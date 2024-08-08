читать дальше для этого, микрофоны, наушники и тд. Дикция экскурсовода тоже подводит, есть проблемы. Очень быстрого говорит, половину не понятно. Если доработать, то будет не плохо.

В целом очень не плохо. Но есть минусы. Первое это шум. Да экскурсия на воде, ну так сейчас много гаджетов