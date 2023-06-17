Большой театр — один из главных символов российской культуры и искусства. Вы побываете за кулисами театра и увидите помещения, не доступные обычным зрителям. Гид познакомит вас с историей и архитектурой здания, проведёт в подземный репетиционный зал и зал для высоких гостей. А также расскажет о постановках, артистах и хореографах, вошедших в золотой фонд мировой культуры.

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Описание

Что вас ожидает

Как менялся облик Большого театра

Гуляя по коридорам и залам, вы познакомитесь с историей театра от его основания в 1776 году до наших дней. Узнаете о непростой судьбе здания, которое не единожды сгорало, но каждый раз отстраивалось заново и представало в ещё более величественном наряде. Нынешний вид его интерьеров — результат шестилетней реконструкции, завершившейся в 2011 году.

Знаменитая сцена и тайные залы

Вы увидите легендарную сцену и, слушая рассказы гида, представите, как здесь выступали артисты первой величины — Галина Уланова и Майя Плисецкая, Иван Козловский, Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов. Как здесь ставили классические балеты в оригинальной редакции Юрия Григоровича и Мариуса Петипа. А за дирижёрским пультом стоял Сергей Рахманинов.

Также вы побываете в знаменитом квадратном зале, куда имели доступ только первые лица государства. И полюбуетесь полом фойе, покрытым плиткой точь-в-точь такой, что лежала здесь в 19 веке. Кроме того, вы посетите новый подземный зал, где проходят репетиции и можно ощутить особую творческую атмосферу места. А возможно, в ходе экскурсии вам посчастливится стать свидетелем репетиции мастеров ГАБТа «новой волны».

Организационные детали