ежедневно в 13:00, 15:00 и 18:00

Добро пожаловать на увлекательное приключение на высоте! За один час вы посетите крыши нескольких домов исторического центра Петербурга и насладитесь панорамным видом на город и его знаковые места. А заодно полюбуетесь с необычного ракурса на знаменитые 5 углов и сфотографируетесь на фоне знаменитой башни Йоффа и дома-утюга.

Описание

Что вас ожидает

Приключение на высоте

Пять углов — одно из самых любимых мест петербуржцев. Здесь, в обрамлении старинных доходных домов, образуется необычный перекресток из нескольких улиц. На фотографиях место можно узнать по его «визитной карточке» — треугольном доме Йоффа с башенкой в центре.

Наш часовой маршрут проходит по крышам нескольких стоящий вплотную друг к другу домов исторического центра — как раз напротив знаменитого здания Йоффа. Это одни из самых высоких домов в центре, поэтому вид открывается как на ладони. Вы увидите знаковые места Петербурга с нового ракурса: Исаакиевский, Казанский и Владимирский соборы, Спас на Крови, Адмиралтейство и другие места. И сделаете потрясающие фотографии с видом на башенку Иоффа. А наш гид поделится интересными фактами об истории и архитектуре города.

Организационные детали