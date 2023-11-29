Приглашаю на необычную экскурсию, посвящённую купеческой семье Елисеевых! Я расскажу, как выходцы из крестьянского сословия прошли путь от владельцев продуктовой лавки до поставщиков Императорского двора. Вы увидите принадлежавшие им доходные дома, зайдёте в один из них и полюбуетесь шикарной парадной, которую в народе называют «Ромашка».

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по елисеевским местам

Вы увидите доходные дома Елисеевых на Фонтанке и на Ломоносова. Расшифруете особенности их фасадов и хозяйственных дворов. Я расскажу об удивительной судьбе влиятельного купеческого рода. Вы узнаете, с чего начинали Елисеевы, чем занимались кроме торговли и как «ярославский характер» помог выходцам из крестьян стать богатейшими людьми Петербурга. Поговорим мы и о том, кто и как строил дома для Елисеевых и отражалось ли благосостояние заказчика на внешнем виде зданий.

Парадная «Ромашка»

Вы полюбуетесь оригинальными дореволюционными деталями в интерьере парадной: витражами, декоративной обшивкой шахты лифта и деревянными лестничными поручнями. «Изюминкой» экскурсии станет разговор о современной жизни дома. Вы услышите, с какими сложностями столкнулись его жильцы при проведении реставрации парадной и каковы планы по восстановительным работам на ближайшее время.

Организационные детали

Посещение парадной включено в стоимость.