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Индивидуальная экскурсия по Никольской улице с посещением Большого театра

AroundTour
AroundTour – Гид из Москвы
Индивидуальная экскурсия по Никольской улице с посещением Большого театра
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 537 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по Никольской улице с посещением Большого театра
Индивидуальная экскурсия по Никольской улице с посещением Большого театра

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • Собор Василия Блаженного
  • Казанский собор
  • Старый монетный двор
  • Ново-Никольские торговые ряды
  • ГУМ
  • Казанское Архиерейское подворье
  • Мещаниново подворье
  • Теплые Торговые Ряды
  • Доходные дом купцов Киприяновых
  • Заиконоспасский монастырь
  • Никольский греческий монастырь
  • Синодальная типография
  • Третьяковские торговые ряды
  • аптека Феррейна
  • Большой Театр.
Индивидуальный тур с профессиональным гидом по центру Москвы – это прекрасная возможность узнать знаковые места города. В сопровождении гида вы посетите Красную площадь, ГУМ, Никольскую улицу, узнаете где появилось первое высшее учебное заведение на Руси, напечатана первая книга, был создан первый драматический театр России и находился первый русский ресторан. Затем Вы посетите знаменитый и роскошный Большой театр, увидите его закулисье и, возможно, станете зрителем репетиции спектакля.
Что входит
  • Услуги гида
  • Групповая экскурсия по Большому Театру
  • Билет на общественный транспорт.
Что не входит
  • Личные расхода
Начало
🚩 Встреча в лобби отеля туристов
Место завершения
🏁 Большой театр
Индивидуальная экскурсия по Никольской улице с посещением Большого театра
Индивидуальная экскурсия по Никольской улице с посещением Большого театра
Индивидуальная экскурсия по Никольской улице с посещением Большого театра
Индивидуальная экскурсия по Никольской улице с посещением Большого театра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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AroundTour
AroundTour
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