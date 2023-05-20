Великие и древние: знакомство с новгородским наследием

Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
За два дня мы покажем вам старинный город-курорт Старая Русса и расскажем историю этой «здравницы» России. Вы посмотрите на знаменитые церкви, узнаете подробности жизни Ф. М. Достоевского и его семьи, понаблюдаете за процессом выпаривания старорусской соли.

С лицензированным гидом прогуляетесь по территории Новгородского детинца и Ярославова дворища, попробуете местный мёд и выпечку и познакомитесь с локальными гастрономическими традициями.
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Ближайшие даты:
20
мая
10
июн
24
июн
8
июл
22
июл
5
авг
19
авг
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург. Отправление автобуса от Казанского собора в 7:30, от станции метро «Московская» в 8:00
Завершение: Санкт-Петербург, 22:30-23:00 (станция метро «Московская» и Казанский собор)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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История и архитектура
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