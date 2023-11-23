Увидеть одни из самых красивых склепов Петербурга и ощутить особую атмосферу старинного некрополя
А также разгадаете старинную символику, прикоснётесь к легендам места и даже поучаствуете в детективе.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|790 ₽
Описание
Что вас ожидает
Для многих становится открытием, что в Северной столице, как и в Москве, есть Новодевичье кладбище. И оно также представляет большой интерес — как исторический, так и архитектурный. Кроме того, это весьма атмосферное место для любителей мрачной романтики старинных захоронений.
Вы познакомитесь с прошлым Воскресенского Новодевичьего монастыря, при котором создали «элитный» некрополь. Навестите могилы Тютчева и Некрасова, Боткина и Врубеля. Услышите истории о любви и ненависти, памяти и забвении. Рассмотрите скульптуры ангелов и особенную статую Христа.
И конечно, вы откроете мистическую сторону кладбища, где ходят легенды об исчезнувших церквях, чудотворных статуях и таинственных склепах. Творчество, доводящее до сумасшествия, ангелы и демоны, ведьмы и колдуны, краденые памятники, а в конце — самый настоящий детектив!
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- Смотрите прогноз и одевайтесь по погоде. Если ожидаются осадки — захватите зонт или дождевик.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Новодевичьем кладбище
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.