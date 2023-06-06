Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости

Познакомиться с городом великой истории и осмотреть первый бастион России

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Комбинированная экскурсия в группе до 50 человек — удобный формат для первой встречи с великолепным Санкт-Петербургом.

За 3 часа вы увидите ансамбли Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей, блистательные дворцы и соборы. А затем прикоснётесь к тайнам Петропавловской крепости — грозной цитадели, не знавшей сражений. Будет насыщенно, познавательно и комфортно!
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия

Вы отправитесь изучать Петербург на комфортабельном автобусе вместе с профессиональным гидом. Он расскажет самые важные факты о городе. Погрузит вас в атмосферу императорской России. Расшифрует символы и знаки, что скрыты в центре парадного Санкт-Петербурга. Вы увидите:

  • Казанский собор
  • Невский проспект
  • Аничков мост
  • Спас на крови
  • Марсово поле
  • Эрмитаж
  • Генштаб
  • Адмиралтейство
  • Медный Всадник
  • Исаакиевский собор
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовый мост
  • Ростральные колонны

Посещение Петропавловской крепости

Гид проведет обзорную экскурсию по местам, где зародился Санкт-Петербург. Вы услышите о знаменитых бастионах, строительстве собора Святого Петра и Павла, а также известных узниках, побывавших в стенах крепости — Достоевском, Радищеве, Чернышевском, Горьком и многих других.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
  • Во время обзорной экскурсии предусмотрены 3-4 остановки с выходом из автобуса для фото (выбор локаций зависит от загруженности дорог)
  • В Петропавловской крепости все объекты будем осматривать только снаружи
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашего агентства

Выберите дату при бронировании

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Невский проспект
Зимний дворец
Казанский собор
Спас на Крови
Медный всадник
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