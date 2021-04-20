ежедневно в 11:15

Весь Кронштадт и форт «Великий князь Константин»

Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы

4.5
24 отзыва
Расположившийся на острове Котлин, Кронштадт изначально был частью имперского проекта.

И его судьба складывалась соответственно статусу — история Кронштадта красноречива.

Вы побываете у знаковых памятников города-крепости, увидите дамбу и фортификационные сооружения и узнаете о тонкостях футшточной службы и её значении для страны.
Весь Кронштадт и форт «Великий князь Константин»
Весь Кронштадт и форт «Великий князь Константин»
Весь Кронштадт и форт «Великий князь Константин»
Весь Кронштадт и форт «Великий князь Константин»
Весь Кронштадт и форт «Великий князь Константин»

Что вас ожидает

Что такое Кронштадт

Кронштадт, согласно замыслам Петра I, был полноценной частью столицы, а потому, как и Петербург, возводился стремительно и амбициозно. Вы узнаете, когда и как заложили крепость, кто был губернатором Кронштадта и какие известнейшие зодчие привлекались к строительству в городе. Поговорим о сложной истории Кронштадта: каких выдающихся российских моряков подарил стране местный Морской кадетский корпус, какую роль сыграл «Коронный город» в революции и гражданской войне в начале XX века и чем необычен Никольский собор.

Главное в городе и гавани

Вы познакомитесь с важными архитектурными памятниками Кронштадта и увидите:

  • дамбу, соединяющую остров Котлин с материком через Финский залив;
  • Петровский порт с кораблями ВМФ, его пристани и доки;
  • крепостные стены Кронштадта, местное Адмиралтейство и обводный канал;
  • губернские дома XVIII века и архитектурную жемчужину города — Итальянский дворец, резиденцию А. Меньшикова;
  • док Петра I — вы узнаете, чем уникально это сооружение, не имеющее аналогов в мире;
  • Якорную площадь и необычную мостовую из металла.
  • Ставропигиальный Никольский Морской собор.

Морская слава Кронштадта

В городе вы заметите множество памятников российским морякам и локаций с эпитетом «Морской»: весь город дышит водной стихией. Вы посетите форт «Великий князь Константин» и узнаете о футшточной службе, которая до сих пор ведётся в «Коронном городе». Именно по показаниям старого кронштадтского футштока измеряют глубины и высоты в России.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Санкт-Петербурге
  • Рассадка в автобусе свободная
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
от Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 11:15

Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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24 настоящих отзыва от туристов

А
20 апр 2021
Экскурсия очень понравилась. Очень повезло с гидом Леонидом - легко, непринужденно и с юмором. Рекомендую всем.
О
20 апр 2021
Экскурсия очень понравилась, одназначно рекомендую. Видимо предыдущим туристам просто не повезло с гидом))). С нами был Леонид. Очень подробно нам провел экскурсию. Автобус был отдельный, через Петергоф мы не ехали.
В
16 апр 2021
Столкнулись с техническими неполадками-не работал микрофон, поэтому до петергофа не было слышно гида. Из-за этого пришлось целый час гулять просто так по петергофу.
В Кронштадте не совсем понравилась организация экскурсии, потому что в морском соборе нас отставили на час. При этом не было никакого гида, экскурсии. Просто свободное время. На собор его слишком много. Пришлось долго сидеть ждать в автобусе. Зато потом пошли на набережную и там была экспозиция. Но на неё дали 20 минут всего. Это пройти быстрым шагом по пирсу до конца и обратно и бежать в автобус
Ирина
Ответ гида:
Виктория, здравствуйте.
Благодарим за обратный отзыв. Сожалеем, что Вам не понравилась экскурсия.
Я уточнила у других туристов, которые были на экскурсии вместе с Вами, жалоб и недовольств не было. От технических поломок техники никто не застрахован. Автобус выпускается на линию с исправным микрофоном.
Микрофон отремонтировали оперативно и продолжили экскурсию.
По опыту туристы, как правило просят побольше времени оставить на посещение Собора. Исходя из этого и предоставляется свободное время 40 минут — 1 час. В Соборе мы не имеем права проводить экскурсию, туристы осматривают Собор самостоятельно.
С уважением,
Ирина
О
23 мар 2021
Отличная экскурсия.
Наш гид, Светлана Фёдоровна, интеллигентная тактичная. Всегда вежлива. На любой вопрос, заданный нами всегда отвечала интересным рассказом. Очень много интересных, познавательных исторических фактов мы узнали из экскурсии. По её соаету обязательно посетим Кронштадт летом.
И
3 апр 2020
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод начал рассказывать всякие интересности сразу, как только автобус тронулся. Больше всего понравился музей маяков, там девушка невероятно зажигательно провела экскурсию, прямо влюбились в этот музей. По организации - все отлично, слышно было хорошо, единственный маленький минус - мы очень торопились на автобус, боялись опоздать, а по факту еще полчаса просидели в автобусе, с чем связана такая задержка - непонятно.
По самой экскурсии - впечатляющая дорога по дамбе, отличные впечатления от форта Константин и музея маячного дела, прогулка по городу и набережной тоже была весьма познавательной, мне, правда, немного маловато было времени на центральной пристани, не успела вдоволь нафотографироваться, и последняя остановка - поражающий воображение храм, живописный пешеходный мостик и памятник адмиралу Макарову, все объекты любопытные, со своей историей, которую гид не замедлил рассказать со всеми подробностями. Экскурсия отлично подойдет для всех, особенно для мальчиков любого возраста, включая пенсионный.
Э
2 апр 2020
Экскурсия понравилась, здорово, что ездили на компактном микроавтобусе. Гид все прекрасно рассказала, водитель при этом был явно не клиентоориентирован, поездка началась не вовремя, а позже. Возможно, собирают людей раньше, чтоб не было опоздавших. Жаль, что по времени не попали на экскурсию в Морском Никольском соборе. Если бы остались, то сами бы добирались до города. На обратном пути гид уже молчала, хотя можно было еще что-то рассказать, про Кронштадт и про Питер. Твердая четверка! Буду рекомендовать!
Т
21 мар 2020
Рекомендую всем.
О
13 мар 2020
Здравствуйте, сама экскурсия прошла хорошо. Гид рассказывал увлекательно. Есть претензия к водителю автобуса 344. Турист имеет право на комфорт, но приходилось упрашивать, чтобы включили печку в салоне автобуса. Реакция водителя вызывает сожаления.
Ирина
Ответ гида:
Олег, добрый день.
Благодарим за обратный отзыв. Меры по отношению к водителю будут приняты.
С уважением, Ирина
Т
9 мар 2020
Прекрасная экскурсия, интересная, музей маяков-невозможно оторваться от рассказа гида, все очень понравилось!
Н
25 фев 2020
Очень понравилось, несмотря на погоду. Был страшный ветер и дождь, но это совсем не испортило впечатления. Музей маяков - выше всяких похвал. Форт - мечта мальчишек любого возраста. Мой 50 летний мальчик излазил везде где можно и нельзя)).
Единственный минус, минут на 40 задержались, очень мало людей, не сезон. На экскурсии нас было 6 человек, это как раз большой плюс)).
Спасибо!
Е
3 фев 2020
В сам Кронштадт мне попасть так и не удалось, по приходу на место отправления мне сказали что на мою экскурсию всего 3 человека, и сказали подождать (ждал около 30-40 минут), далее пришел экскурсовод и уведомил что отказываются нас везти на запланированную экскурсию, предложил два других варианта. Мною был выбран "Павловск". Сама экскурсия прошла отлично, за исключением недостатка времени, очень мало времени было хотя бы на то, что бы погулять по дворцовому парку (приблизительно 15-20 минут).
O
27 янв 2020
Спасибо. Интересно.
Г
22 янв 2020
Были вместе с 11 летним сыном, нам понравилось. Выехали из Санкт-Петербурга 11:30, выехали из Кронштадта в обратную сторону примерно в 16:00. Экскурсовод был очень хороший, начал свой рассказ сразу, как отъехали от Гостинного двора. Также понравилась девушка из Музея маяков, подавала информацию очень интересно.
Спасибо за экскурсию!
п
12 янв 2020
Экскурсия в Кронштадт оценивается мною на "хорошо". Понравился музей маяков. К отрицательным моментам отношу большую группу, что не всегда позволяло слышать рассказ экскурсовода. С уважением. Лариса.
Ирина
Ответ гида:
Антонина, добрый день.
Благодарю за обратный отзыв. Уточнила у гида, действительно, в ходе экскурсии были небольшие проблемы с микрофоном. Сейчас проблема устранена. Очень надеюсь, что общее Ваше впечатление не испортилось.
С уважением,
Ирина
О
12 янв 2020
Покупали билет на сайте. Все отлично. Экскурсовод молодец. В музее маяков было очень интересно. Спасибо всем за организацию. Погода была не очень, но эмоции только положительные.
Ещё 9 отзывов

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