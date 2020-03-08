26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Арбат и судьбы известных людей

Арбатские переулки бесконечны и необъятны. Сколько ни ходи по ним — всегда найдется что-то новое. И это неудивительно, ведь здесь столетиями жили и умирали, зарабатывали состояния и разорялись в пух и прах, и, конечно же, влюблялись, женились и разводились самые примечательные представители своих поколений. Некоторые имена вам известны со школьной скамьи, некоторые вы услышите впервые. Но их обладателей объединяет то, что их чувства имели «арбатскую прописку».

Истории любви в арбатских переулках

Нас с вами ждет прогулка по улицам Малой Никитской, Спиридоновке и прилегающим переулкам. Вместе с Садовым кольцом они образуют треугольник, который вполне заслуживает эпитет «любовный». В разные эпохи здесь разыгрывались смешные и грустные, маленькие и большие трагедии, и вершинами треугольников становились Александр Блок, Андрей Белый, Сергей Есенин, Алексей Толстой, Николай Тарасов, а также сильные женщины,

решавшие свои судьбы без оглядки на общественное мнение. Зинаида Морозова и Мария Андреева, Мария Петровых и Анна Ахматова, Александра Коллонтай и Надежда Мандельштам — эпизоды их жизни, которые разворачивались на фоне этих уютных московских улочек, которым случалось стать бикфордовыми шнурами взрывных эмоций, и будут в центре внимания нашей прогулки.