Индивидуальный тур с профессиональным гидом по центру Москвы – это прекрасная возможность узнать знаковые места города. В сопровождении гида вы посетите Красную площадь, ГУМ, Никольскую улицу, узнаете где появилось первое высшее учебное заведение на Руси, напечатана первая книга, был создан первый драматический театр России и находился первый русский ресторан. Затем Вы посетите знаменитый и роскошный Большой театр, увидите его закулисье и, возможно, станете зрителем репетиции спектакля.
Что входит
Услуги гида
Групповая экскурсия по Большому Театру
Билет на общественный транспорт.
Что не входит
Личные расхода
Начало
🚩 Встреча в лобби отеля туристов
Место завершения
🏁 Большой театр
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.