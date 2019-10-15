Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку

Ни один визит в летний Петербург не обходится без поездки в Петергоф - живописную летнюю резиденцию российского

4.9
158 отзывов
В группе
до 15 чел.
Ни один визит в летний Петербург не обходится без поездки в Петергоф – живописную летнюю резиденцию российского императорского семейства.

Роскошный дворец с обширным парком, построенный по поручению Петра I, никого не оставит равнодушным.
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку

Что вы увидите 🤩

  • Петергоф
  • Нижний парк, Петергоф
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите прекрасный, величественный Петергофский дворец и окружающий его парк
  2. Осмотрите внушительный Большой дворец с его смешением стилей барокко и классицизма
  3. Прогуляйтесь по парадному парку среди множества великолепных фонтанов
  4. Пройдитесь по величественным залам Большого дворца, прежде чем музей откроется для остальной публики
Петергоф, построенный по приказу Петра Великого, – старейшая резиденция российских императоров.
В настоящее время это парковый комплекс, состоящий из основного дворца и нескольких малых дворцов.
Основной дворец представляет собой уникальный результат двухсотлетней работы. Изначальный проект был разработан самим Петром I по образцу Версальского дворца.
Сейчас во дворце хранится потрясающая коллекция картин, скульптур, мебели и многого другого.
Комнаты петровских времен соседствуют с сияющими позолотой барочными залами и строгими залами периода классицизма.
Петергоф часто называют «русским Версалем».
Честолюбивый Петр I мечтал создать резиденцию, которая превзошла бы роскошью резиденцию французских королей, и лично выбрал место, где из-под земли било несколько источников.
Благодаря подземным источникам удалось создать невероятный садово-парковый комплекс вокруг Петергофского дворца с более чем 100 прекрасными фонтанами и 4 каскадами, которые летом погружают сады в освежающую дымку.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Предварительно забронированный «ранний вход» (до открытия музея для широкой публики) в период с моя по октябрь в высокий сезон
  • Перевозка на транспортном средстве с кондиционером и водителем
  • Услуги гида
  • Трансфер от/до отеля
  • Поездка в обе стороны из порта, документы для безвизового проезда, если выбран соответствующий вариант
Что не входит
  • Еда и чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Важная информация
  • Максимальное число участников – 8 человек. Возможны особые предложения и скидки для групп большего размера. Пожалуйста, обратитесь к представителям GetYourGuide для получения информации о скидках
  • Концессионные туры недоступны в летнее время
  • Длительность тура в высокий сезон (с мая по октябрь) составляет 5 часов
  • Длительность тура в низкий сезон (с 15 октября по апрель) составляет 4 часа
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны предоставить отрицательный результат экспресс-теста, сделанного в день тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

R
15 окт 2019
Действительно приятная однодневная поездка из Санкт-Петербурга. В этой поездке было только трое из нас плюс гид, что делало передвижение намного легче, чем большие группы. Гид заберет вас из отеля, а частный транспорт до дворца займет около часа. Когда-то внутри знание нашего гида было здорово. Нашими единственными проблемами были большие группы, которые поддерживали нас, когда мы шли вокруг дворца. Сады такие же обширные, как и все гравитационные фонтаны. Отличное понимание того, как жили члены королевской семьи и как на них повлияли многие другие культуры в Европе.
P
19 сен 2014
Тур был очень хорошим, дворец и прилегающие территории впечатляют! Дворец и фонтаны выходят на Финский залив. Нас забрали и высадили в нашем отеле в то время, которое мы договорились. Наш гид отправил пару электронных писем, подтверждающих наше время и наш отель. Это был прекрасный сентябрьский день. Наш гид был очень хорошо осведомлен. В туре нас было только четверо, поэтому мы получили много личного внимания и дополнительную информацию, которую не могут сделать большие туристические группы.
C
4 авг 2021
There are so many options of ways to get to Peterhof & tours to choose from, that I glad I chose a guided tour & travel by road to Peterhof; as there is so much more too see & be shown on the journey out through St Petersburg!

Petershof,the palace & gardens are magnificent. The origin & history of Petershof is fascinating & then one needs to appreciate the restoration that has gone (been ongoing) after the Second World War, its a sobering but beautiful experience to be there “today”! My appreciation & thanks to all who have made this possible!

My guide Valeria made the whole tour come to life with her insights, knowledge & passion of Petershof & St Petersburg. What a memorable & highly recommended tour & guide!
Ещё 155 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥ГрупповыеПетергоф🗽ДостопримечательностиЭкскурсииОсмотр достопримечательностейТематические турыМероприятияReseller exclusionsMedium-risk activitiesАвтобусы и минивэныЭкскурсии по дворцам и замкамПрирода и приключенияОднодневные турыЛучшие 10КоллекцииМаршрутОднодневная поездкаГрупповые мероприятияЭкскурсии на побережьеНижний парк, ПетергофТуры на полдня🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
Индивидуально
для 5 чел.
7 000
за 1-5 чел.
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
Посетив самую главную и самую зрелищную летнюю резиденцию российских императоров, Вы погрузитесь
В любой день, начиная с 10.00.
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
В группе
до 39 чел.
4.5
23
1 500
за 1 чел.
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
🚌 На автобусе
Санкт-Петербург - город дворцов
30 ноя
4 дек
7 дек
ещё...
по вторникам, четвергам и субботам в 12:00
Из Санкт-Петербурга: 5-часовая поездка в Петергофский дворец и сады
В группе
до 15 чел.
4.5
82
8 051
за 1 чел.
Из Санкт-Петербурга: 5-часовая поездка в Петергофский дворец и сады
Самая известная и живописная императорская резиденция в Петербурге
Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
Входной билет
4.5
5
1 500
за 1 чел.
Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
🚌 На автобусе
Если вы гуляете по центру Петербурга, то вы обязательно увидите хотя бы один дворц
1 дек
8 дек
15 дек
ещё...
Еженедельно по средам в 13:15
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Билет на борт
4.2
1003
1 540
за 1 чел.
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
⛴ Водные
🚀 Метеор в Петергоф
🚀 На метеоре
Вы отправитесь в резиденцию русских царей самым быстрым и удобным транспортом - на "Метеоре"
С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом
Индивидуально
4.6
20
1 590
за 1 чел.
Екатерининский дворец и парк: аудиоэкскурсия с билетом
👣 Пешеходная
Приглашаем вас пройтись по летней императорской резиденции - Екатерининскому дворцу в Царском Селе
Зимнее расписание: с 10:00 до 18:00, кроме вторника
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
В группе
до 30 чел.
4.2
538
4ч 30м
1 600
за 1 чел.
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении
Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
Индивидуально
4.8
13
690
за 1 чел.
Петергоф: обзорная аудиоэкскурсия по Нижнему парку
👣 Пешеходная
Петергоф - одна из красивейших загородных резиденций императоров
30 ноя
ещё...
Парк работает ежедневно с 9:00 до 18:00
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
В группе
до 15 чел.
4.5
34
9 364
за 1 чел.
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Побывайте в летней резиденции царей из династии Романовых -
Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку
В группе
до 40 чел.
4.9
8
2 650
за 1 чел.
Петергоф на весь день с экскурсией по Дворцу и парку
🚌 На автобусе
Вы узнаете о владельцах роскошной приморской резиденции, раскроете загадки устройства фонтанов
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Индивидуально
для 6 чел.
7 500
за 1-6 чел.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по блистательному Нижнему парку Петергофа, известного своими фонтанами
Три императорские резиденции: Стрельна, Александрия и Ораниенбаум
В группе
до 50 чел.
4.6
124
10ч
2 700
за 1 чел.
Три императорские резиденции: Стрельна, Александрия и Ораниенбаум
🚌 На автобусе
Петербург и его окрестности усыпаны дворцами
5 дек
12 дек
19 дек
ещё...
сент: среда, воскресенье, окт-дек: воскресенье в 09:00

Marina Wilson Private Tours проводит ещё 4 экскурсии

Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди
В группе
до 15 чел.
4.7
1548
3 875
за 1 чел.
Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди
Исследуйте всемирно известный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге в рамках 3-часовой экскурсии с гидом
Санкт-Петербург выберет тур
В группе
до 8 чел.
4.3
7
6 974
за 1 чел.
Санкт-Петербург выберет тур
Откройте для себя величие и величие Санкт-Петербурга в этом частном 4-часовом туре
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
В группе
до 8 чел.
4.8
92
12 399
за 1 чел.
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Откройте для себя историю русской императорской семьи и аристократии, побывав две бывшие императорские резиденции
Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия
Индивидуально
для 2 чел.
5
4
19 373
за 1-2 чел.
Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия
С 1941 по 1944 год город пережил самую разрушительную осаду в истории человеческой войны
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺