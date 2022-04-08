Что вас ожидает

Секреты пивоварения в Петербурге

Вашим проводником в пивоваренную культуру Петербурга будет главный технолог или старший пивовар одной из крупнейших частных пивоварен Петербурга. На пивоварне вы проследите весь цикл производства пива — от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Вы разберетесь, чем отличаются лагеры и эли, услышите историю создания этого напитка и поймете, причем тут шумеры. А еще выясните, почему именно Петербург считается российской столицей пивоварения.

Дегустация пива с закусками

Затем от теории мы перейдем к практике! Во второй части экскурсии вы продегустируете 6 сортов местного пива — оцените классические вкусы и необычные сочетания с легкими закусками (орешки, крекеры, чипсы). Попробуете классический лагер с легкой кислинкой, пшеничное пиво с цедрой, эль, темное пиво с апельсином, крафтовое томатное гозе, балтийский темный портер с ноткой шоколада. А в финале получите в подарок бутылочку пива местного производства.

В конце экскурсии вы также сможете купить понравившиеся напитки в фирменном магазине по выгодной цене.

Организационные детали