13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй

Арсений и Оля
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Арсений и Оля – представитель гидов
Каждое здание Петербурга может рассказать немало историй — и на этой прогулке вы научитесь их слышать! Шаг за шагом мы разберемся в архитектурных тонкостях эклектики и ампира, прогуляемся по историческому центру от русского барокко до современного стрит-арта, отыщем исчезнувшие дома и по-настоящему погрузимся в прошлое Петербурга.
4400 ₽
3520 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — метро Маяковская
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У этой экскурсии13 отзывов
5
По Петербургу с архитектором
По Петербургу с архитектором

Что вас ожидает

Петербург в деталях
Интерьеры сгоревших церквей, легенды доходных домов, адреса именитых купцов, графов и художников — на прогулке вы заберетесь в уголки Петербурга, до которых не добираются обычные туристы. Мы посетим первую петербургскую оранжерею, порассуждаем об архитектуре домов, где жили Некрасов и Бродский, рассмотрим дом Бака с парящими галереями и мраморными лестницами. Полюбуемся роскошной академией Штиглица и оценим, насколько органично в исторический центр вписаны образцы стрит-арта.

Переплетение архитектурных стилей
Мы прогуляемся в окрестностях Литейного проспекта, где в начале 20 века правила бал эклектика: именно по этой причине здесь вы встретите невероятное многообразие архитектурных форм и стилей. В центре нашего внимания окажутся готические, египетские и даже мавританские особняки. Вы узнаете об особенностях каждого стиля и к концу прогулки сможете легко отличить неоренессанс от модерна, русское барокко от екатерининского классицизма, а ампир — от эклетики.

Город, сошедший со старых открыток
Хотите увидеть дома, давно стертые с улиц Петербурга? Чтобы проследить архитектурную эволюцию, мы подготовим к прогулке раритетные открытки и фотографии. Вы сравните прошлое и настоящее города: заметите, как старинная церковь стала кинотеатром, увидите, как выглядели амбары с царским продовольствием, а на месте Соляного переулка отыщете мелочи, указывающие, что раньше здесь была река. Всё это позволит вам по-своему ответить на спорный вопрос о сохранении исторического облика Петербурга.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подойдет всем, кто уже успел увидеть основные достопримечательности Петербурга и хочет глубже погрузиться в архитектуру города и её исторический контекст.

Организационные детали

  • Во время экскурсии мы также проведем профессиональную фотосъемку, чтобы на память у вас остались не только новые знания и впечатления, но и красивые фотокарточки.
  • Экскурсию проводят архитекторы Тоня и Яна из нашей команды.
По Петербургу с архитектором
По Петербургу с архитектором
По Петербургу с архитектором
По Петербургу с архитектором
По Петербургу с архитектором
По Петербургу с архитектором

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — метро Маяковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы — команда гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлим ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Тоня необычайно интересный рассказчик, обладающий глубокими знаниями по архитектуре. Маршрут составлен грамотно. Всем рекомендую!!!
5 марта 2020
У нас гид была Антонина, Экскурсию провела интересно и познавательно.
Дмитрий
24 февраля 2020
Санкт-Петербургу чуть больше 300 лет, но несмотря на свой достаточно молодой возраст, является одним из самых красивых городов мира. У этого города свой шарм, своё величие, ведь он сразу строился как столица и строили его лучшие строители, инженеры, архитекторы на протяжении трёх веков. Всё это и покажет экскурсия. А расскажет её, замечательная девушка Тоня, которая очень сильно влюблена в свой город и в свою профессию. Спасибо огромное!!!
14 февраля 2020
В Питере бываем часто и по работе и просто погулять. В этот раз было время и мы решили посмотреть на Питер не со стороны Невского проспекта. И считаю что прогулка в сопровождении экскурсоводов удалась. Хорошо спланированный маршрут не утомляет. Интересные факты об архитектуре и домах дополняют приятную беседу с гидами. Ну а посещение старых парадных позволяет увидеть быт города не как турист. Бонусом - много красивых и качественных фото. Время провели с удовольствием! Рекомендую.
10 февраля 2020
С нами по Петербургу путешествовала гид Тоня. Оставила о себе и о городе очень хорошие воспоминания и впечатления. Была умна и эрудированна, стремилась к диалогу и подстраивалась под нас. Многому научила и многое показала. Было очень здорово)
12 января 2020
Прекрасная экскурсия, знающий, увлеченный, доброжелательный экскурсовод! Нам очень понравилось! Мы с удовольствием окунулись в историю Петербурга, увидели разнообразие стилей в его архитектуре, убедились в том, как много необыкновенно красивых зданий, расположенных в стороне от обычных туристических маршрутов, и побывали в таких местах, куда сами вряд ли добрались бы. Экскурсия подойдет и тем, кто только знакомится с Петербургом, и тем, кто уже много лет знаком с этим замечательным городом! Огромное спасибо Антонине!
5 января 2020
Экскурсия потрясающая. Тоня профессиональный архитектор, любящая свой город и старается это донести людям , которым она рассказывает. Мы посетили с ней уголки Петербурга, которые никогда бы самостоятельно не нашли. Моей семье, которая почти ничего не знала об архитектуре и мне как архитектору была в равной степени интересна история. Уже порекомендовали эту экскурсию многим близким людям.
Большое спасибо )
1 января 2020
Отличный способ начать различать стили архитектуры Питера. Для меня раньше все было плюс-минус одинаково, а теперь появились оттенки и это приятно «добавило красок» (хоть к старому Питеру такая метафора не очень-то подходит). Также во время этой экскурсии появилась способность детально разглядывать здания — раньше мозг пасовал перед такой задачей. Тоня приятный собеседник, любит архитектуру Питера и при этом профессиональный архитектор — бинго!
9 декабря 2019
Я , как абсолютный ноль в архитектуре ,остался очень доволен подачей и наполнением экскурсии. Девчонки молодцы! Спасибо!
20 ноября 2019
Очень интересная экскурсия - маршрут не пересекается с основным достопримечательностями; компетентный рассказчик, любящий свое дело и город; пара нестандартных мест (о которых знают далеко не все местные жители). Как результат, получены знания не только об архитектуре Петербурга, но и в целом об архитектуре. И конечно же фотографии! Спасибо)
Ещё 3 отзыва

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