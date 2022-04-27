Обзорная по городу с экскурсией в Юсуповский дворец

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Место окончания: Юсуповский дворец, наб.

реки Мойки, д., 94-96.
Обзорная по городу с экскурсией в Юсуповский дворец
Обзорная по городу с экскурсией в Юсуповский дворец
Обзорная по городу с экскурсией в Юсуповский дворец
Обзорная по городу с экскурсией в Юсуповский дворец

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Памятник Петру I
  • «Медный всадник»
  • Эрмитаж Марсово поле
  • Летний сад
  • Юсуповский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Юсуповский дворец являются невозвратными, после выписки, билета их стоимость возврату не подлежит.

Санкт-Петербург тесно связан с историей многих выдающихся династий России, которые внесли большой вклад в развитие страны. Исторический облик города и его особенную ауру формируют дворцы, храмы и другие памятники архитектуры, которые оставили после себя представители таких известных фамилий, как: Воронцовы и Волконские, Шуваловы и Бестужевы, Трубецкие и Голицыны, Шереметевы и Строгановы, Пушкины и Демидовы.

Юсуповский дворец принадлежит к тем редким особнякам, где помимо парадных залов сохранились и личные покои. Облик дворца отражает сочетание неограниченных финансовых возможностей и тонкого вкуса владельцев, в котором угадывается их восточное происхождение. Вы побываете в залах, где Юсуповы устраивали ежегодные балы, увидите Мавританскую и Гобеленовую гостиные, и будете впечатлены роскошным домашним театром, на сцене которого, кроме владельцев дворца, выступали также и члены императорской семьи.

Программа

Михайловский замок, Исаакиевская площадь (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Входной билет в музей
Когда и сколько длится
Когда: Среда в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда в 14:30

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