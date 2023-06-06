Познакомиться с городом великой истории и осмотреть первый бастион России
Комбинированная экскурсия в группе до 50 человек — удобный формат для первой встречи с великолепным Санкт-Петербургом.
За 3 часа вы увидите ансамбли Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей, блистательные дворцы и соборы. А затем прикоснётесь к тайнам Петропавловской крепости — грозной цитадели, не знавшей сражений. Будет насыщенно, познавательно и комфортно!
За 3 часа вы увидите ансамбли Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей, блистательные дворцы и соборы. А затем прикоснётесь к тайнам Петропавловской крепости — грозной цитадели, не знавшей сражений. Будет насыщенно, познавательно и комфортно!
Ближайшие даты:
6
июн
июн
7
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
июн
11
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия
Вы отправитесь изучать Петербург на комфортабельном автобусе вместе с профессиональным гидом. Он расскажет самые важные факты о городе. Погрузит вас в атмосферу императорской России. Расшифрует символы и знаки, что скрыты в центре парадного Санкт-Петербурга. Вы увидите:
- Казанский собор
- Невский проспект
- Аничков мост
- Спас на крови
- Марсово поле
- Эрмитаж
- Генштаб
- Адмиралтейство
- Медный Всадник
- Исаакиевский собор
- Стрелка Васильевского острова
- Дворцовый мост
- Ростральные колонны
Посещение Петропавловской крепости
Гид проведет обзорную экскурсию по местам, где зародился Санкт-Петербург. Вы услышите о знаменитых бастионах, строительстве собора Святого Петра и Павла, а также известных узниках, побывавших в стенах крепости — Достоевском, Радищеве, Чернышевском, Горьком и многих других.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
- Во время обзорной экскурсии предусмотрены 3-4 остановки с выходом из автобуса для фото (выбор локаций зависит от загруженности дорог)
- В Петропавловской крепости все объекты будем осматривать только снаружи
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашего агентства
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 532 туристов
Наша команда создает интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших экскурсоводов и гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших путешествий и всегда реагируем на них, чтобы стать лучше. Нас объединяет страсть к новым впечатлениям и культуре. И мы будем рады организовать для вас путешествие, в котором вы получите яркие эмоции и знания.Задать вопрос
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Музеи
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Зимний дворец
Казанский собор
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Медный всадник
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