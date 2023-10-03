Спасибо Ольге за интересное и незабываемое знакомство с одним из прекрасных мест города Москвы!

Получили огромное количество информации, которой самим найти невозможно, да и некогда. В бесконечной суете, пробегая много раз по переулочкам мегаполиса,мы не знаем какие великие люди здесь проезжали, жили, творили, только на таких экскурсиях можно прикоснуться к разным эпохам. Порадовало, что Ольга, человек очень увлеченный архитектурой, историей, литературой. Особое спасибо за эмоциональное прочтение стихов, за прекрасную подачу материала, за желание зарядить позитивом и полюбить Москву еще больше!