Здесь вы не увидите привычную Москву: напротив, в Курьяново не покидает ощущение, что СССР отсюда никуда не уходил. Я проведу вас по самобытным улицам поселка, поделюсь своими открытиями о малоэтажной застройке Москвы, покажу, что осталось от поселений старообрядцев. И конечно, помогу вам разобраться, что же такое Курьяново — город-сад или режимный объект.

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Описание

Что вас ожидает

Атмосфера ушедшей эпохи

Невысокие деревянные заборы, двухэтажные дома, Дом культуры в стиле конструктивизма и застывший Ленин на постаменте, герб Советского Союза на здании почты — с первых минут вы убедитесь, что время в районе Курьяново застыло. А затем полностью погрузитесь в советское прошлое. Мы пройдем по улицам некогда закрытого поселка и уловим черты и города-сада, и режимного объекта, который только недавно стал открыт для посещения.

Хроники Курьяново: от старообрядцев до станции

Раньше про Курьяново, который расположился вокруг крупной станции аэрации, говорили «здесь тихо и воняет». Благодаря особым технологиям сегодня неприятных запахов больше нет, зато здесь по-прежнему тихо, редко можно встретить пришлых городских и вообще ощущаешь себя в маленькой деревне посреди Москвы. Но у района есть и другие любопытные истории, о которых я расскажу. Мы обсудим:

как развивалось малоэтажное строительство в городах: это малоизученный этап московской истории, где мне удалось сделать несколько собственных открытий;

как и почему Курьяново получил свое название;

правда ли, что раньше здесь жили старообрядцы, и осталось ли что-то от их деревень;

по какому принципу строили школы в Советском Союзе;

и наконец, что такое аэрация (да-да, это относится к очищению того самого, о чем вы подумали).

Кстати, этот затерянный мир — отличное место для неторопливых прогулок и фотографий. Поэтому обязательно захватите с собой фотоаппарат.

Организационные детали

В Курьяново нет метро. Самый быстрый и удобный способ добраться — на электричке Курского направления до станции «Курьяново». Я заберу вас прямо с перрона. Поселок расположен через дорогу от Ж/Д перрона.