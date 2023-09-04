Павел I любил загадывать головоломки. Склонность к математике и увлечение императора мистикой нашли отражение и в его любимой Гатчине. Это место для меня — всегда открытие, источник непрерывных интеллектуальных удовольствий. Как насчёт погружения в картину? Или оптических иллюзий? Давайте вместе примем вызов в расшифровке гатчинских тайн!

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Описание

Что вас ожидает

Историческая справка

По дороге в Гатчину я расскажу вам о её истории и самых знаменитых обитателях. Мы пройдёмся по парадным дворцовым залам, увидим, как отразились характеры владельцев в интерьерах и подборке художественной коллекции. Обсудим личные истории двора и особенности императорского быта.

Парадная Гатчина

Осмотрим интерьеры: Мраморную столовую, Малиновую гостиную, тронные залы — они поведают нам об увлечениях жителей Гатчины. Увидим знаменитую рогатину Орлова, с которой фаворит Екатерины II ходил на медведя. Зайдём в галерею-призрак, пройдём по подземному ходу дворца и пообщаемся с нимфой Эхо, умеющей отвечать на вопросы.

Прогулка на природе

Уникальный по своей красоте и характеру парк Гатчины раскроет перед нами секреты пейзажного паркового искусства. Здесь полно сюрпризов — некоторые из них ждут нас в павильоне Венеры и Берёзовом домике. Мы увидим уникальный водный лабиринт и поговорим о презентации первой подводной лодки в водах Серебряного озера.

Приоратский дворец

Очередной архитектурный каприз Павла I, воплощённый Николаем Львовым — единственный сохранившийся до наших дней землебитный дворец 18 века. Сначала я расскажу об увлечении императора Мальтийским орденом, а после вы оцените оригинальность задумки архитектора Львова. И постараетесь расшифровать тайные коды его необычного творения.

Организационные детали

В середине экскурсии у вас будет полчаса на кофе-брейк. Можно взять небольшой ланч-бокс с собой или купить еду в кафе внутри дворца.

По запросу я могу провести экскурсию на английском или китайском языке

Дополнительные расходы