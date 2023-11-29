Роскошная парадная «Ромашка» в доме купцов Елисеевых

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Рассмотреть доходные дома 19 века, заглянуть в тайные дворы и посетить старинную парадную

Приглашаю на необычную экскурсию, посвящённую купеческой семье Елисеевых! Я расскажу, как выходцы из крестьянского сословия прошли путь от владельцев продуктовой лавки до поставщиков Императорского двора.

Вы увидите принадлежавшие им доходные дома, зайдёте в один из них и полюбуетесь шикарной парадной, которую в народе называют «Ромашка».
Роскошная парадная «Ромашка» в доме купцов Елисеевых
Роскошная парадная «Ромашка» в доме купцов Елисеевых
Роскошная парадная «Ромашка» в доме купцов Елисеевых
Роскошная парадная «Ромашка» в доме купцов Елисеевых
Роскошная парадная «Ромашка» в доме купцов Елисеевых
Роскошная парадная «Ромашка» в доме купцов Елисеевых
Роскошная парадная «Ромашка» в доме купцов Елисеевых

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по елисеевским местам

Вы увидите доходные дома Елисеевых на Фонтанке и на Ломоносова. Расшифруете особенности их фасадов и хозяйственных дворов. Я расскажу об удивительной судьбе влиятельного купеческого рода. Вы узнаете, с чего начинали Елисеевы, чем занимались кроме торговли и как «ярославский характер» помог выходцам из крестьян стать богатейшими людьми Петербурга. Поговорим мы и о том, кто и как строил дома для Елисеевых и отражалось ли благосостояние заказчика на внешнем виде зданий.

Парадная «Ромашка»

Вы полюбуетесь оригинальными дореволюционными деталями в интерьере парадной: витражами, декоративной обшивкой шахты лифта и деревянными лестничными поручнями. «Изюминкой» экскурсии станет разговор о современной жизни дома. Вы услышите, с какими сложностями столкнулись его жильцы при проведении реставрации парадной и каковы планы по восстановительным работам на ближайшее время.

Организационные детали

Посещение парадной включено в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе моста Ломоносова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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