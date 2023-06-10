Познакомиться с историей Торжка, Ржева и Старицы, прогуляться по Твери и ещё больше узнать о Пушкине
За 3 дня вы побываете в трёх старинных городах и других местах под Тверью с богатой историей, где редко бывают туристы. В деревушке Прутня посетим могилу Анны Петровны Керн.
Прогуляемся по территории Новоторжского кремля и набережным Торжка и Твери, побываем в древних храмах.
В Старице рассмотрим купеческие дома с деревянной резьбой, увидим, где жила «Капитанская дочка» и снимали фильм «Чучело», исследуем Старицкие каменоломни.
Вы полюбуетесь живописными волжскими видами и продегустируете местные блюда, в том числе, знаменитые пожарские котлеты.
Прогуляемся по территории Новоторжского кремля и набережным Торжка и Твери, побываем в древних храмах.
В Старице рассмотрим купеческие дома с деревянной резьбой, увидим, где жила «Капитанская дочка» и снимали фильм «Чучело», исследуем Старицкие каменоломни.
Вы полюбуетесь живописными волжскими видами и продегустируете местные блюда, в том числе, знаменитые пожарские котлеты.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
4
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
С собой необходимо иметь фонарик и удобную одежду и обувь.
Порядок посещения объектов может быть изменен по решению автора.
Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам. Также возможно посещение объектов, не заявленных в программе первоначально.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 07:00 (Московский пр. , 189, ст. метро «Московская»)Завершение: Санкт-Петербург, 23:00 (Московский пр. , 189, ст. метро «Московская»)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 1036 экскурсий для 1424 туристов
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
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