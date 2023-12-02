Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе

Групповая экскурсия в Москве
Чтобы узнать новый город, стоит изучить его с тем, кто в него влюблен! Приглашаю вас на авторскую прогулку по историческому центру Коломны, который откроется перед вами с разных ракурсов.

Мы прогуляемся по старинным улочкам посада и кремля, полюбуемся коломенской архитектурой и поговорим об известных личностях, связанных с историей нашего города.
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
9
дек
10
дек
16
дек
17
дек
23
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 18 лет)от 650 ₽
Школьный (от 8 до 17 лет)от 600 ₽
Детский (от 4 до 7 лет)от 500 ₽
Пенсионныйот 650 ₽

Что вас ожидает:

  • Мы прогуляемся с вами по территории Коломенского кремля и посада, познакомимся с историей, архитектурой и с людьми, чьи имена вписались в историю города, по пути вы увидите:
  • Улица Лажечникова, коломенский городовой и дом городской управы
  • Грановитая башня, Маринкина башня, стены кремля и Михайловские ворота
  • Коломенский водопровод XIX века
  • Духовное сердце Коломна - Соборная площадь
  • Пятницкие ворота
  • Коломенский посад
  • Коломенский арбат
  • И многое другое)

Описание

Мы познакомим Вас со старинным подмосковным городом Коломна, погрузим Вас в его уютную атмосферу и окунем в многовековую историю этого чудесного города. Экскурсия проходит в мини группах — не более 10 человек. Вместе с Вами мы сделаем более 4000 шагов по улицам наполненных историей, увидим самые красивые места и архитектуру, наш путь лежит через Коломенский кремль и посад. Вся прогулка занимает около 2х часов, экскурсия проходит в форме диалога, мы стараемся вовлечь в общение каждого участника. Вас ждут не только интересные рассказы и истории, но и загадки) За эти 2 часа Вы увидите историческую часть города с разных ракурсов, познакомитесь с историей города и узнаете много увлекательных фактов, а так же окунитесь в литературную жизнь Коломны, ведь мы Вас познакомим с писателями и поэтами чьи имена вписались в историю нашего города. Дополнительные расходы:
Посещение музеев не включено в программу.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Пешеходная экскурсия
Что не входит
  • По пути можно приобрести напитки, по цене примерно от 50 до 120руб.
  • Посещение музеев не включено в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Завершение: Недалеко от музея Пастилы
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в мини группах - не более 10 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеПешеходныеЛетниеВыездныеНа выходныеОбзорныеАвторские

Похожие туры из Москвы

Автоэкскурсия из Москвы в Коломну: Музей пастилы и «Калачная»
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
11 часов
Автоэкскурсия из Москвы в Коломну: Музей пастилы и «Калачная»
Площадь Тверская застава, д. 1
1 дек
13 дек
14 дек
15 дек
20 000 за всё до 8 чел.
Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
Посадская улица, 13А, Коломна
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
990 за человека
Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом
🚶 Пешая
Квест
1 час
Вперед, в прошлое: аудиоквест по Коломне с мистическим финалом
улица Лажечникова, 5
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
690 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ