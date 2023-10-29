Пройтись по социальному дну Северной столицы 18-20 веков
Узнаете, почему город на Неве славится утопленниками, где в 19 веке торговали младенцами и зачем это делали. Почувствуете и подслушаете жизнь обычных людей того времени. Посмотрите на город ИХ глазами.
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Описание
Что вас ожидает
На моей экскурсии вы переместитесь в Петербург 18-20 веков. Увидите Сенную площадь, полную торгашей и попрошаек, услышите шёпот заговоров, которые плетутся в Вяземской лавре, и… постойте! Что это за тень мелькнула за углом? Лесков? Достоевский?
Мы проделаем путь от придонного Петербурга, полного страха, разврата и хтони, к огням самого помпезного борделя, который посещали первые лица государства. Вы увидите знаменитый притон «Малинник» и Вяземскую лавру. Посмотрите, где работала Сонечка Мармеладова из романа «Преступление и наказание». Узнаете, где «били женщину кнутом, крестьянку молодую», и ещё много чего неожиданного и преимущественно мрачного.
В экскурсию включён бокал игристого алкогольного/безалкогольного или ягодный чай — на выбор. А в конце прогулки вас ждёт памятный подарок.
Организационные детали
- Экскурсия строго 18+
- При желании можно заказать индивидуальный формат на удобное для вас время
во вторник в 20:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 и 22:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Сенной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 20:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 и 22:15Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.