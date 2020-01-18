8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу вам о строительстве Всесоюзного стадиона, о том, как строилась станция метро, об одном из любимых парков москвичей – Измайловском.
Гуляя по Измайловскому проспекту, вы узнаете о жизни в “деревянной” Москве; дачах Измайловского зверинца; фильмах, которые здесь когда-то снимались. А также о предтече Сиреневого сада, Измайловском аэродроме и Строкинском укреплении.
На Главной аллее вы услышите об известном скульпторе Меркурове, в том числе, по воспоминаниям Эрнста Неизвестного.
Затем мы перейдем на Измайловский остров и проследим жизнь Измайлово со времен Алексея Михайловича до создания рабочего поселка – городка им. Баумана.
После прогулки у вас сложится целостное представление об этом красивом районе Москвы с интересной, а главное – живой историей.
Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Местов встречи для начала тура в районе метро Партизанская.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
70 лет, по образованию — геолог-геофизик, люблю путешествовать (от Байкала до мыса Рока в Португалии), со студенческих лет увлекаюсь фотографией историей и архитектурой (особенно Русского Севера), всю жизнь прожил в Измайлово.
Это не экскурсия,а прогулка с пенсионером,скорее выгул пенсионера,которому скучно.
Экскурсовод не опрятен,все время доставал что-то похожее на носовой платок ,оооочень грязный! и вытирал нос.»Экскурсовод» ,в кавычках,просто родился и вырос в этом районе и рассказал от своего имени про местность.
Разве что из уважения к возрасту мы не развернулись через 15 мин после начала экскурсии и не ушли...Очень обидно за потраченное время и деньги.Не рекомендую!!! Если только для поддержки пенсионеров можно согласиться на такую прогулку,но тогда экскурсия долдна стоить 300 руб!!! Не больше))
Дмитрий
8 января 2020
Это не совсем экскурсия, а скорее прогулка с хорошим знакомым. Она основана на личных воспоминаниях и впечатлениях автора экскурсии, который когда-то жил в тех местах, по которым мы ходили. Но хотелось бы больше подробностей
Галина
18 января 2019
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Анатолию за прогулку по зимней Москве и содержательный и интересный рассказ о районе Измайлово. В этом плане хочу отметить хорошую информационную подготовку гида, вызывает несомненное уважение то, что он любит и гордиться своей малой родиной. Желаю Анатолию успехов и открытия новых маршрутов для экскурсий!
Екатерина
14 июня 2018
Это скорее не экскурсия, а прогулка с хорошим знакомым, который прекрасно знает район и ценность этой прогулки именно в том, что Анатолий вырос в Измайлово: он может рассказать где что находилось 20-30 лет назад, как развивалось Измайлово, как был устроен быт людей того времени в этом районе, случаи из прошлой жизни.
Наталия
25 мая 2018
Экскурсия состоит из двух частей: историческое Измайлово 17 века и Прогулка по Главной аллее и экскурс в 50-е годы 20 века. Вторая часть мне показалась гораздо сильнее первой, потому что была основана на личных воспоминаниях и впечатлениях автора экскурсии, который когда-то жил в тех местах, по которым мы ходили. Хотелось бы пожелать ему расширить эту часть и наполнить ее еще бОльшим количеством подробностей, потому что именно эта часть была по-настоящему интересна.
Анастасия
13 марта 2018
Благодарим Анатолия за познавательную прогулку! Узнали много нового и интересного о истории нашего района. Ждем новые маршруты и темы!
Наталия
13 декабря 2017
Мы попали на экскурсию совершенно случайно, просто потому что на неё я получила скидку и решила ею воспользоваться.
Я выросла в в Измайлово и мне было интересно узнать о нем что то такое чего я не знаю. Честно говоря я была поражена эрудированностью нашего экскурсовода. Это кладезь интересностей!!! 1,5 часа для меня пролетели очень быстро. Мы узнали столько всего нового, что были потом под впечатлением еще долго...
Рекомендую эту замечательную экскурсию тем, кто любит историю и интересуется прошлым Измайлово!!
Марина
11 января 2017
Спасибо Анатолию за содержательное путешествие по зимнему Измайлово. Его "личное присутствии" местного жителя трогает и как-то соединяет с собственным детством совсем в другом городе. Запомнились интересные факты и "байки" из новейшей истории.
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