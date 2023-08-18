Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
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Описание
Что вас ожидает
Пешеходная экскурсия у стен Кремля
Вы исследуете самую древнюю часть города — Московский Кремль — с его величественными стенами, соборы и храмы, которые многое и многих видели на своём веку.
Прогуляетесь по Александровскому саду и услышите историю его появления. Узнаете, почему внутри сада находится мост, какой памятник неоднократно менял название и где в саду можно найти остатки домов допожарной Москвы.
Постоите у Могилы неизвестного солдата, увидите почётный караул и пройдёте по Аллее городов-героев.
Экскурсия по территории Московского Кремля
Затем вас ждёт резиденция русских царей, советского правительства и президента. Вы удивите знаменитую площадь, окружённую Успенским, Архангельским и Благовещенским соборами. Осмотрите их интерьеры, полюбуетесь древними фресками. Помолчите у «отеческих гробов», услышите историю Царь-колокола и Царь-пушки и погуляете в Кремлёвском саду.
Экскурсия в Оружейную палату
Потом вы отправитесь в Оружейную палату — всемирно известный музей-сокровищницу. В ней хранятся старинные государственные регалии, парадная одежда царей и иерархов русской православной церкви, памятники оружейного искусства, кареты русских и иностранных мастеров. Например, шапка Мономаха, мантия Александры Фёдоровны и оружейный гарнитур Остен-Сакена.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт путешественникам старше 7 лет
- Входные билеты включены в стоимость
- Продолжительность экскурсии — 4,5–5 часов
Как проходит экскурсия
- Экскурсию по Александровскому саду и территории Кремля для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В группе менее 5 человек можно провести экскурсию по Кремлю с аудиогидом — он включён в стоимость. Но понадобится залог — не менее 3000 рублей или значимый документ для аренды одного аудиогида и документ для нескольких.
- Оружейная палата посещается без экскурсии. Но вы можете взять напрокат аудиогид. Залог за один — не менее 1500 рублей или значимый документ, за несколько — документ.
Бронирование экскурсии
- При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
- При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции метро «Площадь революции»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.