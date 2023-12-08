Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Групповая поездка на автобусе по центру Северной столицы с визитом в главную крепость города

Предлагаем за короткое время познакомиться с историческим центром Петербурга, а также его сердцем — Петропавловской крепостью. Вы увидите главные дворцы, площади и проспекты, услышите рассказы о знаменитых горожанах. Побываете у Петропавловского собора, где погребены все члены императорского дома Романовых.
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Ближайшие даты:
8
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10
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 950 ₽
Пенсионеры1 550 ₽
Школьники1 250 ₽
Студенты1 550 ₽
Дошкольники800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Исторический центр Петербурга

  • Вы увидите самые знаменитые площади города — Исаакиевскую и Дворцовую
  • Проедете по Невскому и другим центральным улицам и проспектам
  • Полюбуетесь уникальными архитектурными ансамблями и памятниками, такими как Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови
  • Посмотрите на красавицу Неву, стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое

Гид расскажет интересные подробности из жизни известных петербуржцев, представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи.

Петропавловская крепость

Вы посетите уникальный памятник истории и фортификационного искусства 18–20 веков. Увидите доминанту ансамбля — Петропавловский собор. Это один из символов Санкт-Петербурга и усыпальница дома Романовых. Познакомитесь с бытом петербуржцев, побываете в месте оглашения приговора декабристам. После основной программы сможете остаться в крепости и осмотреть императорскую усыпальницу, атмосферный Комендантский дом, Монетный двор, Инженерный и Военно-исторический музеи (билеты приобретаются в кассах музеев).

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте, мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
  • Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Регистрация начинается за 15 минут до начала экскурсии. В автобусе действует свободная рассадка.
  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: продолжительность экскурсионной программы может быть увеличена.

ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00 и 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00 и 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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