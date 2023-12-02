Чтобы узнать новый город, стоит изучить его с тем, кто в него влюблен! Приглашаю вас на авторскую прогулку по историческому центру Коломны, который откроется перед вами с разных ракурсов.
Мы прогуляемся по старинным улочкам посада и кремля, полюбуемся коломенской архитектурой и поговорим об известных личностях, связанных с историей нашего города.
Мы прогуляемся по старинным улочкам посада и кремля, полюбуемся коломенской архитектурой и поговорим об известных личностях, связанных с историей нашего города.
Ближайшие даты:
2
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дек
3
дек
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9
дек
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10
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23
дек
дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 18 лет)
|от 650 ₽
|Школьный (от 8 до 17 лет)
|от 600 ₽
|Детский (от 4 до 7 лет)
|от 500 ₽
|Пенсионный
|от 650 ₽
Что вас ожидает:
- Мы прогуляемся с вами по территории Коломенского кремля и посада, познакомимся с историей, архитектурой и с людьми, чьи имена вписались в историю города, по пути вы увидите:
- Улица Лажечникова, коломенский городовой и дом городской управы
- Грановитая башня, Маринкина башня, стены кремля и Михайловские ворота
- Коломенский водопровод XIX века
- Духовное сердце Коломна - Соборная площадь
- Пятницкие ворота
- Коломенский посад
- Коломенский арбат
- И многое другое)
Описание
Мы познакомим Вас со старинным подмосковным городом Коломна, погрузим Вас в его уютную атмосферу и окунем в многовековую историю этого чудесного города. Экскурсия проходит в мини группах — не более 10 человек. Вместе с Вами мы сделаем более 4000 шагов по улицам наполненных историей, увидим самые красивые места и архитектуру, наш путь лежит через Коломенский кремль и посад. Вся прогулка занимает около 2х часов, экскурсия проходит в форме диалога, мы стараемся вовлечь в общение каждого участника. Вас ждут не только интересные рассказы и истории, но и загадки) За эти 2 часа Вы увидите историческую часть города с разных ракурсов, познакомитесь с историей города и узнаете много увлекательных фактов, а так же окунитесь в литературную жизнь Коломны, ведь мы Вас познакомим с писателями и поэтами чьи имена вписались в историю нашего города. Дополнительные расходы:
Посещение музеев не включено в программу.
См. календарь
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Пешеходная экскурсия
- Что не входит
- По пути можно приобрести напитки, по цене примерно от 50 до 120руб.
- Посещение музеев не включено в программу
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1Завершение: Недалеко от музея Пастилы
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Экскурсия проходит в мини группах - не более 10 человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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