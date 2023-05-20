Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень
За два дня мы покажем вам старинный город-курорт Старая Русса и расскажем историю этой «здравницы» России. Вы посмотрите на знаменитые церкви, узнаете подробности жизни Ф. М. Достоевского и его семьи, понаблюдаете за процессом выпаривания старорусской соли.
С лицензированным гидом прогуляетесь по территории Новгородского детинца и Ярославова дворища, попробуете местный мёд и выпечку и познакомитесь с локальными гастрономическими традициями.
С лицензированным гидом прогуляетесь по территории Новгородского детинца и Ярославова дворища, попробуете местный мёд и выпечку и познакомитесь с локальными гастрономическими традициями.
Ближайшие даты:
20
мая
мая
10
июн
июн
24
июн
июн
8
июл
июл
22
июл
июл
5
авг
авг
19
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург. Отправление автобуса от Казанского собора в 7:30, от станции метро «Московская» в 8:00Завершение: Санкт-Петербург, 22:30-23:00 (станция метро «Московская» и Казанский собор)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл 51 экскурсию для 65 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш «золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!Задать вопрос
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