Приглашаем вас на прогулку 👣 по одному из самых аристократических кварталов Москвы – улицам Кузнецкий мост, Пушечная, Неглинная. Уже более 200 лет он славится лучшими иностранными магазинами, торговыми пассажами, гостиницами, книжными лавками. С середины 19в этот квартал становится также и финансовым центром – здесь возводят свои шикарные офисы крупнейшие банки.

Мы будем прогуливаться по местности, которая располагалась на двух берегах речки Неглинной, протекавшей по самому центру Москвы и даже пройдем по самой молодой улице, которая проходит вдоль русла реки. Столь необычный рельеф обусловил интригующее развитие данной местности – от Пушечного двора в древности до модного торгово-финансового квартала в 19 и 20вв. Строились здесь и бани, по соседству с Центральным Банком.

В ходе нашего путешествия мы узнаем:

•О происхождении названий улиц Пушечная и Кузнецкий мост

•где сейчас находится сам мост, куда спрятали речку Неглинную и почему

•кто из представителей российского дворянства владел целой рощей в центре Москвы

•какая улица в этой местности является компасом.

Мы увидим первые здания, в которых в 19в располагались представительства банков, поговорим о первых банковских сейфах и первом буфете-автомате. А также полюбуемся завораживающей архитектурой здания, в котором с конца 19в располагается Центральный Банк России.

Мы неспешно пройдем по самой модной улице Москвы улице французского шика, «самому аристократическому пункту Москвы», почувствуем ее атмосферу и притяжение и узнаем:

•Кто владел крупнейшими торговыми домами и пассажами в этом квартале

•где Остап Бендер и Киса Воробьянинов покупали стулья на аукционе

•при строительстве какого здания произошла крупнейшая техногенная катастрофа 19в в Москве

•где была устроена первая московская телефонная станция

•узнаем интересные факты из жизни создательницы крупнейшего торгового пассажа - предпринимательницы и мецената Веры Ивановны Фирсановой.