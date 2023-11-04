Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"

Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон

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Тур для любителей брать от путешествий всё и сразу! Отправляемся в небольшой, но очень насыщенный тур по Карелии.

Всего за 2 дня мы успеем увидеть главные достопримечательности республики: посетим крепость Корела, полюбуемся каскадом из четырёх водопадов Ахвенкоски, исследуем топовые локации парка «Рускеала» и погуляем по Онежской набережной Петрозаводска.

Экскурсионную программу дополнят активности для взрослых и детей: катание на троллее и в собачьей упряжке, знакомство с карельскими Дедом Морозом и Снегурочкой, водная прогулка по озеру и другие развлечения.
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Ближайшие даты:
4
ноя
2
янв
3
янв
4
янв
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янв
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Описание

Организационные детали

Тур начинается у Казанского собора. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Карелия: храм Коневской иконы Божией Матери, крепость Корела-Кексгольм, водопад Ахвенкоски и «Рускеала»

В 07:30 стартуем от Казанского собора и начинаем путешествие в удивительную Карелию. По дороге заедем в храм Коневской иконы Божией матери. Здесь вы сможете погулять по живописному саду и полюбоваться скульптурами, заглянуть в церковную лавку.

После этого нас ждёт остановка у крепости Корела, главной достопримечательности Приозёрска. Узнаем историю сооружения и насладимся видами из культового фильма «Брат». Далее пообедаем в кафе и продолжим путь.

Следующая локация — водопад Ахвенкоски. Его территория оборудована, что увеличивает удовольствие от прогулки. Кстати, здесь проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие…». Сможем пройтись по подвесным мостам.

К 14:30 доберёмся до знаменитого горного парка «Рускеала» и первым делом осмотрим Мраморный каньон со смотровых площадок. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изучить самые интересные места. Советуем посетить Итальянский карьер, чтобы увидеть причудливые узоры на мраморных глыбах, отправиться на водную прогулку по озеру или на экскурсию «Подземная Рускеала». Любители активного отдыха могут прокатиться на троллее. Зайдите в местное кафе, которое порадует вас традиционными карельскими и европейскими блюдами.

Вечером, около 21:30, прибудем в гостиницу и переночуем.

Привет, Карелия: храм Коневской иконы Божией Матери, крепость Корела-Кексгольм, водопад Ахвенкоски и «Рускеала»Привет, Карелия: храм Коневской иконы Божией Матери, крепость Корела-Кексгольм, водопад Ахвенкоски и «Рускеала»Привет, Карелия: храм Коневской иконы Божией Матери, крепость Корела-Кексгольм, водопад Ахвенкоски и «Рускеала»Привет, Карелия: храм Коневской иконы Божией Матери, крепость Корела-Кексгольм, водопад Ахвенкоски и «Рускеала»Привет, Карелия: храм Коневской иконы Божией Матери, крепость Корела-Кексгольм, водопад Ахвенкоски и «Рускеала»Привет, Карелия: храм Коневской иконы Божией Матери, крепость Корела-Кексгольм, водопад Ахвенкоски и «Рускеала»
2 день

Заповедник "Кивач", знакомство с Петрозаводском и "Вотчина Талви Укко"

После завтрака отправимся в заповедник «Кивач», где находится одноимённый водопад. Посетим дендрарий, чтобы познакомиться с флорой Карелии, и зайдём в Музей природы, в котором представлена экспозиция, рассказывающая об обитателях карельских лесов и истории заповедника.

Далее держим курс на Петрозаводск. По прибытии вас ждёт обзорная экскурсия: вместе с гидом мы прогуляемся по Онежской набережной и узнаем много интересного о городе. После обеда поедем в гости к карельскому Деду Морозу — Талви Укко.

Заглянем в Чайный дом, где нас встретят сытными пирогами и травяным чаем. Перекусив, вы сможете уделить время развлечениям на территории «Вотчины Талви Укко». Здесь предусмотрены интерактивные программы для всей семьи. А ещё рекомендуем покататься в собачьей упряжке и посетить ферму северных оленей.

Затем нас ждёт обратный путь в Санкт-Петербург. По дороге заедем на Олонецкие мосты (по возможности) и в Александро-Свирский монастырь, расположенный в деревне Старая Слобода. В фермерском комплексе подкрепимся чаем, кофе и свежей выпечкой, а к 23:00-23:00 приедем в Санкт-Петербург.

Заповедник "Кивач", знакомство с Петрозаводском и "Вотчина Талви Укко"Заповедник "Кивач", знакомство с Петрозаводском и "Вотчина Талви Укко"Заповедник "Кивач", знакомство с Петрозаводском и "Вотчина Талви Укко"Заповедник "Кивач", знакомство с Петрозаводском и "Вотчина Талви Укко"Заповедник "Кивач", знакомство с Петрозаводском и "Вотчина Талви Укко"Заповедник "Кивач", знакомство с Петрозаводском и "Вотчина Талви Укко"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополнительная посадка от станции метро «Проспект Просвещения» в 08:00
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 23:00-23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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