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Блеск и золото Кузнецкого моста

Марина М.
Марина М. – Гид из Москвы
Прогулка 👣 по аристократическому кварталу Москвы – по улицам Кузнецкого моста, Пушечной, Неглинной, которые, как и 200 лет назад, славятся лучшими иностранными магазинами, торговыми пассажами, гостиницами и книжными лавками.

С середины 19 века квартал стал также и финансовым центром Москвы – крупнейшие банки возводят здесь шикарные офисы.

Я предлагаю вам прогуляться по ним и ощутить колорит дворянского города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Блеск и золото Кузнецкого моста
Блеск и золото Кузнецкого моста

Что вы увидите

  • Пушечная улица и на ней Дом страхового общества «Саламандра»‎ (ныне отель Савой)
  • здание отеля Альпен-Роза
  • Торговый дом братьев Третьяковых
  • Кузнецкий и примечательные здания на нем: Меховой магазин Михайлова и Всесоюзный Дом моделей
  • улица Неглинная и здание Госбанка СССР
  • Петровский пассаж и Дом виноторговцев Депре
  • Торговый дом «Мюр и Мерилиз»‎.
Приглашаем вас на прогулку 👣 по одному из самых аристократических кварталов Москвы – улицам Кузнецкий мост, Пушечная, Неглинная. Уже более 200 лет он славится лучшими иностранными магазинами, торговыми пассажами, гостиницами, книжными лавками. С середины 19в этот квартал становится также и финансовым центром – здесь возводят свои шикарные офисы крупнейшие банки.
Мы будем прогуливаться по местности, которая располагалась на двух берегах речки Неглинной, протекавшей по самому центру Москвы и даже пройдем по самой молодой улице, которая проходит вдоль русла реки. Столь необычный рельеф обусловил интригующее развитие данной местности – от Пушечного двора в древности до модного торгово-финансового квартала в 19 и 20вв. Строились здесь и бани, по соседству с Центральным Банком.

В ходе нашего путешествия мы узнаем:

    •О происхождении названий улиц Пушечная и Кузнецкий мост
    •где сейчас находится сам мост, куда спрятали речку Неглинную и почему
    •кто из представителей российского дворянства владел целой рощей в центре Москвы
    •какая улица в этой местности является компасом.
    Мы увидим первые здания, в которых в 19в располагались представительства банков, поговорим о первых банковских сейфах и первом буфете-автомате. А также полюбуемся завораживающей архитектурой здания, в котором с конца 19в располагается Центральный Банк России.

    Мы неспешно пройдем по самой модной улице Москвы улице французского шика, «самому аристократическому пункту Москвы», почувствуем ее атмосферу и притяжение и узнаем:

      •Кто владел крупнейшими торговыми домами и пассажами в этом квартале
      •где Остап Бендер и Киса Воробьянинов покупали стулья на аукционе
      •при строительстве какого здания произошла крупнейшая техногенная катастрофа 19в в Москве
      •где была устроена первая московская телефонная станция
      •узнаем интересные факты из жизни создательницы крупнейшего торгового пассажа - предпринимательницы и мецената Веры Ивановны Фирсановой.
      Что входит
      • Услуги гида
      Что не входит
      • Кофе-пауза (по желанию) - оплачивается самостоятельно
      Начало
      🚩 Москва, м. Кузнецкий мост, на выходе из метро
      Место завершения
      🏁 Москва, Театральная площадь
      Блеск и золото Кузнецкого моста
      Блеск и золото Кузнецкого моста
      Блеск и золото Кузнецкого моста
      Блеск и золото Кузнецкого моста

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Марина М.
      Марина М.
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