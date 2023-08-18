Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду

Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России

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Изучить одни из главных символов страны за полдня — легко! Вы отправитесь к древнейшей постройке Москвы, прогуляетесь по зелёному и благоустроенному Александровскому саду, увидите восхитительные фрески внутри соборов, один из самых больших колоколов в мире и легендарную шапку Мономаха. Группа небольшая — до 10 человек, а все билеты включены в стоимость.
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пешеходная экскурсия у стен Кремля

Вы исследуете самую древнюю часть города — Московский Кремль — с его величественными стенами, соборы и храмы, которые многое и многих видели на своём веку.

Прогуляетесь по Александровскому саду и услышите историю его появления. Узнаете, почему внутри сада находится мост, какой памятник неоднократно менял название и где в саду можно найти остатки домов допожарной Москвы.

Постоите у Могилы неизвестного солдата, увидите почётный караул и пройдёте по Аллее городов-героев.

Экскурсия по территории Московского Кремля

Затем вас ждёт резиденция русских царей, советского правительства и президента. Вы удивите знаменитую площадь, окружённую Успенским, Архангельским и Благовещенским соборами. Осмотрите их интерьеры, полюбуетесь древними фресками. Помолчите у «отеческих гробов», услышите историю Царь-колокола и Царь-пушки и погуляете в Кремлёвском саду.

Экскурсия в Оружейную палату

Потом вы отправитесь в Оружейную палату — всемирно известный музей-сокровищницу. В ней хранятся старинные государственные регалии, парадная одежда царей и иерархов русской православной церкви, памятники оружейного искусства, кареты русских и иностранных мастеров. Например, шапка Мономаха, мантия Александры Фёдоровны и оружейный гарнитур Остен-Сакена.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт путешественникам старше 7 лет
  • Входные билеты включены в стоимость
  • Продолжительность экскурсии — 4,5–5 часов

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию по Александровскому саду и территории Кремля для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • В группе менее 5 человек можно провести экскурсию по Кремлю с аудиогидом — он включён в стоимость. Но понадобится залог — не менее 3000 рублей или значимый документ для аренды одного аудиогида и документ для нескольких.
  • Оружейная палата посещается без экскурсии. Но вы можете взять напрокат аудиогид. Залог за один — не менее 1500 рублей или значимый документ, за несколько — документ.

Бронирование экскурсии

  • При бронировании в переписке укажите, пожалуйста, данные всех участников: ФИО, дату рождения
  • При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается (это связано с бронированием билетов)

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции метро «Площадь революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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