Приглашаю вас на познавательную прогулку для детей и взрослых по залам Древнего Египта Пушкинского музея. Во время экскурсии ребята познакомятся с египетским искусством и разгадают секреты загадочной древней цивилизации: узнают, кто придумал мумию, зачем построили пирамиды, что обозначают причудливые иероглифы и какую функцию выполняли жрецы. А в конце участников ждет творческое задание, которое позволит в игровой форме закрепить материал и лучше запомнить новые интересные факты!

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в культуру Древнего Египта

В залах музея ребята познакомятся с одним из лучших в мире собраний предметов древнеегипетской цивилизации. Рассмотрят древнюю мумию и саркофаги, настоящего сфинкса, скульптурный портрет фараона, египетские папирусы и рельефы, исписанные иероглифами, а также шедевры коллекции — парную скульптуру жрецов Аменхотепа и Раннаи и косметическую ложечку из слоновой кости, в которой хранились краски и благовония. Каждый предмет коллекции расскажет ребятам об искусстве Древнего Египта, религиозных культах и повседневной жизни египтян, их быте и письменности.

Загадки египетской цивилизации

Египтяне оставили нам множество загадок и символов, которые вам предстоит разгадать во время экскурсии! Вы узнаете, как и почему египтяне делали мумий, зачем были построены пирамиды, в чем особенность египетских иероглифов, кто такие сфинксы и почему у египетских богов звериные головы. А в конце экскурсии для закрепления материала дети получат «папирус» с пустыми окошками, которые заполнят наклейками с изображениями египетских шедевров, и ответят на вопрос, для чего египтяне создали эти произведения искусства.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия рассчитана на детей 10-12 лет, также программу можно адаптировать и под взрослую аудиторию.

Организационные детали