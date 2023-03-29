Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка на машине времени
Окажись на улицах столицы 18-19 веков, вы не встретили бы там императора или выдающегося полководца. Улицы были бы заполнены обычными людьми — извозчиками, посыльными, дворниками и… проститутками. Тысячи, а порой и десятки тысяч человек были вовлечены в бизнес по продаже интимных услуг. Как это было организовано? Как менялось отношение общества и закона к «жрицам любви»? Как реформы, войны, революции влияли на профессию? Как складывались судьбы петербургских путан? Обо всём этом и пойдет речь на экскурсии.
Публичные дома старинного Петербурга
От Казанского собора на Невском проспекте мы пойдем в сторону Сенной площади, по тем районам, где располагалось большинство публичных домов Петербурга. Окажемся там, где столетиями клиенты искали любви за деньги, где разыгрывались личные трагедии, где каждый вечер бурлил «праздник жизни». И закончим экскурсию в Столярном переулке, в котором перо Достоевского создало образ самой известной петербургской «падшей» женщины — Сонечки Мармеладовой.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, общая протяженность маршрута — 4 км. Желательно надеть удобную обувь. Зонтик в Питере тоже не бывает лишним.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Санкт-Петербурге
Живу в Санкт-Петербурге уже более 10 лет. Всё это время профессионально занимаюсь историей и экскурсиями. Моя сфера интересов — микроистория. Это когда речь не столько о великих событиях, сколько о бытовой, повседневной части жизни обычного человека, происходящей на фоне этих событий.
Скучно не будет.