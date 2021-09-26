Данная экскурсия предлагает знакомство с городом Пушкин и Большим Екатерининским дворцом, хранящим помимо прочих сокровищ знаменитую Янтарную компанту.

Город Пушкин получил свое название в 1938 году, до этого (с 1918) он именовался Детским Селом (так до сих пор называется здешняя станция железной дороги СПб-Витебск), а еще ранее – Царским Селом.

Современное название города связано с фамилией А. С. Пушкина, учившегося здесь (в Царскосельском Лицее), а дореволюционное же наименование – с многочисленными дворцами русских императоров и высшей российской знати.

В ходе автобусной экскурсии в Пушкин (Царское Село) вас провезут по императорской царскосельской дороге. Пока Вы будете ехать до Царского Села, гид расскажет Вам историю Царскосельской дороги, Вы увидите Московские Триумфальные ворота, построенные в честь победы в русско-турецкой войне, «Генеральский дом», Пулковскую обсерваторию, Египетские ворота и множество других достопримечательностей. Вы подъедете к Екатерининскому парку, который включает две части: Старый сад и Английский парк. Гуляя по ним, вы увидите такие достопримечательности, как Мраморный мостик, Чесменская колонна, павильоны, а также прослушаете увлекательный рассказ о достопримечательностях Царского Села.

Вы также посетите Большой Екатерининский дворец, хранящий уникальные художественные сокровища и знаменитую Янтарную комнату, а также увидите раскинувшийся перед дворцом роскошный парк, занимающий более 100 гектаров.

Не упустите возможность разгадать тайну легендарной комнаты из янтаря, которая восстановлена во всем своём великолепии к 300-летию Санкт-Петербурга в Екатерининском дворце. Это особенная историческая ценность, которая вызывает множество вопросов. Её строительством в течение 70 лет занималось несколько поколений монарших особ. В качестве основы для грандиозной задумки выбран один из самых трудоемких и хлопотных, да и достаточно дорогих на момент изготовления. В XVII-XVIII вв. из него делали только подарки по случаю дипломатических встреч.

Формат экскурсии: смешанная - автобусная и пешеходная. Входные билеты включены в стоимость экскурсии. Школьникам обязательно при себе иметь ученический билет. Экскурсия заканчивается в городе на том же месте, откуда начинается.