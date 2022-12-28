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Описание
Что вас ожидает
Погружение в культуру Древнего Египта
В залах музея ребята познакомятся с одним из лучших в мире собраний предметов древнеегипетской цивилизации. Рассмотрят древнюю мумию и саркофаги, настоящего сфинкса, скульптурный портрет фараона, египетские папирусы и рельефы, исписанные иероглифами, а также шедевры коллекции — парную скульптуру жрецов Аменхотепа и Раннаи и косметическую ложечку из слоновой кости, в которой хранились краски и благовония. Каждый предмет коллекции расскажет ребятам об искусстве Древнего Египта, религиозных культах и повседневной жизни египтян, их быте и письменности.
Загадки египетской цивилизации
Египтяне оставили нам множество загадок и символов, которые вам предстоит разгадать во время экскурсии! Вы узнаете, как и почему египтяне делали мумий, зачем были построены пирамиды, в чем особенность египетских иероглифов, кто такие сфинксы и почему у египетских богов звериные головы. А в конце экскурсии для закрепления материала дети получат «папирус» с пустыми окошками, которые заполнят наклейками с изображениями египетских шедевров, и ответят на вопрос, для чего египтяне создали эти произведения искусства.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия рассчитана на детей 10-12 лет, также программу можно адаптировать и под взрослую аудиторию.
Организационные детали
В зависимости от состава участников группы (дети или взрослые) может меняться стоимость программы.
Билеты для школьников в музее приобретаются отдельно. Билеты бесплатные, но их необходимо получить в кассе
Взрослые, сопровождающие детей, покупают входные билеты в кассе музея. Стоимость полного билета 300р. Для получения льготы необходимо предъявить документ.
День экскурсии необходимо согласовывать минимум за 7 дней до нужной даты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Провели 1225 экскурсий для 2837 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники. Меня зовут Татьяна, я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа.
Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям.
Если вы хотите увидеть Москву и Сочи глазами местной жительницы, узнать забавные истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!