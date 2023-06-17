Осмотреть интерьеры театра с мировым именем и прикоснуться к тайной жизни храма искусства
Гид познакомит вас с историей и архитектурой здания, проведёт в подземный репетиционный зал и зал для высоких гостей. А также расскажет о постановках, артистах и хореографах, вошедших в золотой фонд мировой культуры.
июн
июн
Описание
Что вас ожидает
Как менялся облик Большого театра
Гуляя по коридорам и залам, вы познакомитесь с историей театра от его основания в 1776 году до наших дней. Узнаете о непростой судьбе здания, которое не единожды сгорало, но каждый раз отстраивалось заново и представало в ещё более величественном наряде. Нынешний вид его интерьеров — результат шестилетней реконструкции, завершившейся в 2011 году.
Знаменитая сцена и тайные залы
Вы увидите легендарную сцену и, слушая рассказы гида, представите, как здесь выступали артисты первой величины — Галина Уланова и Майя Плисецкая, Иван Козловский, Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов. Как здесь ставили классические балеты в оригинальной редакции Юрия Григоровича и Мариуса Петипа. А за дирижёрским пультом стоял Сергей Рахманинов.
Также вы побываете в знаменитом квадратном зале, куда имели доступ только первые лица государства. И полюбуетесь полом фойе, покрытым плиткой точь-в-точь такой, что лежала здесь в 19 веке. Кроме того, вы посетите новый подземный зал, где проходят репетиции и можно ощутить особую творческую атмосферу места. А возможно, в ходе экскурсии вам посчастливится стать свидетелем репетиции мастеров ГАБТа «новой волны».
Организационные детали
- Для посещения экскурсии необходимо заполнить регистрационные данные, ссылку на заполнение мы отправим после бронирования
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Театральная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.