Если вы давно хотели познакомиться с культурой Франции, попробовать или даже научиться готовить блюда французской кухни 🥧, а также разобраться во французском вине, эта экскурсия ⛳, несомненно, вам подходит. Лео и Алёна приглашают вас к себе домой на семейный франко-русский ужин, чтобы показать, как можно жить по-французски в России.

После знакомства дома в центре Москвы и лёгкого аперитива из французских ликёров, вместе вы выберете главное блюдо вечера. Лео и Алёна расскажут, как в обычном магазине нужно правильно выбирать продукты для приготовления блюд французской кухни, как отличить французские продукты от подделок, как выбрать не менее вкусный сыр, чем в Париже. Также Лео расскажет, какие доступные по цене вина в России могут сравниться по вкусу с настоящими французскими винами 🍷 – одними из самых дорогих в мире.

Затем вместе вы приготовите главное блюдо вечера и узнаете много различных рецептов других блюд. За вкусным ужином и бокалом вина Лео и Алёна с радостью расскажут вам о том, как едят французы, о культурных различиях и схожих чертах между Россией и Францией и поделятся своими любимыми местами в Москве.

После ужина Алёна предложит вам французский десерт 🍪, а Лео поделиться тем, как французы завершают свой ужин дижестивом – коньяком или арманьяком.

Лео и Алена ждут вас в гости!