Тайные шифры Гатчины

Интеллектуально-развлекательный тур по гатчинским дворцам и паркам

5
5 отзывов
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Ответы на вопросы
Павел I любил загадывать головоломки. Склонность к математике и увлечение императора мистикой нашли отражение и в его любимой Гатчине. Это место для меня — всегда открытие, источник непрерывных интеллектуальных удовольствий.

Как насчёт погружения в картину? Или оптических иллюзий? Давайте вместе примем вызов в расшифровке гатчинских тайн!
Тайные шифры Гатчины
Тайные шифры Гатчины
Тайные шифры Гатчины
Тайные шифры Гатчины
Тайные шифры Гатчины
Тайные шифры Гатчины
Тайные шифры Гатчины
Тайные шифры Гатчины
Тайные шифры Гатчины
Тайные шифры Гатчины
Тайные шифры Гатчины
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Историческая справка

По дороге в Гатчину я расскажу вам о её истории и самых знаменитых обитателях. Мы пройдёмся по парадным дворцовым залам, увидим, как отразились характеры владельцев в интерьерах и подборке художественной коллекции. Обсудим личные истории двора и особенности императорского быта.

Парадная Гатчина

Осмотрим интерьеры: Мраморную столовую, Малиновую гостиную, тронные залы — они поведают нам об увлечениях жителей Гатчины. Увидим знаменитую рогатину Орлова, с которой фаворит Екатерины II ходил на медведя. Зайдём в галерею-призрак, пройдём по подземному ходу дворца и пообщаемся с нимфой Эхо, умеющей отвечать на вопросы.

Прогулка на природе

Уникальный по своей красоте и характеру парк Гатчины раскроет перед нами секреты пейзажного паркового искусства. Здесь полно сюрпризов — некоторые из них ждут нас в павильоне Венеры и Берёзовом домике. Мы увидим уникальный водный лабиринт и поговорим о презентации первой подводной лодки в водах Серебряного озера.

Приоратский дворец

Очередной архитектурный каприз Павла I, воплощённый Николаем Львовым — единственный сохранившийся до наших дней землебитный дворец 18 века. Сначала я расскажу об увлечении императора Мальтийским орденом, а после вы оцените оригинальность задумки архитектора Львова. И постараетесь расшифровать тайные коды его необычного творения.

Организационные детали

  • В середине экскурсии у вас будет полчаса на кофе-брейк. Можно взять небольшой ланч-бокс с собой или купить еду в кафе внутри дворца.
  • По запросу я могу провести экскурсию на английском или китайском языке

Дополнительные расходы

  • Входной билет во дворец: взрослый — 650 руб., для учащихся и пенсионеров — 350 руб.
  • Билет в парк: взрослый — 150 руб., для учащихся и пенсионеров — 70 руб.
  • Билеты лучше покупать заранее онлайн, чтобы не стоять в очередях

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4 сен 2023
Нам все понравилось, узнали много нового и интересного о Павле 1 и о периоде его недолгого правления. Ольге большое спасибо!
Нам все понравилось, узнали много нового и интересного о Павле 1 и о периоде его недолгого правления. Ольге большое спасибо!Нам все понравилось, узнали много нового и интересного о Павле 1 и о периоде его недолгого правления. Ольге большое спасибо!Нам все понравилось, узнали много нового и интересного о Павле 1 и о периоде его недолгого правления. Ольге большое спасибо!
Елена
29 авг 2023
Еще в Москве решили что хотим посетить Гатчину. Группы не любим поэтому решили взять индивид гида, и не прогадали. Ольга очень приятная в общении женщина- заехала за нами, по дороге показала множество интересных мест Питера. Видно что в Гатчинский дворец влюблена) рассказывала очень интересно, и хотя экскурсия длинная, но время пролетело быстро и интересно) покормили белочек в парке- Ольга захватила орешки. В общем- спасибо большое! Приятно было видеть и слушать интересный рассказ про чудесное место!
Еще в Москве решили что хотим посетить Гатчину. Группы не любим поэтому решили взять индивид гида,Еще в Москве решили что хотим посетить Гатчину. Группы не любим поэтому решили взять индивид гида,
Евгения
28 авг 2023
Нам очень повезло, что Ольга откинулась на предложение и помогла нам составить единое представление о Гатчине. Большое спасибо, Ольга, что Вы были внимательны ко всём нашим просьбам и пожеланиям!
Наталья
15 авг 2023
Экскурсия прошла замечательно! Были учтены всё наши пожелания, Ольга интересно преподносит материал, отвечает на вопросы. Все-таки индивидуальная экскурсия не сравнится с групповой. Нам всё очень понравилось! Рекомендую!!!
Экскурсия прошла замечательно! Были учтены всё наши пожелания, Ольга интересно преподносит материал, отвечает на вопросы. Все-такиЭкскурсия прошла замечательно! Были учтены всё наши пожелания, Ольга интересно преподносит материал, отвечает на вопросы. Все-таки
Елена
6 авг 2023
Отличная, очень насыщенная экскурсия! Ольга – приятный, лёгкий собеседник, который не просто выдаёт историческую базу, а приводит параллели, предлагает вместе построить гипотезы и сделать выводы. И мрамор от не-мрамора сразу отличит) Замок Гатчины внешне брутален, а внутри – всё по-имперски: дорого и пышно. Порадовали архитектурные секретики вроде подземного хода с говорящим эхом или тайных дверей в стенах.
Наиболее сильное впечатление – от галереи, выжженной по время войны и оставленной в неотреставрированном виде с островком прежней дворцовой обстановки. Мощный контраст - наглядная иллюстрация хрупкости и драгоценности жизни.
После замка с удовольствием прогулялись по парку. Взглянули на озёра с разной водой, огромных карпов в пруду (чудища, а не рыбины!) и странный Берёзовый домик, который таким и задумывался.
Моим любимчиком стал Приоратский замок. По сути – это уютный домик с башенкой построенный фантастическим способом. Я не слышала об архитекторе Львове, но то, что он сотворил, так впечатлило, что захотелось узнать о нём подробнее. Это и есть главный признак удавшейся экскурсии: открыть для себя нечто новое, что захочется изучить глубже, и ощущать приятное послевкусие от прогулки. У меня оно осталось. Информации в головушке тоже ощутимо прибавилось. Ольге – огромное спасибо! Всем читающим – рекомендую ехать в Гатчину (и непременно с Приоратом).
Отличная, очень насыщенная экскурсия! Ольга – приятный, лёгкий собеседник, который не просто выдаёт историческую базу, аОтличная, очень насыщенная экскурсия! Ольга – приятный, лёгкий собеседник, который не просто выдаёт историческую базу, аОтличная, очень насыщенная экскурсия! Ольга – приятный, лёгкий собеседник, который не просто выдаёт историческую базу, аОтличная, очень насыщенная экскурсия! Ольга – приятный, лёгкий собеседник, который не просто выдаёт историческую базу, аОтличная, очень насыщенная экскурсия! Ольга – приятный, лёгкий собеседник, который не просто выдаёт историческую базу, аОтличная, очень насыщенная экскурсия! Ольга – приятный, лёгкий собеседник, который не просто выдаёт историческую базу, аОтличная, очень насыщенная экскурсия! Ольга – приятный, лёгкий собеседник, который не просто выдаёт историческую базу, аОтличная, очень насыщенная экскурсия! Ольга – приятный, лёгкий собеседник, который не просто выдаёт историческую базу, аОтличная, очень насыщенная экскурсия! Ольга – приятный, лёгкий собеседник, который не просто выдаёт историческую базу, а

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