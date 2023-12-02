Мы познакомим Вас со старинным подмосковным городом Коломна, погрузим Вас в его уютную атмосферу и окунем в многовековую историю этого чудесного города. Экскурсия проходит в мини группах — не более 10 человек. Вместе с Вами мы сделаем более 4000 шагов по улицам наполненных историей, увидим самые красивые места и архитектуру, наш путь лежит через Коломенский кремль и посад. Вся прогулка занимает около 2х часов, экскурсия проходит в форме диалога, мы стараемся вовлечь в общение каждого участника. Вас ждут не только интересные рассказы и истории, но и загадки) За эти 2 часа Вы увидите историческую часть города с разных ракурсов, познакомитесь с историей города и узнаете много увлекательных фактов, а так же окунитесь в литературную жизнь Коломны, ведь мы Вас познакомим с писателями и поэтами чьи имена вписались в историю нашего города. Дополнительные расходы:

Посещение музеев не включено в программу.