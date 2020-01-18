8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас

Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года

Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.