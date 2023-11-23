На Новодевичьем кладбище сохранилось множество усыпальниц и исторических памятников. Здесь похоронено столько знаменитостей, что на его примере можно изучать историю России 19-20 веков. Вы услышите о героях своего времени, увидите разрушенные склепы и восстановленные могилы. А также разгадаете старинную символику, прикоснётесь к легендам места и даже поучаствуете в детективе.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Для многих становится открытием, что в Северной столице, как и в Москве, есть Новодевичье кладбище. И оно также представляет большой интерес — как исторический, так и архитектурный. Кроме того, это весьма атмосферное место для любителей мрачной романтики старинных захоронений.

Вы познакомитесь с прошлым Воскресенского Новодевичьего монастыря, при котором создали «элитный» некрополь. Навестите могилы Тютчева и Некрасова, Боткина и Врубеля. Услышите истории о любви и ненависти, памяти и забвении. Рассмотрите скульптуры ангелов и особенную статую Христа.

И конечно, вы откроете мистическую сторону кладбища, где ходят легенды об исчезнувших церквях, чудотворных статуях и таинственных склепах. Творчество, доводящее до сумасшествия, ангелы и демоны, ведьмы и колдуны, краденые памятники, а в конце — самый настоящий детектив!

Организационные детали