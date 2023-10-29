Развратный Петербург

Пройтись по социальному дну Северной столицы 18-20 веков

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Ответы на вопросы
Осторожно! После этой экскурсии Петербург не будет прежним! Вы увидите, где был рассадник столичного разврата, и поймёте, откуда пошли самые мрачные петербургские традиции.

Узнаете, почему город на Неве славится утопленниками, где в 19 веке торговали младенцами и зачем это делали. Почувствуете и подслушаете жизнь обычных людей того времени. Посмотрите на город ИХ глазами.
Развратный Петербург
Развратный Петербург
Развратный Петербург
Развратный Петербург
Развратный Петербург
Развратный Петербург
Развратный Петербург
Ближайшие даты:
29
окт
31
окт
3
ноя
4
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5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На моей экскурсии вы переместитесь в Петербург 18-20 веков. Увидите Сенную площадь, полную торгашей и попрошаек, услышите шёпот заговоров, которые плетутся в Вяземской лавре, и… постойте! Что это за тень мелькнула за углом? Лесков? Достоевский?

Мы проделаем путь от придонного Петербурга, полного страха, разврата и хтони, к огням самого помпезного борделя, который посещали первые лица государства. Вы увидите знаменитый притон «Малинник» и Вяземскую лавру. Посмотрите, где работала Сонечка Мармеладова из романа «Преступление и наказание». Узнаете, где «били женщину кнутом, крестьянку молодую», и ещё много чего неожиданного и преимущественно мрачного.

В экскурсию включён бокал игристого алкогольного/безалкогольного или ягодный чай — на выбор. А в конце прогулки вас ждёт памятный подарок.

Организационные детали

  • Экскурсия строго 18+
  • При желании можно заказать индивидуальный формат на удобное для вас время

во вторник в 20:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 и 22:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 20:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 и 22:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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