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Французский ужин дома у франко-русской семьи

Лукас Д.
Лукас Д. – Гид из Москвы
Французский ужин дома у франко-русской семьи
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 990 ₽ за экскурсию

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Французский ужин дома у франко-русской семьи
Французский ужин дома у франко-русской семьи

Что вы увидите

  • Центр Москвы
Если вы давно хотели познакомиться с культурой Франции, попробовать или даже научиться готовить блюда французской кухни 🥧, а также разобраться во французском вине, эта экскурсия ⛳, несомненно, вам подходит. Лео и Алёна приглашают вас к себе домой на семейный франко-русский ужин, чтобы показать, как можно жить по-французски в России.
После знакомства дома в центре Москвы и лёгкого аперитива из французских ликёров, вместе вы выберете главное блюдо вечера. Лео и Алёна расскажут, как в обычном магазине нужно правильно выбирать продукты для приготовления блюд французской кухни, как отличить французские продукты от подделок, как выбрать не менее вкусный сыр, чем в Париже. Также Лео расскажет, какие доступные по цене вина в России могут сравниться по вкусу с настоящими французскими винами 🍷 – одними из самых дорогих в мире.
Затем вместе вы приготовите главное блюдо вечера и узнаете много различных рецептов других блюд. За вкусным ужином и бокалом вина Лео и Алёна с радостью расскажут вам о том, как едят французы, о культурных различиях и схожих чертах между Россией и Францией и поделятся своими любимыми местами в Москве.
После ужина Алёна предложит вам французский десерт 🍪, а Лео поделиться тем, как французы завершают свой ужин дижестивом – коньяком или арманьяком.
Лео и Алена ждут вас в гости!
Что входит
  • Аперитив с французскими ликёрами и лёгкими закусками
  • Приготовление одного из блюд французской кухни по выбору
  • Ужин – салаты, основное блюдо, сырная тарелка, вино, десерт с чаем
  • Дижестив с арманьком или коньяком
Что не входит
  • Дополнительные продукты и напитки
Начало и место завершения
🚩 Москва, Смоленский Бульвар 1/2, подъезд 3
Французский ужин дома у франко-русской семьи
Французский ужин дома у франко-русской семьи
Французский ужин дома у франко-русской семьи
Французский ужин дома у франко-русской семьи
Французский ужин дома у франко-русской семьи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лукас Д.
Лукас Д.
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