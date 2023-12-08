Предлагаем за короткое время познакомиться с историческим центром Петербурга, а также его сердцем — Петропавловской крепостью. Вы увидите главные дворцы, площади и проспекты, услышите рассказы о знаменитых горожанах. Побываете у Петропавловского собора, где погребены все члены императорского дома Романовых.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Исторический центр Петербурга

Вы увидите самые знаменитые площади города — Исаакиевскую и Дворцовую

Проедете по Невскому и другим центральным улицам и проспектам

Полюбуетесь уникальными архитектурными ансамблями и памятниками, такими как Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови

Посмотрите на красавицу Неву, стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое

Гид расскажет интересные подробности из жизни известных петербуржцев, представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи.

Петропавловская крепость

Вы посетите уникальный памятник истории и фортификационного искусства 18–20 веков. Увидите доминанту ансамбля — Петропавловский собор. Это один из символов Санкт-Петербурга и усыпальница дома Романовых. Познакомитесь с бытом петербуржцев, побываете в месте оглашения приговора декабристам. После основной программы сможете остаться в крепости и осмотреть императорскую усыпальницу, атмосферный Комендантский дом, Монетный двор, Инженерный и Военно-исторический музеи (билеты приобретаются в кассах музеев).

Организационные детали