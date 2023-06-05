Перед нами откроется величественный Санкт-Петербург с парадными залами, богатым убранством и ухоженными парками при дворцах. Прогуляемся в Петергофе, зайдём в Эрмитаж, узнаем о тайнах и интригах аристократов. Отправимся в круиз по Неве на теплоходе с ужином и живой музыкой. Увидим ценнейшую коллекцию в музее Фаберже и сохранившиеся хозяйские покои в Юсуповском дворце. Пройдёмся по залам, где когда-то устраивали приёмы, и сами окажемся на дворянском балу. Для этого переоденемся в исторические костюмы и получше узнаем о традициях на чайной церемонии.