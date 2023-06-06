Комбинированная экскурсия в группе до 50 человек — удобный формат для первой встречи с великолепным Санкт-Петербургом. За 3 часа вы увидите ансамбли Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей, блистательные дворцы и соборы. А затем прикоснётесь к тайнам Петропавловской крепости — грозной цитадели, не знавшей сражений. Будет насыщенно, познавательно и комфортно!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия

Вы отправитесь изучать Петербург на комфортабельном автобусе вместе с профессиональным гидом. Он расскажет самые важные факты о городе. Погрузит вас в атмосферу императорской России. Расшифрует символы и знаки, что скрыты в центре парадного Санкт-Петербурга. Вы увидите:

Казанский собор

Невский проспект

Аничков мост

Спас на крови

Марсово поле

Эрмитаж

Генштаб

Адмиралтейство

Медный Всадник

Исаакиевский собор

Стрелка Васильевского острова

Дворцовый мост

Ростральные колонны

Посещение Петропавловской крепости

Гид проведет обзорную экскурсию по местам, где зародился Санкт-Петербург. Вы услышите о знаменитых бастионах, строительстве собора Святого Петра и Павла, а также известных узниках, побывавших в стенах крепости — Достоевском, Радищеве, Чернышевском, Горьком и многих других.

Организационные детали