«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей

Узнать о жизни писателей и художников, чьи судьбы были переплетены с Камергерским

5
3 отзыва
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В конце прошлого века Камергерский переулок, что находится недалеко от Кремля, стал уютным пешеходным пространством.

Но слава переулка — это люди! Здесь жили-были писатели и поэты, художники, музыканты, архитекторы, актёры и режиссёры.

Вы прогуляетесь по историческому месту, а я расскажу о деятелях культуры, чьи жизни и творчество связаны с ним.
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
«Жили-были в Камергерском»: про переулок и людей
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 2 часа прогулки по Камергерскому переулку вы увидите:

  • Театр, в котором родился драматург Чехов
  • Дом писательского кооператива
  • Развалины французской гостиницы
  • Монастырские кельи, перестроенные в доходные дома
  • Усадьбу 17 века

И узнаете:

  • У кого на балконе выросла ива
  • Что случилось с извозчиком, который встретился в ночи с Мефистофелем
  • Где нашлась потерянная рукопись

А ещё увидите отражение в зеркале поэта Серебряного века.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Камергерском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
3 окт 2023
Чудесная экскурсия! Ольга великолепно погружает в атмосферу и время летит незаметно… а как Ольга рассказывает стихи, заслушаешься!!! Обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям и с удовольствием приду к Ольге на новые экскурсии! Спасибо большое за потрясающий осенний вечер ✨
Марина
31 авг 2023
Огромная благодарность Ольге за интереснейшую экскурсию! Она удивительный рассказчик с глубокими знаниями. Рекомендую каждому, кто любит историю, литературу и Москву! С удовольствием пойду и на другие экскурсии Ольги!
О
24 авг 2023
Спасибо Ольге за интересное и незабываемое знакомство с одним из прекрасных мест города Москвы!
Получили огромное количество информации, которой самим найти невозможно, да и некогда. В бесконечной суете, пробегая много раз по переулочкам мегаполиса,мы не знаем какие великие люди здесь проезжали, жили, творили, только на таких экскурсиях можно прикоснуться к разным эпохам. Порадовало, что Ольга, человек очень увлеченный архитектурой, историей, литературой. Особое спасибо за эмоциональное прочтение стихов, за прекрасную подачу материала, за желание зарядить позитивом и полюбить Москву еще больше!

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