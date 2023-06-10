По славным городам Тверской области

Познакомиться с историей Торжка, Ржева и Старицы, прогуляться по Твери и ещё больше узнать о Пушкине

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
За 3 дня вы побываете в трёх старинных городах и других местах под Тверью с богатой историей, где редко бывают туристы. В деревушке Прутня посетим могилу Анны Петровны Керн.

Прогуляемся по территории Новоторжского кремля и набережным Торжка и Твери, побываем в древних храмах.

В Старице рассмотрим купеческие дома с деревянной резьбой, увидим, где жила «Капитанская дочка» и снимали фильм «Чучело», исследуем Старицкие каменоломни.

Вы полюбуетесь живописными волжскими видами и продегустируете местные блюда, в том числе, знаменитые пожарские котлеты.
По славным городам Тверской области
По славным городам Тверской области
По славным городам Тверской области
По славным городам Тверской области
По славным городам Тверской области
По славным городам Тверской области
По славным городам Тверской области
Ближайшие даты:
10
июн
4
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.
С собой необходимо иметь фонарик и удобную одежду и обувь.
Порядок посещения объектов может быть изменен по решению автора.
Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам. Также возможно посещение объектов, не заявленных в программе первоначально.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 (Московский пр. , 189, ст. метро «Московская»)
Завершение: Санкт-Петербург, 23:00 (Московский пр. , 189, ст. метро «Московская»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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