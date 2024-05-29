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мы поехали. Поделился интересными и важными моментами. В итоге я остался очень доволен красотой мест, которые мы посетили: остров Русский, в том числе бухта Тобизина. остров Шкот и многие другие (не запомнил названия, но фотографий красивых много). Александр внимательный гид, по дороге исполнит любой ваш каприз: заехать за водой, по пути купить обед, расскажет интересные истории о своей жизни (а там есть чему позавидовать). При желании сделает вам кучу фоток, главное не стесняться и просить:) Рекомендую Александра для просмотра красот Приморья:)