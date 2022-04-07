Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Петропавловская крепость

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия заканчивается на территории Петропавловской крепости.

По желанию туристы могут самостоятельно продолжить осмотр территории Петропавловской крепости.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Петропавловская крепость
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Петропавловская крепость
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Петропавловская крепость
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Петропавловская крепость
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу + Петропавловская крепость

Что вас ожидает 🤩

  • Марсово поле
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Петропавловскую крепость являются невозвратными, после выписки, билета их стоимость возврату не подлежит.

Данная программа включает в себя полутарочасовую обзорную автобусную экскурсию по городу, а сразу по ее окончании - экскурсию по Петропавловской крепости. Входные билеты, проход без очереди и экскурсовод в музее включены в стоимость экскурсии.

Во время автобусной обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу вы увидите центральную магистраль города – Невский проспект с его старинными особняками, Адмиралтейство, представляющее архитектурный и композиционный центр Санкт-Петербурга. Вы сможете полюбоваться всемирно известными архитектурными ансамблями Дворцовой площади, Петропавловской крепости. Вы увидите великолепные храмы города: Казанский и Исаакиевский соборы, храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови). Побываете на Сенатской и Исаакиевской площадях. Вы увидите каналы, небольшие реки, набережные и мосты, которые создают неповторимый облик города. Далее экскурсия ведет к Петропавловской крепости. Также Вы увидите домик Петра I, стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, здание Биржи.

В течение экскурсии предусмотрены остановки для осмотра ансамбля Исаакиевской площади, при возможности — храма Спас-на-крови.

Петропавловская крепость была заложена 27 мая 1703 на Заячьем острове. Этот день считается днем рождения Санкт-Петербурга. Крепость, построенная в форме шестиконечной звезды, защищает Неву, но непосредственного участия в военных действиях не принимала.

На территории цитадели находится Петропавловский собор, который служил усыпальницей дома Романовых, Великокняжеская усыпальница, Монетный двор и другие здания.

В 18 и 19 веках крепость была местом заключения государственных преступников. Сегодня комплекс зданий Петропавловской крепости относится к Государственному музею истории Петербурга. Ежедневно в 12:00 с Нарышкина бастиона производят выстрел сигнальной пушки.

В связи с особенностями процедуры подтверждения музеем входных билетов, время начала экскурсии может быть изменено, о чем мы уведомим вас по электронной почте или телефону.

Программа

Адмиралтейство, Невский проспект, Казанский Собор, Исаакиевский Собор, Спас-на-Крови, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловскуя крепость.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождающего
  • Входные билеты в музеи
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 12:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 12:30

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