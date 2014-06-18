Возьмите стресс из своего приезда в Санкт-Петербург и заранее закажите трансфер в отель заранее. Пропустите линии для такси, когда вы приедете, и воспользуйтесь услугами частного транспорта в 1-м направлении.

Нет ничего хуже, чем длительное ожидание такси после долгого перелета, но это не должно быть проблемой, когда вы приземляетесь в аэропорту Санкт-Петербурга. Водитель будет ждать вас в аэропорту, чтобы вбить вас в центр города с комфортом и стилем.