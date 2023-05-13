Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца

Автобусная экскурсия по одному из самых востребованных маршрутов среди гостей «Русского Версаля»

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Наш тур включает самые интересные достопримечательности Петергофа, весь облик которого был призван продемонстрировать могущество России и её превосходство.

В группе до 50 человек с гидом вы посетите парк и дворцы, которые принесли мировую славу всему комплексу. Увидите павильоны, вольеры и прочие изыски, сохранившие дух Петровской эпохи.
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца
Ближайшие даты:
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20
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Услышав про Петергоф, кто-то сразу представляет каскады фонтанов с символичными позолоченными скульптурами мифических и древних героев. Другие — Большой дворец с его удивительными парадными залами. А ещё стоит учесть, что это целый дворцово-парковый ансамбль с коллекцией чудес и редкостей. С нами вы проведёте в Петергофе весь день, побываете в его лучших местах без очередей и суеты, а также самостоятельно осмотрите заинтересовавшие объекты.

Объекты посещения

  • Большой Петергофский дворец
  • Малый дворец на территории Петергофа (на усмотрение гида)
  • Нижний парк Петергофа

Программа

9:00 — выезд из Санкт-Петербурга и путевая экскурсия по Петергофской дороге
10:00 — экскурсия с лицензированным гидом по Нижнему парку, Большому Императорскому дворцу и одному из Малых дворцов
15:30 — свободное время
17:30 — отправление автобуса
19:00 — прибытие в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
  • Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворцы
  • Дополнительные расходы: питание
  • Путевую экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства. Экскурсии во дворцах проводят местные гиды.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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