Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Шатура — мечта о «городе будущего»

Рассмотреть необычные деревянные дома, посетить Святое озеро и отыскать памятники конструктивизма

Алексей
Алексей – Гид из Москвы
Шатура — тайная архитектурная жемчужина дальнего Подмосковья.

Вы расшифруете концепцию «города-сада» и увидите творения знаменитых братьев Весниных.

А также узнаете, как среди мещерских болот в 1920-е годы появились оригинальные дома для рабочих, в которых до революции с удовольствием поселились бы успешные врачи и адвокаты.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 50004 500 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»

Что вас ожидает

Путешествие сквозь эпохи
Вы погуляете по старинному кварталу, похожему по атмосфере на викторианскую Англию. Рассмотрите деревянные дома, построенные по индивидуальным проектам, и сравните их с «поселком художников» в московском районе Сокол. Кроме того, оцените здание первой советской электростанции, открытой Троцким, и пройдете по насыпной дамбе самого большого естественного водоема Подмосковья — Святого озера. А также по желанию заглянете в бывший поселок торфяников Керва, ставший ныне одним из городских районов.

История и легенды Шатуры
Шатура — очень необычный и колоритный город 🏙️. Вы узнаете, почему его центр спланирован на основе идей английского урбаниста Ховарда, где скрывается загадочный Змеиный камень и почему по шатурским болотам нельзя ходить без крепкой двухметровой слеги. А еще раскроете, какие местные географические названия пришли из языка угро-финского народа мещера.

Организационные детали

Из Москвы до Шатуры и обратно вам нужно добраться самостоятельно: на машине, электричке или автобусе 🚌 от м. Котельники.

Начало и место завершения
🚩 на ж/д вокзале Шатуры
Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»
Шатура — мечта о «городе будущего»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я выпускник географического факультета МГУ, бывший журналист районной газеты и автор более 100 публикаций, имеющих отношение к культуре и истории Егорьевска. С радостью покажу вам главные и тайные места самобытных подмосковных городов и расскажу о них самое интересное!
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