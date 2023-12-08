Групповая поездка на автобусе по центру Северной столицы с визитом в главную крепость города
Предлагаем за короткое время познакомиться с историческим центром Петербурга, а также его сердцем — Петропавловской крепостью. Вы увидите главные дворцы, площади и проспекты, услышите рассказы о знаменитых горожанах. Побываете у Петропавловского собора, где погребены все члены императорского дома Романовых.
Ближайшие даты:
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
14
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 950 ₽
|Пенсионеры
|1 550 ₽
|Школьники
|1 250 ₽
|Студенты
|1 550 ₽
|Дошкольники
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Исторический центр Петербурга
- Вы увидите самые знаменитые площади города — Исаакиевскую и Дворцовую
- Проедете по Невскому и другим центральным улицам и проспектам
- Полюбуетесь уникальными архитектурными ансамблями и памятниками, такими как Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови
- Посмотрите на красавицу Неву, стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое
Гид расскажет интересные подробности из жизни известных петербуржцев, представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи.
Петропавловская крепость
Вы посетите уникальный памятник истории и фортификационного искусства 18–20 веков. Увидите доминанту ансамбля — Петропавловский собор. Это один из символов Санкт-Петербурга и усыпальница дома Романовых. Познакомитесь с бытом петербуржцев, побываете в месте оглашения приговора декабристам. После основной программы сможете остаться в крепости и осмотреть императорскую усыпальницу, атмосферный Комендантский дом, Монетный двор, Инженерный и Военно-исторический музеи (билеты приобретаются в кассах музеев).
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте, мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
- Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Регистрация начинается за 15 минут до начала экскурсии. В автобусе действует свободная рассадка.
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: продолжительность экскурсионной программы может быть увеличена.
ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00 и 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00 и 14:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2640 туристов
Когда мы были детьми, мы любили гулять по крышам, а когда выросли — решили сделать это своим делом. Ведь взрослым иногда так не хватает этих детских эмоций и впечатлений! И мы с радостью ими поделимся с вами:) Ещё мы любим историю… и Петербург… и историю Петербурга. А главное — умеем преподнести её интересно, без россыпи дат и фамилий, которые почти сразу вылетают из головы. Уже 3 года мы проводим нестандартные экскурсии по Петербургу. С нами вы сможете погрузиться в атмосферу руферства и побороть страх высоты, подарить своей половинке свидание на крыше или понаблюдать за разведением мостов с высоты птичьего полёта. Заглянуть за закрытые двери доходных домов и особняков, а также повеселиться и найти новых друзей, гуляя с нами по барам. А ещё нам доверяют звезды: наши экскурсии посещали такие известные персоны, как группа «Каста», «Franz Ferdinand» и «Therr Maitz».
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля подростковЛетниеСвятые местаОбзорныеДворцы, замки и особнякиПетропавловская крепостьПопулярные местаКазанский соборСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмыСпас на КровиАничков дворецМедный всадникПетропавловский соборДворцовая площадьСамое главноеСтрелка Васильевского острова
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
5 часов
Большая обзорная на 5 часов: Петербург, Смольный, Петропавловская крепость
Площадь Искусств, д. 3
9 дек
13 дек
16 дек
20 дек
1 100₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Классический маршрут для первого знакомства с визитными карточками Северной столицы
от Казанского собора
9 дек
16 дек
23 дек
24 дек
900810₽ за человека
Групповая
3 часа
Петербург: обзорная экскурсия на автобусе
Увидеть главные достопримечательности города и погулять по Петропавловской крепости
в районе м. Площадь Восстания
Завтра
9 дек
10 дек
11 дек
1 100₽ за человека