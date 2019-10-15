Действительно приятная однодневная поездка из Санкт-Петербурга. В этой поездке было только трое из нас плюс гид, что делало передвижение намного легче, чем большие группы. Гид заберет вас из отеля, а частный транспорт до дворца займет около часа. Когда-то внутри знание нашего гида было здорово. Нашими единственными проблемами были большие группы, которые поддерживали нас, когда мы шли вокруг дворца. Сады такие же обширные, как и все гравитационные фонтаны. Отличное понимание того, как жили члены королевской семьи и как на них повлияли многие другие культуры в Европе.