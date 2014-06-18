Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге

Сэкономьте время и беспокойство и заранее организуйте трансфер из аэропорта Санкт-Петербурга в отель в Санкт-Петербурге

4.7
22 отзыва
Индивидуально
для 2 чел.
Сэкономьте время и беспокойство и заранее организуйте трансфер из аэропорта Санкт-Петербурга в отель в Санкт-Петербурге.

Водитель будет ждать вас по прибытии, чтобы обеспечить вам комфортное проживание.
Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге
Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге
Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Поездка в Санкт-Петербург, знающий, что вас ждет пунктуальная и безопасная поездка в пункт назначения
  2. Наслаждайтесь удобными креслами и кондиционером во время поездки в центр Санкт-Петербурга
  3. Доверяйте своему опытному водителю навигации по сложным улицам Санкт-Петербурга
  4. Наслаждайтесь уединением и комфортом частной поездки
Возьмите стресс из своего приезда в Санкт-Петербург и заранее закажите трансфер в отель заранее. Пропустите линии для такси, когда вы приедете, и воспользуйтесь услугами частного транспорта в 1-м направлении.
Нет ничего хуже, чем длительное ожидание такси после долгого перелета, но это не должно быть проблемой, когда вы приземляетесь в аэропорту Санкт-Петербурга. Водитель будет ждать вас в аэропорту, чтобы вбить вас в центр города с комфортом и стилем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный комфортабельный автомобиль или фургон с водителем
Что не входит
  • Руководство по оказанию помощи
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Введите данные вашего рейса и время прибытия
  • Эта передача также может быть забронирована с помощью порта. Просто сообщите об этом при бронировании. Введите название своего судна и адрес порта. Визовая поддержка также может быть предоставлена
  • Каждому путешественнику разрешается до 2 единиц багажа. Негабаритный или чрезмерный багаж может иметь определенные ограничения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
18 июня 2014
Водитель был там, когда я приземлился, с легко читаемой табличкой. Помогли с сумками, указали на интересные места по дороге в отель. и было очень приятно. Трансфер тоже был вовремя, но водитель подумал, что ремни безопасности предназначены для других людей, поэтому пристегивал себя за спиной, пока вел машину. Эффективная транспортировка.
K
26 июня 2018
Der Fahrer stand bei Ankunft schon mit dem Schild am Terminal. Wir sind direkt zum Auto gelaufen und dann zum Hotel gebracht worden.
Er bat uns sogar noch eine schönere und schnellere Route an, mit dem Hinweis das wir dann aber 200 Rubel Maut zahlen müssten (was bei knapp 3€ kein Beinbruch ist).

Er setzte uns ab, war jederzeit freundlich und Hilfsbereit. Gerne buchen wir wieder!
A
12 фев 2018
Ещё 19 отзывов

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