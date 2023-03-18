ежедневно в 13:00, 15:00 и 18:00

По крышам Петербурга: с видом на знаменитые 5 углов

Насладиться красотой города с высоты и сделать памятный снимок на фоне башенки Иоффа

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Добро пожаловать на увлекательное приключение на высоте! За один час вы посетите крыши нескольких домов исторического центра Петербурга и насладитесь панорамным видом на город и его знаковые места.

А заодно полюбуетесь с необычного ракурса на знаменитые 5 углов и сфотографируетесь на фоне знаменитой башни Йоффа и дома-утюга.
По крышам Петербурга: с видом на знаменитые 5 углов
По крышам Петербурга: с видом на знаменитые 5 углов
По крышам Петербурга: с видом на знаменитые 5 углов
По крышам Петербурга: с видом на знаменитые 5 углов
По крышам Петербурга: с видом на знаменитые 5 углов
По крышам Петербурга: с видом на знаменитые 5 углов
По крышам Петербурга: с видом на знаменитые 5 углов
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приключение на высоте

Пять углов — одно из самых любимых мест петербуржцев. Здесь, в обрамлении старинных доходных домов, образуется необычный перекресток из нескольких улиц. На фотографиях место можно узнать по его «визитной карточке» — треугольном доме Йоффа с башенкой в центре.
Наш часовой маршрут проходит по крышам нескольких стоящий вплотную друг к другу домов исторического центра — как раз напротив знаменитого здания Йоффа. Это одни из самых высоких домов в центре, поэтому вид открывается как на ладони. Вы увидите знаковые места Петербурга с нового ракурса: Исаакиевский, Казанский и Владимирский соборы, Спас на Крови, Адмиралтейство и другие места. И сделаете потрясающие фотографии с видом на башенку Иоффа. А наш гид поделится интересными фактами об истории и архитектуре города.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды
  • Надевайте удобную одежду и обувь, на каблуках на крышу пройти не получится:)
  • По желанию можно заказать индивидуальную экскурсию

ежедневно в 13:00, 15:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Загородном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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