Петергоф, построенный по приказу Петра Великого, – старейшая резиденция российских императоров.
В настоящее время это парковый комплекс, состоящий из основного дворца и нескольких малых дворцов.
Основной дворец представляет собой уникальный результат двухсотлетней работы. Изначальный проект был разработан самим Петром I по образцу Версальского дворца.
Сейчас во дворце хранится потрясающая коллекция картин, скульптур, мебели и многого другого.
Комнаты петровских времен соседствуют с сияющими позолотой барочными залами и строгими залами периода классицизма.
Петергоф часто называют «русским Версалем».
Честолюбивый Петр I мечтал создать резиденцию, которая превзошла бы роскошью резиденцию французских королей, и лично выбрал место, где из-под земли било несколько источников.
Благодаря подземным источникам удалось создать невероятный садово-парковый комплекс вокруг Петергофского дворца с более чем 100 прекрасными фонтанами и 4 каскадами, которые летом погружают сады в освежающую дымку.