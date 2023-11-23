Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Увидеть одни из самых красивых склепов Петербурга и ощутить особую атмосферу старинного некрополя

На Новодевичьем кладбище сохранилось множество усыпальниц и исторических памятников. Здесь похоронено столько знаменитостей, что на его примере можно изучать историю России 19-20 веков. Вы услышите о героях своего времени, увидите разрушенные склепы и восстановленные могилы.

А также разгадаете старинную символику, прикоснётесь к легендам места и даже поучаствуете в детективе.
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
23
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Для многих становится открытием, что в Северной столице, как и в Москве, есть Новодевичье кладбище. И оно также представляет большой интерес — как исторический, так и архитектурный. Кроме того, это весьма атмосферное место для любителей мрачной романтики старинных захоронений.

Вы познакомитесь с прошлым Воскресенского Новодевичьего монастыря, при котором создали «элитный» некрополь. Навестите могилы Тютчева и Некрасова, Боткина и Врубеля. Услышите истории о любви и ненависти, памяти и забвении. Рассмотрите скульптуры ангелов и особенную статую Христа.

И конечно, вы откроете мистическую сторону кладбища, где ходят легенды об исчезнувших церквях, чудотворных статуях и таинственных склепах. Творчество, доводящее до сумасшествия, ангелы и демоны, ведьмы и колдуны, краденые памятники, а в конце — самый настоящий детектив!

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Смотрите прогноз и одевайтесь по погоде. Если ожидаются осадки — захватите зонт или дождевик.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Новодевичьем кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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