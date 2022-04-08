Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией

Проследить путь напитка от амбара с солодом до линии розлива и попробовать 6 видов пива

Групповая
Где еще погружаться в мир пивоварения, как не в Петербурге — пивной столице России? В группе до 25 человек вы побываете на частной пивоварне, узнаете о всех этапах производства напитка, проникнете в его историю.

А затем продегустируете с легкими закусками 6 сортов местного пива — от пшеничного с цедрой до томатного гозе.
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
Пивной Петербург: экскурсия на пивоварню с дегустацией
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Что вас ожидает

Секреты пивоварения в Петербурге

Вашим проводником в пивоваренную культуру Петербурга будет главный технолог или старший пивовар одной из крупнейших частных пивоварен Петербурга. На пивоварне вы проследите весь цикл производства пива — от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Вы разберетесь, чем отличаются лагеры и эли, услышите историю создания этого напитка и поймете, причем тут шумеры. А еще выясните, почему именно Петербург считается российской столицей пивоварения.

Дегустация пива с закусками

Затем от теории мы перейдем к практике! Во второй части экскурсии вы продегустируете 6 сортов местного пива — оцените классические вкусы и необычные сочетания с легкими закусками (орешки, крекеры, чипсы). Попробуете классический лагер с легкой кислинкой, пшеничное пиво с цедрой, эль, темное пиво с апельсином, крафтовое томатное гозе, балтийский темный портер с ноткой шоколада. А в финале получите в подарок бутылочку пива местного производства.

В конце экскурсии вы также сможете купить понравившиеся напитки в фирменном магазине по выгодной цене.

Организационные детали

  • Экскурсия доступна для участников с 18 лет
  • От метро Балтийская до пивоварни предоставляется трансфер. Обратного трансфера нет, но производство находится в пешей доступности от метро (15 мин).
  • Дегустация 6 сортов пива, а также бутылочка пива в подарок включены в стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Балтийская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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