Александр проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Парк и стены, которые помнят

В первую очередь я расскажу о местности, где расположена усадьба Горки. Она известна с 16 века, но расцвет переживала в конце 19 — начале 20 вв. Здесь хорошо сохранились интерьеры и экстерьеры зданий, живописные окрестности и достопримечательности 🏛️ разных исторических эпох, в которые вы погрузитесь на экскурсии 🧭. Увидите усадебный дом Зинаиды Морозовой-Рейнбот, наследницы знаменитого мецената, и узнаете, почему ей пришлось уехать в Горки. Поймете назначение хозяйственных построек и услышите о приключениях итальянца в России.

Ленин и его время

Усадьба сохранилась во многом благодаря тому, что с 1918 года здесь жил и восстанавливался после ранения В. И. Ленин. Почему выбрали именно Горки? Мы поговорим об этом и о плане монументальной пропаганды СССР. Безотносительно того, как вы относитесь к личности вождя, вы узнаете много интересных фактов, а увидев здание Мемориального музея, поймете его величественный символизм. Рассмотрите статую Ленина, которая стояла в Кремле, разберетесь в архитектурных деталях и раскроете, что такое «умный дом» начала 20 века.

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