В Санкт-Петербург на дворянский бал

Увидеть роскошные дворцы, побывать в гостях у императрицы и на чайной церемонии высшего общества

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Перед нами откроется величественный Санкт-Петербург с парадными залами, богатым убранством и ухоженными парками при дворцах. Прогуляемся в Петергофе, зайдём в Эрмитаж, узнаем о тайнах и интригах аристократов. Отправимся в круиз по Неве на теплоходе с ужином и живой музыкой. Увидим ценнейшую коллекцию в музее Фаберже и сохранившиеся хозяйские покои в Юсуповском дворце. Пройдёмся по залам, где когда-то устраивали приёмы, и сами окажемся на дворянском балу. Для этого переоденемся в исторические костюмы и получше узнаем о традициях на чайной церемонии.
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
В Санкт-Петербург на дворянский бал
Ближайшие даты:
5
июн
19
июн
3
июл
10
июл
17
июл
24
июл
31
июл
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Азимут Санкт-Петербург» 4*, с 10:00 до 14:00
Завершение: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Активный отдых
Выездные
Эрмитаж
Музеи
Популярные места
Невский проспект
На теплоходе
Водные развлечения
Музей Фаберже
Юсуповский дворец
Дворцы, замки и особняки
Многодневные туры
5-дневные туры

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Круиз
3 дня
Аристократичный Санкт-Петербург: Михайловский театр, музей Фаберже и ужин-круиз по Неве
Посетить балет «Золушка», побывать в гостях у императора и попробовать эксклюзивный десерт
Санкт-Петербург, холл отеля «Санкт-Петербург», с 1...
10 июня
32 290 за человека
Европейские выходные на Русском Севере: Санкт-Петербург, Рускеала, Сортавала и Выборг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Европейские выходные на Русском Севере: Санкт-Петербург, Рускеала, Сортавала и Выборг
Забраться на питерскую крышу, попробовать карельские «калитки» и прокатиться на ретропоезде
Аэропорт Санкт-Петербурга, до 12:00
27 окт
26 000 за человека
Экскурсионный тур: Санкт-Петербург, Петергоф, Кронштадт и программа на выбор
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур: Санкт-Петербург, Петергоф, Кронштадт и программа на выбор
Погулять по парку Петергофа, увидеть «точку отсчёта» Петербурга и побывать в Карелии или Выборге
Санкт-Петербург, встреча в холле отеля «Русь» по а...
7 июля
21 июля
11 авг
18 авг
11 390 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ