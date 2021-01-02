Обзорная экскурсия «Гуляй, как петербуржец!»

Пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Обзорная экскурсия «Гуляй, как петербуржец!»
Обзорная экскурсия «Гуляй, как петербуржец!»
Обзорная экскурсия «Гуляй, как петербуржец!»
Обзорная экскурсия «Гуляй, как петербуржец!»

Что вас ожидает 🤩

  • Магазин купцов Елисеевых
  • Памятник Коту Елисею
  • Памятник Екатерине Второй
  • Спас-на-крови
  • Дом Зингера
  • Эрмитаж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас отправиться на неспешную занимательную прогулку в компании местного жителя. Вас ждет увлекательный нетуристический маршрут по самому центру Петербурга.

Вы познакомитесь с историей Петербурга и узнаете, почему он имеет такой особенный статус среди прочих городов России.

Гид-петербуржец научит вас ориентироваться в центре города, поделится секретными фишками, подскажет как попасть в Эрмитаж без очереди и где пообедать атмосферно и недорого.

Вас ждет история и легенды знаменитых достопримечательностей Петербурга, а также множество любимых горожанами памятников, скрытых от широкой публики.

Обзорная экскурсия в нашей компании совсем не похожа на заученные тексты экскурсовода со скучными переходами от здания к зданию. Будто ваши давние знакомые, мы покажем самое интересное и расскажем о городе так, чтобы у вас сложился образ совершенно особенного и своего Петербурга.

Программа

  • Фонтан "Шар"
  • Магазин купцов Елисеевых
  • Памятник Екатерине Второй
  • Памятник Коту Елисею
  • Памятник Остапу Бендеру
  • Русский музей
  • Спас-на-крови
  • Дом Книги (Дом Зингера)
  • Казанский собор
  • Шведский квартал
  • Дворы Капеллы
  • Знак "Осторожно, кошки!
  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
  • Зимняя канавка с видом на Неву

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье в 11:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
2 янв 2021
Были на экскурсии 2 января. Гид Егор. Экскурсия замечательная. Гид рассказывает прекрасным русским языком, без слов паразитов и заминок, маршрут интересный. Все очень понравилось. Спасибо! Рекомендую!
Е
1 янв 2021
Евгений отличный рассказчик. Не первый раз были в Петербурге, но многое открыли для себя во время Экскурсии. Он действительно погружён в материал, а рассказывает очень увлекательно. Харизматичный профессионал. Спасибо за интересное время.

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