Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Путешествие сквозь эпохи

Вы погуляете по старинному кварталу, похожему по атмосфере на викторианскую Англию. Рассмотрите деревянные дома, построенные по индивидуальным проектам, и сравните их с «поселком художников» в московском районе Сокол. Кроме того, оцените здание первой советской электростанции, открытой Троцким, и пройдете по насыпной дамбе самого большого естественного водоема Подмосковья — Святого озера. А также по желанию заглянете в бывший поселок торфяников Керва, ставший ныне одним из городских районов.

История и легенды Шатуры

Шатура — очень необычный и колоритный город 🏙️. Вы узнаете, почему его центр спланирован на основе идей английского урбаниста Ховарда, где скрывается загадочный Змеиный камень и почему по шатурским болотам нельзя ходить без крепкой двухметровой слеги. А еще раскроете, какие местные географические названия пришли из языка угро-финского народа мещера.

Организационные детали

Из Москвы до Шатуры и обратно вам нужно добраться самостоятельно: на машине, электричке или автобусе 🚌 от м. Котельники.