с крытой смотровой площадкой, где вы сможете насладиться красотой самого сердца столицы: Воробьевыми горами, Московским Кремлем, памятником Петру Великому и другими достопримечательностями. Для желающих поужинать с видом на город на нижней палубе открыт уютный ресторан, где вас удивят необычной подачей блюд и предложат напитки.

Маршрут прогулки

Причал «Киевский вокзал» — Площадь Европы — МГУ им. М. В. Ломоносова — Воробьёвы горы — Крымский мост — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Ландшафтный парк «Зарядье» — Высотка на Котельнической набережной — Причал «Большой Устьинский мост» (остановка) — Причал «Киевский вокзал»

Организационные детали