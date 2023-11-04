В 07:30 стартуем от Казанского собора и начинаем путешествие в удивительную Карелию. По дороге заедем в храм Коневской иконы Божией матери. Здесь вы сможете погулять по живописному саду и полюбоваться скульптурами, заглянуть в церковную лавку.

После этого нас ждёт остановка у крепости Корела, главной достопримечательности Приозёрска. Узнаем историю сооружения и насладимся видами из культового фильма «Брат». Далее пообедаем в кафе и продолжим путь.

Следующая локация — водопад Ахвенкоски. Его территория оборудована, что увеличивает удовольствие от прогулки. Кстати, здесь проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие…». Сможем пройтись по подвесным мостам.

К 14:30 доберёмся до знаменитого горного парка «Рускеала» и первым делом осмотрим Мраморный каньон со смотровых площадок. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изучить самые интересные места. Советуем посетить Итальянский карьер, чтобы увидеть причудливые узоры на мраморных глыбах, отправиться на водную прогулку по озеру или на экскурсию «Подземная Рускеала». Любители активного отдыха могут прокатиться на троллее. Зайдите в местное кафе, которое порадует вас традиционными карельскими и европейскими блюдами.

Вечером, около 21:30, прибудем в гостиницу и переночуем.