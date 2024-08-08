Круизы однодневные – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Калининграде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
На теплоходе
77 отзывов
1 час
Водная прогулка
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
800 за человека
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
На катере
12 отзывов
1 час
Водная прогулка
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Начало: У причала на Московском проспекте возле Художестве...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 10 чел.
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
На яхте
На катере
8 часов
Водная прогулка
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Помчаться на Балтийскую косу, а по пути увидеть парусники, ракетные суда и кладбище кораблей
Начало: На Правой набережной
23 авг в 09:30
24 авг в 09:30
32 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    8 августа 2024
    «Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
    В целом очень не плохо. Но есть минусы. Первое это шум. Да экскурсия на воде, ну так сейчас много гаджетов
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    для этого, микрофоны, наушники и тд. Дикция экскурсовода тоже подводит, есть проблемы. Очень быстрого говорит, половину не понятно. Если доработать, то будет не плохо.

  • Д
    Дарья
    6 августа 2024
    Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
    Были 6 августа на речной прогулке: всё понравилось И правда самый большой прогулочный катер из всех, что есть на набережной, есть
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    открытые и крытые места, сопровождает аудиогид (причём довольно забавный и интересный рассказ) В морской порт не заходят, однако доходят до стадиона и новых строящихся объектов Ход плавный, не укачивает

  • А
    Анна
    6 августа 2024
    Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
    Прогулка на теплоходе по реке Преголе недолгая, но пока шли по реке, наблюдали достопримечательности города, потом смотрели на корабли, которые
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    из музея мирового океана. Аудиогид рассказывал, а мы слушали и любовались. Приятный нежный ветерок дул нам в лицо. Отличные впечатления. Спасибо капитану и организаторам!

  • Р
    Рузалия
    29 июня 2024
    «Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
    Во-первых опоздали с началом экскурсии, капитан на др катере ездил. Во-вторых очень тихо и неинтересно рассказывала.
  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    «Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
    Невероятно интересный рассказ гида. Все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Круизы однодневные»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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