Индивидуальный тур с профессиональным гидом по центру Москвы – это прекрасная возможность узнать знаковые места города. В сопровождении гида вы посетите Красную площадь, ГУМ, Никольскую улицу, узнаете где появилось первое высшее учебное заведение на Руси, напечатана первая книга, был создан первый драматический театр России и находился первый русский ресторан. Затем Вы посетите знаменитый и роскошный Большой театр, увидите его закулисье и, возможно, станете зрителем репетиции спектакля.