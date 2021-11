Der Fahrer stand bei Ankunft schon mit dem Schild am Terminal. Wir sind direkt zum Auto gelaufen und dann zum Hotel gebracht worden.

Er bat uns sogar noch eine schönere und schnellere Route an, mit dem Hinweis das wir dann aber 200 Rubel Maut zahlen müssten (was bei knapp 3€ kein Beinbruch ist).



Er setzte uns ab, war jederzeit freundlich und Hilfsbereit. Gerne buchen wir wieder!