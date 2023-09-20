Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»

Погрузиться в истории, сыгранные вживую актёрами московских театров

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Сегодня Таганка — это центр исторических памятников, храмов и музеев. Но когда-то здесь находилась мрачная и величественная Таганская тюрьма.

В ней содержались политические заключённые, многие из которых создали в неволе известные произведения. А в самой тюрьме существовал театр, подробности о котором вы также узнаете. В финале — фуршет от шеф-повара.
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Ближайшие даты:
20
сен
27
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приключение начинается с контрастов, ведь место действия — расположенный в сердце Таганки изящный Vertical Boutique. На один вечер этот камерный отель превратится в театр без вывески и кресел. Лаконичный интерьер в стиле лофт станет отличной декорацией к сюжетам, которые развернутся на глазах у зрителей.

Вашим проводником будет Никита Андреевич Алференко — тюремный надзиратель, проработавший на Таганке 40. Вместе с ним вы будете путешествовать по закоулкам отеля, узнавая интересные детали и наблюдая, как оживает история. Через вовлекающую игру актёры поведают о великих людях и событиях, раскроют детали более чем столетней истории гостиницы. И поделятся тайнами, которые хранят эти стены:

  • когда была построена Таганская тюрьма и что стало причиной её появления,
  • как в стенах тюрьмы оказались Савва Морозов и Леонид Андреев,
  • кто из заключённых послужил прототипом Остапа Бендера,
  • кто отвечал за театральную жизнь тюрьмы и культурный досуг.

Организационные детали

В стоимость билета входит: спектакль-экскурсия, фуршет с напитками и лёгкими закусками, профессиональные фотоснимки в интерьерах отеля.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле «Vertical Boutique»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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