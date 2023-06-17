За кулисами Большого театра

Осмотреть интерьеры театра с мировым именем и прикоснуться к тайной жизни храма искусства

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Большой театр — один из главных символов российской культуры и искусства. Вы побываете за кулисами театра и увидите помещения, не доступные обычным зрителям.

Гид познакомит вас с историей и архитектурой здания, проведёт в подземный репетиционный зал и зал для высоких гостей. А также расскажет о постановках, артистах и хореографах, вошедших в золотой фонд мировой культуры.
За кулисами Большого театра
За кулисами Большого театра
За кулисами Большого театра
За кулисами Большого театра
Ближайшие даты:
17
июн
24
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как менялся облик Большого театра

Гуляя по коридорам и залам, вы познакомитесь с историей театра от его основания в 1776 году до наших дней. Узнаете о непростой судьбе здания, которое не единожды сгорало, но каждый раз отстраивалось заново и представало в ещё более величественном наряде. Нынешний вид его интерьеров — результат шестилетней реконструкции, завершившейся в 2011 году.

Знаменитая сцена и тайные залы

Вы увидите легендарную сцену и, слушая рассказы гида, представите, как здесь выступали артисты первой величины — Галина Уланова и Майя Плисецкая, Иван Козловский, Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов. Как здесь ставили классические балеты в оригинальной редакции Юрия Григоровича и Мариуса Петипа. А за дирижёрским пультом стоял Сергей Рахманинов.

Также вы побываете в знаменитом квадратном зале, куда имели доступ только первые лица государства. И полюбуетесь полом фойе, покрытым плиткой точь-в-точь такой, что лежала здесь в 19 веке. Кроме того, вы посетите новый подземный зал, где проходят репетиции и можно ощутить особую творческую атмосферу места. А возможно, в ходе экскурсии вам посчастливится стать свидетелем репетиции мастеров ГАБТа «новой волны».

Организационные детали

  • Для посещения экскурсии необходимо заполнить регистрационные данные, ссылку на заполнение мы отправим после бронирования
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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