Погрузиться в истории, сыгранные вживую актёрами московских театров
В ней содержались политические заключённые, многие из которых создали в неволе известные произведения. А в самой тюрьме существовал театр, подробности о котором вы также узнаете. В финале — фуршет от шеф-повара.
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Описание
Что вас ожидает
Приключение начинается с контрастов, ведь место действия — расположенный в сердце Таганки изящный Vertical Boutique. На один вечер этот камерный отель превратится в театр без вывески и кресел. Лаконичный интерьер в стиле лофт станет отличной декорацией к сюжетам, которые развернутся на глазах у зрителей.
Вашим проводником будет Никита Андреевич Алференко — тюремный надзиратель, проработавший на Таганке 40. Вместе с ним вы будете путешествовать по закоулкам отеля, узнавая интересные детали и наблюдая, как оживает история. Через вовлекающую игру актёры поведают о великих людях и событиях, раскроют детали более чем столетней истории гостиницы. И поделятся тайнами, которые хранят эти стены:
- когда была построена Таганская тюрьма и что стало причиной её появления,
- как в стенах тюрьмы оказались Савва Морозов и Леонид Андреев,
- кто из заключённых послужил прототипом Остапа Бендера,
- кто отвечал за театральную жизнь тюрьмы и культурный досуг.
Организационные детали
В стоимость билета входит: спектакль-экскурсия, фуршет с напитками и лёгкими закусками, профессиональные фотоснимки в интерьерах отеля.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в отеле «Vertical Boutique»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.