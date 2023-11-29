Рассмотреть доходные дома 19 века, заглянуть в тайные дворы и посетить старинную парадную
Вы увидите принадлежавшие им доходные дома, зайдёте в один из них и полюбуетесь шикарной парадной, которую в народе называют «Ромашка».
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 350 ₽
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по елисеевским местам
Вы увидите доходные дома Елисеевых на Фонтанке и на Ломоносова. Расшифруете особенности их фасадов и хозяйственных дворов. Я расскажу об удивительной судьбе влиятельного купеческого рода. Вы узнаете, с чего начинали Елисеевы, чем занимались кроме торговли и как «ярославский характер» помог выходцам из крестьян стать богатейшими людьми Петербурга. Поговорим мы и о том, кто и как строил дома для Елисеевых и отражалось ли благосостояние заказчика на внешнем виде зданий.
Парадная «Ромашка»
Вы полюбуетесь оригинальными дореволюционными деталями в интерьере парадной: витражами, декоративной обшивкой шахты лифта и деревянными лестничными поручнями. «Изюминкой» экскурсии станет разговор о современной жизни дома. Вы услышите, с какими сложностями столкнулись его жильцы при проведении реставрации парадной и каковы планы по восстановительным работам на ближайшее время.
Организационные детали
Посещение парадной включено в стоимость.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе моста Ломоносова
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.