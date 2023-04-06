Тайные общества Петербурга

Прикоснуться к жизни тайных обществ начала 20 века и узнать их основные идеи на авторской экскурсии

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Ответы на вопросы
Кто такие масоны, мартинисты, розенкрейцеры и в чём их различия? Где жили и принимали посвящения самые известные представители этих «лож» в Петербурге? Обо всём этом я расскажу на экскурсии! А также вы узнаете, к какой «секте» принадлежал композитор Прокофьев, как астрологи влияли на биржевые сделки и другие интересные факты.
Тайные общества Петербурга
Тайные общества Петербурга
Тайные общества Петербурга
Тайные общества Петербурга
Тайные общества Петербурга
Тайные общества Петербурга
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тайные общества: идеи, правила и удивительные факты

Я занимаюсь этой темой более 17 лет — и мне есть чем поделиться. Вы узнаете:

  • Кто был «мастером», или другом № 1, императорской семьи
  • Где находилась библиотека «Ложи», и кто её содержал
  • Что мартинисты предсказывали Николаю II и при чём здесь Единоверческая церковь
  • Какие тайны скрывались за стенами Бехтеревского психоневрологического института
  • Где жили генеральный секретарь масонской ложи Астрея и самый главный мартинист Петербурга

И многое другое!

Маршрут экскурсии

  • Большой дом меблированных квартир Пале-Рояль
  • Никольская единоверческая церковь
  • Психоневрологический институт им. Бехтерева
  • Павловский женский институт
  • Греческая церковь св. Димитрия Солунского
  • Дом магистра «Ложи»

Организационные детали

Во время экскурсии на ipad показываю старые виды Петрограда, портреты героев, их книги.

в понедельник и четверг в 18:00, в воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 18:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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