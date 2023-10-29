Осторожно! После этой экскурсии Петербург не будет прежним! Вы увидите, где был рассадник столичного разврата, и поймёте, откуда пошли самые мрачные петербургские традиции. Узнаете, почему город на Неве славится утопленниками, где в 19 веке торговали младенцами и зачем это делали. Почувствуете и подслушаете жизнь обычных людей того времени. Посмотрите на город ИХ глазами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На моей экскурсии вы переместитесь в Петербург 18-20 веков. Увидите Сенную площадь, полную торгашей и попрошаек, услышите шёпот заговоров, которые плетутся в Вяземской лавре, и… постойте! Что это за тень мелькнула за углом? Лесков? Достоевский?

Мы проделаем путь от придонного Петербурга, полного страха, разврата и хтони, к огням самого помпезного борделя, который посещали первые лица государства. Вы увидите знаменитый притон «Малинник» и Вяземскую лавру. Посмотрите, где работала Сонечка Мармеладова из романа «Преступление и наказание». Узнаете, где «били женщину кнутом, крестьянку молодую», и ещё много чего неожиданного и преимущественно мрачного.

В экскурсию включён бокал игристого алкогольного/безалкогольного или ягодный чай — на выбор. А в конце прогулки вас ждёт памятный подарок.

Организационные детали