Приглашаем вас отправиться на неспешную занимательную прогулку в компании местного жителя. Вас ждет увлекательный нетуристический маршрут по самому центру Петербурга.

Вы познакомитесь с историей Петербурга и узнаете, почему он имеет такой особенный статус среди прочих городов России.

Гид-петербуржец научит вас ориентироваться в центре города, поделится секретными фишками, подскажет как попасть в Эрмитаж без очереди и где пообедать атмосферно и недорого.

Вас ждет история и легенды знаменитых достопримечательностей Петербурга, а также множество любимых горожанами памятников, скрытых от широкой публики.

Обзорная экскурсия в нашей компании совсем не похожа на заученные тексты экскурсовода со скучными переходами от здания к зданию. Будто ваши давние знакомые, мы покажем самое интересное и расскажем о городе так, чтобы у вас сложился образ совершенно особенного и своего Петербурга.