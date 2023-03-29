«Ночные бабочки» — это социальное явление, в котором как в зеркале отразились важные этапы истории. Гуляя по центру города от Казанского собора до Столярного переулка, вы узнаете, где находились публичные дома, как мировые и внутренние события сказывались на их устройстве и как в разное время менялись нравственные устои общества. И представите реальную картину столичной жизни 18-19 веков.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка на машине времени

Окажись на улицах столицы 18-19 веков, вы не встретили бы там императора или выдающегося полководца. Улицы были бы заполнены обычными людьми — извозчиками, посыльными, дворниками и… проститутками. Тысячи, а порой и десятки тысяч человек были вовлечены в бизнес по продаже интимных услуг. Как это было организовано? Как менялось отношение общества и закона к «жрицам любви»? Как реформы, войны, революции влияли на профессию? Как складывались судьбы петербургских путан? Обо всём этом и пойдет речь на экскурсии.

Публичные дома старинного Петербурга

От Казанского собора на Невском проспекте мы пойдем в сторону Сенной площади, по тем районам, где располагалось большинство публичных домов Петербурга. Окажемся там, где столетиями клиенты искали любви за деньги, где разыгрывались личные трагедии, где каждый вечер бурлил «праздник жизни». И закончим экскурсию в Столярном переулке, в котором перо Достоевского создало образ самой известной петербургской «падшей» женщины — Сонечки Мармеладовой.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, общая протяженность маршрута — 4 км. Желательно надеть удобную обувь. Зонтик в Питере тоже не бывает лишним.