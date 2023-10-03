Узнать о жизни писателей и художников, чьи судьбы были переплетены с Камергерским
В конце прошлого века Камергерский переулок, что находится недалеко от Кремля, стал уютным пешеходным пространством.
Но слава переулка — это люди! Здесь жили-были писатели и поэты, художники, музыканты, архитекторы, актёры и режиссёры.
Вы прогуляетесь по историческому месту, а я расскажу о деятелях культуры, чьи жизни и творчество связаны с ним.
Но слава переулка — это люди! Здесь жили-были писатели и поэты, художники, музыканты, архитекторы, актёры и режиссёры.
Вы прогуляетесь по историческому месту, а я расскажу о деятелях культуры, чьи жизни и творчество связаны с ним.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 2 часа прогулки по Камергерскому переулку вы увидите:
- Театр, в котором родился драматург Чехов
- Дом писательского кооператива
- Развалины французской гостиницы
- Монастырские кельи, перестроенные в доходные дома
- Усадьбу 17 века
И узнаете:
- У кого на балконе выросла ива
- Что случилось с извозчиком, который встретился в ночи с Мефистофелем
- Где нашлась потерянная рукопись
А ещё увидите отражение в зеркале поэта Серебряного века.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Камергерском переулке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Меня зовут Ольга Онищенко. Я выпускник школы гида «Глазами инженера» и сертифицированный экскурсовод Дома Творчества писателей в Переделкине. Опыт экскурсовода с 2019 года. Чтобы понять и полюбить литературу, музыку, архитектуру, надо понимать, в какую эпоху жили авторы произведений. Тогда рождается не только понимание, но и приходит вдохновение. Проверено лично.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
3 окт 2023
Чудесная экскурсия! Ольга великолепно погружает в атмосферу и время летит незаметно… а как Ольга рассказывает стихи, заслушаешься!!! Обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям и с удовольствием приду к Ольге на новые экскурсии! Спасибо большое за потрясающий осенний вечер ✨
Марина
31 авг 2023
Огромная благодарность Ольге за интереснейшую экскурсию! Она удивительный рассказчик с глубокими знаниями. Рекомендую каждому, кто любит историю, литературу и Москву! С удовольствием пойду и на другие экскурсии Ольги!
О
Ольга
24 авг 2023
Спасибо Ольге за интересное и незабываемое знакомство с одним из прекрасных мест города Москвы!
Получили огромное количество информации, которой самим найти невозможно, да и некогда. В бесконечной суете, пробегая много раз по переулочкам мегаполиса,мы не знаем какие великие люди здесь проезжали, жили, творили, только на таких экскурсиях можно прикоснуться к разным эпохам. Порадовало, что Ольга, человек очень увлеченный архитектурой, историей, литературой. Особое спасибо за эмоциональное прочтение стихов, за прекрасную подачу материала, за желание зарядить позитивом и полюбить Москву еще больше!
Получили огромное количество информации, которой самим найти невозможно, да и некогда. В бесконечной суете, пробегая много раз по переулочкам мегаполиса,мы не знаем какие великие люди здесь проезжали, жили, творили, только на таких экскурсиях можно прикоснуться к разным эпохам. Порадовало, что Ольга, человек очень увлеченный архитектурой, историей, литературой. Особое спасибо за эмоциональное прочтение стихов, за прекрасную подачу материала, за желание зарядить позитивом и полюбить Москву еще больше!
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