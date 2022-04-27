Санкт-Петербург тесно связан с историей многих выдающихся династий России, которые внесли большой вклад в развитие страны. Исторический облик города и его особенную ауру формируют дворцы, храмы и другие памятники архитектуры, которые оставили после себя представители таких известных фамилий, как: Воронцовы и Волконские, Шуваловы и Бестужевы, Трубецкие и Голицыны, Шереметевы и Строгановы, Пушкины и Демидовы.

Юсуповский дворец принадлежит к тем редким особнякам, где помимо парадных залов сохранились и личные покои. Облик дворца отражает сочетание неограниченных финансовых возможностей и тонкого вкуса владельцев, в котором угадывается их восточное происхождение. Вы побываете в залах, где Юсуповы устраивали ежегодные балы, увидите Мавританскую и Гобеленовую гостиные, и будете впечатлены роскошным домашним театром, на сцене которого, кроме владельцев дворца, выступали также и члены императорской семьи.