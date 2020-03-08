13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Петербург в деталях

Интерьеры сгоревших церквей, легенды доходных домов, адреса именитых купцов, графов и художников — на прогулке вы заберетесь в уголки Петербурга, до которых не добираются обычные туристы. Мы посетим первую петербургскую оранжерею, порассуждаем об архитектуре домов, где жили Некрасов и Бродский, рассмотрим дом Бака с парящими галереями и мраморными лестницами. Полюбуемся роскошной академией Штиглица и оценим, насколько органично в исторический центр вписаны образцы стрит-арта.

Переплетение архитектурных стилей

Мы прогуляемся в окрестностях Литейного проспекта, где в начале 20 века правила бал эклектика: именно по этой причине здесь вы встретите невероятное многообразие архитектурных форм и стилей. В центре нашего внимания окажутся готические, египетские и даже мавританские особняки. Вы узнаете об особенностях каждого стиля и к концу прогулки сможете легко отличить неоренессанс от модерна, русское барокко от екатерининского классицизма, а ампир — от эклетики.

Город, сошедший со старых открыток

Хотите увидеть дома, давно стертые с улиц Петербурга? Чтобы проследить архитектурную эволюцию, мы подготовим к прогулке раритетные открытки и фотографии. Вы сравните прошлое и настоящее города: заметите, как старинная церковь стала кинотеатром, увидите, как выглядели амбары с царским продовольствием, а на месте Соляного переулка отыщете мелочи, указывающие, что раньше здесь была река. Всё это позволит вам по-своему ответить на спорный вопрос о сохранении исторического облика Петербурга.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подойдет всем, кто уже успел увидеть основные достопримечательности Петербурга и хочет глубже погрузиться в архитектуру города и её исторический контекст.