Сегодня Таганка — это центр исторических памятников, храмов и музеев. Но когда-то здесь находилась мрачная и величественная Таганская тюрьма. В ней содержались политические заключённые, многие из которых создали в неволе известные произведения. А в самой тюрьме существовал театр, подробности о котором вы также узнаете. В финале — фуршет от шеф-повара.

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Описание

Что вас ожидает

Приключение начинается с контрастов, ведь место действия — расположенный в сердце Таганки изящный Vertical Boutique. На один вечер этот камерный отель превратится в театр без вывески и кресел. Лаконичный интерьер в стиле лофт станет отличной декорацией к сюжетам, которые развернутся на глазах у зрителей.

Вашим проводником будет Никита Андреевич Алференко — тюремный надзиратель, проработавший на Таганке 40. Вместе с ним вы будете путешествовать по закоулкам отеля, узнавая интересные детали и наблюдая, как оживает история. Через вовлекающую игру актёры поведают о великих людях и событиях, раскроют детали более чем столетней истории гостиницы. И поделятся тайнами, которые хранят эти стены:

когда была построена Таганская тюрьма и что стало причиной её появления,

как в стенах тюрьмы оказались Савва Морозов и Леонид Андреев,

кто из заключённых послужил прототипом Остапа Бендера,

кто отвечал за театральную жизнь тюрьмы и культурный досуг.

Организационные детали

В стоимость билета входит: спектакль-экскурсия, фуршет с напитками и лёгкими закусками, профессиональные фотоснимки в интерьерах отеля.