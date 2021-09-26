Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)

Смешанная - автобусная и пешеходная

5
3 отзыва
Групповая
Смешанная - автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)
Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)
Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)
Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)
Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)
Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)
Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)
Царское Село с посещением Екатерининского дворца (Янтарная комната)

Что вас ожидает 🤩

  • Царское село
  • Большой Екатериненский дворец
  • Янтарная комната
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Екатерининский дворец являются невозвратными, после выписки, билета их стоимость возврату не подлежит.

Данная экскурсия предлагает знакомство с городом Пушкин и Большим Екатерининским дворцом, хранящим помимо прочих сокровищ знаменитую Янтарную компанту.

Город Пушкин получил свое название в 1938 году, до этого (с 1918) он именовался Детским Селом (так до сих пор называется здешняя станция железной дороги СПб-Витебск), а еще ранее – Царским Селом.

Современное название города связано с фамилией А. С. Пушкина, учившегося здесь (в Царскосельском Лицее), а дореволюционное же наименование – с многочисленными дворцами русских императоров и высшей российской знати.

В ходе автобусной экскурсии в Пушкин (Царское Село) вас провезут по императорской царскосельской дороге. Пока Вы будете ехать до Царского Села, гид расскажет Вам историю Царскосельской дороги, Вы увидите Московские Триумфальные ворота, построенные в честь победы в русско-турецкой войне, «Генеральский дом», Пулковскую обсерваторию, Египетские ворота и множество других достопримечательностей. Вы подъедете к Екатерининскому парку, который включает две части: Старый сад и Английский парк. Гуляя по ним, вы увидите такие достопримечательности, как Мраморный мостик, Чесменская колонна, павильоны, а также прослушаете увлекательный рассказ о достопримечательностях Царского Села.

Вы также посетите Большой Екатерининский дворец, хранящий уникальные художественные сокровища и знаменитую Янтарную комнату, а также увидите раскинувшийся перед дворцом роскошный парк, занимающий более 100 гектаров.

Не упустите возможность разгадать тайну легендарной комнаты из янтаря, которая восстановлена во всем своём великолепии к 300-летию Санкт-Петербурга в Екатерининском дворце. Это особенная историческая ценность, которая вызывает множество вопросов. Её строительством в течение 70 лет занималось несколько поколений монарших особ. В качестве основы для грандиозной задумки выбран один из самых трудоемких и хлопотных, да и достаточно дорогих на момент изготовления. В XVII-XVIII вв. из него делали только подарки по случаю дипломатических встреч.

Формат экскурсии: смешанная - автобусная и пешеходная. Входные билеты включены в стоимость экскурсии. Школьникам обязательно при себе иметь ученический билет. Экскурсия заканчивается в городе на том же месте, откуда начинается.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в Екатерининский Дворец и парк
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Суббота в 10:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
26 сен 2021
Шикарный гид Лариса оставила невероятное впечатление. Отработала экскурсию от начала до конца, каждую минуту чем то увлекала и заинтересовывала. Нам просто повело. Не каждый раз экскурсанты аплодируют гиду на прощание.
Спасибо профессионалу Ларисе!!!!
Е
12 сен 2021
Спасибо за замечательную экскурсию. Гид Евгения Меркушова. Рекомендую.
L
6 авг 2018
Интересно, познавательно и очень красиво, рекомендую.

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