главное – экскурсии во Владивостоке

Найдено 10 экскурсий в категории «главное» во Владивостоке, цены от 9 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
79 отзывов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Жемчужины города V: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
147 отзывов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 200 за всё до 4 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999 за всё до 3 чел.
Топ-5 мысов острова Русский
Индивидуальная
4.5 часа
65 отзывов
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии
Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Топ-8 мест Владивостока для фото
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925 за всё до 3 чел.
Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Топ 3 VL - Жемчужины Владивостока: маяк, Тобизина, бухта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по трём знаковым местам Владивостока с профессиональными гидами
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 3 чел.
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
109009 810 за всё до 3 чел.
Обзорная по Владивостоку
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Жемчужины города V: обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо, Александру, за теплый прием и интересные рассказы о городе. Всё прошло очень комфортно 🔥 экскурсия оправдала все ожидания 👍
  • М
    Монгуш
    26 мая 2024
    Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
    Были на данной экскурсии, гидом у нас была Александра, экскурсия у нас получилась чудесная и познавательная. Александра настоящий экскурсовод на
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    все 100 👍, узнали благодаря ей много интересного 😊, посетили места указанные в туре, очень красивые 😉 нам все очень даже понравилось, спасибо 🌹

  • А
    Алексей
    24 мая 2024
    Жемчужины города V: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия. Все очень понравилось. Интересные локации и рассказ гида. Большое спасибо
  • А
    Александр
    24 мая 2024
    ТОП-8 мест острова Русский + мыс Тобизина
    Гид Александр мастер своего дела! Работа для него это в первую очередь удовольствие! Оперативно согласовали экскурсию, обсудили дополнительные моменты. Утром заехал и
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    мы поехали. Поделился интересными и важными моментами. В итоге я остался очень доволен красотой мест, которые мы посетили: остров Русский, в том числе бухта Тобизина. остров Шкот и многие другие (не запомнил названия, но фотографий красивых много). Александр внимательный гид, по дороге исполнит любой ваш каприз: заехать за водой, по пути купить обед, расскажет интересные истории о своей жизни (а там есть чему позавидовать). При желании сделает вам кучу фоток, главное не стесняться и просить:) Рекомендую Александра для просмотра красот Приморья:)

  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Топ-3 VL: Токаревский Маяк, Остров Русский и бухта Стеклянная
    Александра это отличный экскурсовод!!! 🤩🤩🤩 Готовы были бы с ней съездить ещё не на одну экскурсию, но нужно было улетать. Всё очень комфортно, не напряжно, не утомительно. Это просто очень здорово находится с таким человеком. Спасибо большое☺️☺️☺️
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Топ-8 мест Владивостока для фото
    Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
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    вершины, с которых можно попробовать объять необъятное хотя бы глазами);тур с вами- это про любовь к месту в котором живёшь и к делу, которым занимаешься, это помогает быть включённым в процесс. А есть места где слова излишне (бухта стеклянная, там за Вас с любовью говорит море). Тур с Вами это также про хорошую, ненавязчивую, грамотную и интересную компанию) и отличные фотографии) пусть и дальше все получается))) Успехов и развития) Буду рекомендовать обязательно)

  • I
    Inga.zar
    12 мая 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Были на экскурсии 10.05. Все понравилось. Хорошо организованно, понятно, четко, пунктуально. С нами был гид Богдан. Отличный расказчик, собеседник, фотограф). Красоту мест которую вам будут показывать, не описать, это нужно видеть. Спасибо вам за вашу нужную работу!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «главное»

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  2. Жемчужины города V: обзорная экскурсия
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  4. Топ-5 мысов острова Русский
  5. Топ-8 мест Владивостока для фото
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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