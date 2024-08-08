1 час
Водная прогулка
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
1 час
Водная прогулка
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Начало: У причала на Московском проспекте возле Художестве...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
8 часов
Водная прогулка
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Помчаться на Балтийскую косу, а по пути увидеть парусники, ракетные суда и кладбище кораблей
Начало: На Правой набережной
23 авг в 09:30
24 авг в 09:30
32 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон8 августа 2024В целом очень не плохо. Но есть минусы. Первое это шум. Да экскурсия на воде, ну так сейчас много гаджетов
- ДДарья6 августа 2024Были 6 августа на речной прогулке: всё понравилось И правда самый большой прогулочный катер из всех, что есть на набережной, есть
- ААнна6 августа 2024Прогулка на теплоходе по реке Преголе недолгая, но пока шли по реке, наблюдали достопримечательности города, потом смотрели на корабли, которые
- РРузалия29 июня 2024Во-первых опоздали с началом экскурсии, капитан на др катере ездил. Во-вторых очень тихо и неинтересно рассказывала.
- ААлексей14 апреля 2024Невероятно интересный рассказ гида. Все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Круизы однодневные»
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