За 3 дня вы побываете в трёх старинных городах и других местах под Тверью с богатой историей, где редко бывают туристы. В деревушке Прутня посетим могилу Анны Петровны Керн.



Прогуляемся по территории Новоторжского кремля и набережным Торжка и Твери, побываем в древних храмах.



В Старице рассмотрим купеческие дома с деревянной резьбой, увидим, где жила «Капитанская дочка» и снимали фильм «Чучело», исследуем Старицкие каменоломни.



Вы полюбуетесь живописными волжскими видами и продегустируете местные блюда, в том числе, знаменитые пожарские котлеты.