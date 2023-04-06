Кто такие масоны, мартинисты, розенкрейцеры и в чём их различия? Где жили и принимали посвящения самые известные представители этих «лож» в Петербурге? Обо всём этом я расскажу на экскурсии! А также вы узнаете, к какой «секте» принадлежал композитор Прокофьев, как астрологи влияли на биржевые сделки и другие интересные факты.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Тайные общества: идеи, правила и удивительные факты

Я занимаюсь этой темой более 17 лет — и мне есть чем поделиться. Вы узнаете:

Кто был «мастером», или другом № 1, императорской семьи

Где находилась библиотека «Ложи», и кто её содержал

Что мартинисты предсказывали Николаю II и при чём здесь Единоверческая церковь

Какие тайны скрывались за стенами Бехтеревского психоневрологического института

Где жили генеральный секретарь масонской ложи Астрея и самый главный мартинист Петербурга

И многое другое!

Маршрут экскурсии

Большой дом меблированных квартир Пале-Рояль

Никольская единоверческая церковь

Психоневрологический институт им. Бехтерева

Павловский женский институт

Греческая церковь св. Димитрия Солунского

Дом магистра «Ложи»

Организационные детали

Во время экскурсии на ipad показываю старые виды Петрограда, портреты героев, их книги.