Интеллектуально-развлекательный тур по гатчинским дворцам и паркам
Как насчёт погружения в картину? Или оптических иллюзий? Давайте вместе примем вызов в расшифровке гатчинских тайн!
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Описание
Что вас ожидает
Историческая справка
По дороге в Гатчину я расскажу вам о её истории и самых знаменитых обитателях. Мы пройдёмся по парадным дворцовым залам, увидим, как отразились характеры владельцев в интерьерах и подборке художественной коллекции. Обсудим личные истории двора и особенности императорского быта.
Парадная Гатчина
Осмотрим интерьеры: Мраморную столовую, Малиновую гостиную, тронные залы — они поведают нам об увлечениях жителей Гатчины. Увидим знаменитую рогатину Орлова, с которой фаворит Екатерины II ходил на медведя. Зайдём в галерею-призрак, пройдём по подземному ходу дворца и пообщаемся с нимфой Эхо, умеющей отвечать на вопросы.
Прогулка на природе
Уникальный по своей красоте и характеру парк Гатчины раскроет перед нами секреты пейзажного паркового искусства. Здесь полно сюрпризов — некоторые из них ждут нас в павильоне Венеры и Берёзовом домике. Мы увидим уникальный водный лабиринт и поговорим о презентации первой подводной лодки в водах Серебряного озера.
Приоратский дворец
Очередной архитектурный каприз Павла I, воплощённый Николаем Львовым — единственный сохранившийся до наших дней землебитный дворец 18 века. Сначала я расскажу об увлечении императора Мальтийским орденом, а после вы оцените оригинальность задумки архитектора Львова. И постараетесь расшифровать тайные коды его необычного творения.
Организационные детали
- В середине экскурсии у вас будет полчаса на кофе-брейк. Можно взять небольшой ланч-бокс с собой или купить еду в кафе внутри дворца.
- По запросу я могу провести экскурсию на английском или китайском языке
Дополнительные расходы
- Входной билет во дворец: взрослый — 650 руб., для учащихся и пенсионеров — 350 руб.
- Билет в парк: взрослый — 150 руб., для учащихся и пенсионеров — 70 руб.
- Билеты лучше покупать заранее онлайн, чтобы не стоять в очередях
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Наиболее сильное впечатление – от галереи, выжженной по время войны и оставленной в неотреставрированном виде с островком прежней дворцовой обстановки. Мощный контраст - наглядная иллюстрация хрупкости и драгоценности жизни.
После замка с удовольствием прогулялись по парку. Взглянули на озёра с разной водой, огромных карпов в пруду (чудища, а не рыбины!) и странный Берёзовый домик, который таким и задумывался.
Моим любимчиком стал Приоратский замок. По сути – это уютный домик с башенкой построенный фантастическим способом. Я не слышала об архитекторе Львове, но то, что он сотворил, так впечатлило, что захотелось узнать о нём подробнее. Это и есть главный признак удавшейся экскурсии: открыть для себя нечто новое, что захочется изучить глубже, и ощущать приятное послевкусие от прогулки. У меня оно осталось. Информации в головушке тоже ощутимо прибавилось. Ольге – огромное спасибо! Всем читающим – рекомендую ехать в Гатчину (и непременно с Приоратом).