Александр проводит ещё 3 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья

Попасть в прошлое и узнать больше о личности Ленина и пропаганде СССР в монументальном музее

Александр
Александр – Гид из Москвы
Экскурсия ⛳ в усадьбу Горки — идея для выходного дня, чтобы совместить наслаждение природой и новые знания 🎓.

Недалеко от Москвы вы погуляете по живописной территории, узнаете о судьбе Зинаиды Морозовой и развитии усадьбы.

Посетите Мемориальный музей 🖼 Ленина, жившего в Горках, услышите о здании как лебединой песне советской пропаганды и даже найдете «скрытую архитектуру».
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья

Что вас ожидает

Парк и стены, которые помнят
В первую очередь я расскажу о местности, где расположена усадьба Горки. Она известна с 16 века, но расцвет переживала в конце 19 — начале 20 вв. Здесь хорошо сохранились интерьеры и экстерьеры зданий, живописные окрестности и достопримечательности 🏛️ разных исторических эпох, в которые вы погрузитесь на экскурсии 🧭. Увидите усадебный дом Зинаиды Морозовой-Рейнбот, наследницы знаменитого мецената, и узнаете, почему ей пришлось уехать в Горки. Поймете назначение хозяйственных построек и услышите о приключениях итальянца в России.

Ленин и его время
Усадьба сохранилась во многом благодаря тому, что с 1918 года здесь жил и восстанавливался после ранения В. И. Ленин. Почему выбрали именно Горки? Мы поговорим об этом и о плане монументальной пропаганды СССР. Безотносительно того, как вы относитесь к личности вождя, вы узнаете много интересных фактов, а увидев здание Мемориального музея, поймете его величественный символизм. Рассмотрите статую Ленина, которая стояла в Кремле, разберетесь в архитектурных деталях и раскроете, что такое «умный дом» начала 20 века.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на легковом автомобиле 🚘 с комфортным размещением до 3-4 человек и пешком по территории усадьбы
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 на территорию (50 руб. с человека), на экспозиции по желанию (от 100 до 500 руб. с человека)
Начало и место завершения
🚩 метро Бульвар Дмитрия Донского
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья
Усадьба Горки — скрытая жемчужина Подмосковья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Приветствую вас, дорогие путешественники! Давайте знакомиться! Меня зовут Александр. Очень люблю Москву и хочу вам показать как самые интересные места, так и нетуристические уголки столицы. Очень люблю рассказывать историю, легенды и традиции города, а также знакомить с сегодняшней жизнью Москвы. Предпочитаю живой диалог, а не нудные лекции. Я к вашим услугам: являюсь в одном лице гидом и водителем с большим опытом вождения. Говорят, что лучшая приправа при приготовлении пищи, — любовь. Думаю, все, что ты делаешь с любовью, становится вкусным, в том числе и экскурсии. С удовольствием покажу вам удивительную Москву, и вы её полюбите также, как и я!
Напишите мне

Александр проводит ещё 3 экскурсии

Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
8 000
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
21 отзыв
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
К царю на дачу — в Коломенский дворец
3 900
1.5 часа
К царю на дачу — в Коломенский дворец
1 отзыв
Посетить роскошную летнюю резиденцию Алексея Михайловича и узнать о жизни царских особ
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
8 000
3 часа
Из Москвы — к усадьбам Дубровицы и Ивановское в Подольске
Прогуляться по парку, осмотреть знаменитую церковь с короной и раскрыть тайны владельцев усадеб

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1961 отзыв
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
518 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов