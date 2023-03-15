Эрмитаж и эпатаж. Неформальный аудиогид по музею

Пройти дневную норму шагов и открыть ключевые экспонаты музея через любопытные факты и мемы

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Попробуем объять необъятное? С нашим аудиогидом вы отправитесь в главный музей страны.

Прогуляетесь в удобном темпе по залам Эрмитажа и узнаете самое интересное о 10 главных экспонатах коллекции — от древней мумии до Мадонны да Винчи.

А об историческом контексте, создании и судьбе артефактов расскажет человек, который отлично разбирается и в искусстве, и в мемах.
Эрмитаж и эпатаж. Неформальный аудиогид по музею
Эрмитаж и эпатаж. Неформальный аудиогид по музею
Эрмитаж и эпатаж. Неформальный аудиогид по музею
Эрмитаж и эпатаж. Неформальный аудиогид по музею
Эрмитаж и эпатаж. Неформальный аудиогид по музею
Эрмитаж и эпатаж. Неформальный аудиогид по музею
Эрмитаж и эпатаж. Неформальный аудиогид по музею
Эрмитаж и эпатаж. Неформальный аудиогид по музею
Эрмитаж и эпатаж. Неформальный аудиогид по музею
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Наш подход

Устали ходить по галереям, делая вид, что вам всё понятно и очень интересно? Не хотите слушать аудиогид, который про каждую картину рассказывает столько, что вы успеваете забыть, кто её автор? С нашим аудиогидом ничего подобного не будет. Сосредотачиваемся на главном, слушаем человека, который говорит с тобой на одном языке, вспоминаем исторический контекст с опорой на старые фото, референсы и, конечно, мемы — куда без них.

Что вас ожидает

Необычный, но очень удобный формат

Наш аудиогид — это бот в Телеграме. Он подскажет, какой зал Эрмитажа вам нужен. Подходя к экспонату, вы нажимаете на кнопку и либо слушаете, либо читаете короткую справку о нем (текст дублирует аудио). Будут бонусы в виде материалов, которые вы при желании изучите на досуге. Лень идти в музей? Можно слушать не выходя из дома — изображения экспонатов, разумеется, тоже будут в боте.

А что смотреть-то будем?

Аудиогид охватит 10 самых самых самых экспонатов Эрмитажа, маршрут рассчитан примерно на полтора часа. За это время мы обойдем половину экспозиции, посмотрим на самую дорогую картину, самую большую вазу и самую древнюю мумию. Увидим работы Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи и… нет, не Донателло — Рембрандта! В программе:

  • эпичная битва между РПЦ и Эрмитажем за полуторатонный гроб Александра Невского;
  • картина Рембрандта, которая успешно пережила покушение сумасшедшего посетителя;
  • что общего между лего и гигантскими золотыми часами? И почему «русский Кулибин» собрал их задом наперед?
  • шедевры рыцарской моды: спортивные, нарядные и боевые доспехи, некоторые с особым шармом — следами от ударов 16 века;
  • загадочная Мадонна загадочного Да Винчи — или не Да Винчи? Не осуждайте нас, даже искусствоведы ещё не до конца определились с автором.

Организационные детали

  • Вы покупаете аудиоэкскурсию, мы отправляем вам ссылку на бот в Телеграме и промокод, по которому вы запустите гид
  • Промокод можно использовать только 1 раз: если вы идёте в музей компанией, выбирайте нужную категорию билета, чтобы каждый слушал экскурсию со своего устройства.
  • Билет на саму экспозицию Эрмитажа нужно купить дополнительно в кассе или онлайн. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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