Прикоснуться к жизни тайных обществ начала 20 века и узнать их основные идеи на авторской экскурсии
Кто такие масоны, мартинисты, розенкрейцеры и в чём их различия? Где жили и принимали посвящения самые известные представители этих «лож» в Петербурге? Обо всём этом я расскажу на экскурсии! А также вы узнаете, к какой «секте» принадлежал композитор Прокофьев, как астрологи влияли на биржевые сделки и другие интересные факты.
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Описание
Что вас ожидает
Тайные общества: идеи, правила и удивительные факты
Я занимаюсь этой темой более 17 лет — и мне есть чем поделиться. Вы узнаете:
- Кто был «мастером», или другом № 1, императорской семьи
- Где находилась библиотека «Ложи», и кто её содержал
- Что мартинисты предсказывали Николаю II и при чём здесь Единоверческая церковь
- Какие тайны скрывались за стенами Бехтеревского психоневрологического института
- Где жили генеральный секретарь масонской ложи Астрея и самый главный мартинист Петербурга
И многое другое!
Маршрут экскурсии
- Большой дом меблированных квартир Пале-Рояль
- Никольская единоверческая церковь
- Психоневрологический институт им. Бехтерева
- Павловский женский институт
- Греческая церковь св. Димитрия Солунского
- Дом магистра «Ложи»
Организационные детали
Во время экскурсии на ipad показываю старые виды Петрограда, портреты героев, их книги.
в понедельник и четверг в 18:00, в воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Площадь Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и четверг в 18:00, в воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Евгений. Уже более 17 лет я изучаю влияние различных Тайных обществ на культуру. Опыт работы преподавателем позволяет мне говорить о сложном доступным языком. Экскурсии созданы на материале уникальных архивных данных, исторических обзоров, религиозных, психологических и социологических исследований. В них раскрываются особенности Тайных обществ, неразрывно связанных с историей России, развитием мысли и искусства.Задать вопрос
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