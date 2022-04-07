Данная программа включает в себя полутарочасовую обзорную автобусную экскурсию по городу, а сразу по ее окончании - экскурсию по Петропавловской крепости. Входные билеты, проход без очереди и экскурсовод в музее включены в стоимость экскурсии.

Во время автобусной обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу вы увидите центральную магистраль города – Невский проспект с его старинными особняками, Адмиралтейство, представляющее архитектурный и композиционный центр Санкт-Петербурга. Вы сможете полюбоваться всемирно известными архитектурными ансамблями Дворцовой площади, Петропавловской крепости. Вы увидите великолепные храмы города: Казанский и Исаакиевский соборы, храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови). Побываете на Сенатской и Исаакиевской площадях. Вы увидите каналы, небольшие реки, набережные и мосты, которые создают неповторимый облик города. Далее экскурсия ведет к Петропавловской крепости. Также Вы увидите домик Петра I, стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, здание Биржи.

В течение экскурсии предусмотрены остановки для осмотра ансамбля Исаакиевской площади, при возможности — храма Спас-на-крови.

Петропавловская крепость была заложена 27 мая 1703 на Заячьем острове. Этот день считается днем рождения Санкт-Петербурга. Крепость, построенная в форме шестиконечной звезды, защищает Неву, но непосредственного участия в военных действиях не принимала.

На территории цитадели находится Петропавловский собор, который служил усыпальницей дома Романовых, Великокняжеская усыпальница, Монетный двор и другие здания.

В 18 и 19 веках крепость была местом заключения государственных преступников. Сегодня комплекс зданий Петропавловской крепости относится к Государственному музею истории Петербурга. Ежедневно в 12:00 с Нарышкина бастиона производят выстрел сигнальной пушки.

В связи с особенностями процедуры подтверждения музеем входных билетов, время начала экскурсии может быть изменено, о чем мы уведомим вас по электронной почте или телефону.