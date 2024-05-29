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Индивидуальная
5 часов
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Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
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5 часов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
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Завтра в 09:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
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5 часов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
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Сегодня в 15:00
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от 11 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии
Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке
Расписание: Ежедневно по договоренности
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Топ-8 мест Владивостока для фото
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1150010 925₽ за всё до 3 чел.
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6 часов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
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ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
109009 810₽ за всё до 3 чел.
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4 часа
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
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14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
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4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
- ААнастасия28 мая 2024Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
- ИИрина26 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Спасибо, Александру, за теплый прием и интересные рассказы о городе. Всё прошло очень комфортно 🔥 экскурсия оправдала все ожидания 👍
- ММонгуш26 мая 2024Были на данной экскурсии, гидом у нас была Александра, экскурсия у нас получилась чудесная и познавательная. Александра настоящий экскурсовод на
- ААлексей24 мая 2024Отличная экскурсия. Все очень понравилось. Интересные локации и рассказ гида. Большое спасибо
- ААлександр24 мая 2024Гид Александр мастер своего дела! Работа для него это в первую очередь удовольствие! Оперативно согласовали экскурсию, обсудили дополнительные моменты. Утром заехал и
- ТТатьяна21 мая 2024Александра это отличный экскурсовод!!! 🤩🤩🤩 Готовы были бы с ней съездить ещё не на одну экскурсию, но нужно было улетать. Всё очень комфортно, не напряжно, не утомительно. Это просто очень здорово находится с таким человеком. Спасибо большое☺️☺️☺️
- ООльга20 мая 2024Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере
- ННаталья12 мая 2024Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
- IInga.zar12 мая 2024Были на экскурсии 10.05. Все понравилось. Хорошо организованно, понятно, четко, пунктуально. С нами был гид Богдан. Отличный расказчик, собеседник, фотограф). Красоту мест которую вам будут показывать, не описать, это нужно видеть. Спасибо вам за вашу нужную работу!
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