Курьяново - закрытый поселок в центре Москвы

Перенестись на 50 лет назад и исследовать советский район, застывший во времени

Здесь вы не увидите привычную Москву: напротив, в Курьяново не покидает ощущение, что СССР отсюда никуда не уходил.

Я проведу вас по самобытным улицам поселка, поделюсь своими открытиями о малоэтажной застройке Москвы, покажу, что осталось от поселений старообрядцев. И конечно, помогу вам разобраться, что же такое Курьяново — город-сад или режимный объект.
Курьяново - закрытый поселок в центре Москвы
Курьяново - закрытый поселок в центре Москвы
Курьяново - закрытый поселок в центре Москвы
Курьяново - закрытый поселок в центре Москвы
Курьяново - закрытый поселок в центре Москвы
Курьяново - закрытый поселок в центре Москвы
Курьяново - закрытый поселок в центре Москвы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Атмосфера ушедшей эпохи

Невысокие деревянные заборы, двухэтажные дома, Дом культуры в стиле конструктивизма и застывший Ленин на постаменте, герб Советского Союза на здании почты — с первых минут вы убедитесь, что время в районе Курьяново застыло. А затем полностью погрузитесь в советское прошлое. Мы пройдем по улицам некогда закрытого поселка и уловим черты и города-сада, и режимного объекта, который только недавно стал открыт для посещения.

Хроники Курьяново: от старообрядцев до станции

Раньше про Курьяново, который расположился вокруг крупной станции аэрации, говорили «здесь тихо и воняет». Благодаря особым технологиям сегодня неприятных запахов больше нет, зато здесь по-прежнему тихо, редко можно встретить пришлых городских и вообще ощущаешь себя в маленькой деревне посреди Москвы. Но у района есть и другие любопытные истории, о которых я расскажу. Мы обсудим:

  • как развивалось малоэтажное строительство в городах: это малоизученный этап московской истории, где мне удалось сделать несколько собственных открытий;
  • как и почему Курьяново получил свое название;
  • правда ли, что раньше здесь жили старообрядцы, и осталось ли что-то от их деревень;
  • по какому принципу строили школы в Советском Союзе;
  • и наконец, что такое аэрация (да-да, это относится к очищению того самого, о чем вы подумали).

Кстати, этот затерянный мир — отличное место для неторопливых прогулок и фотографий. Поэтому обязательно захватите с собой фотоаппарат.

Организационные детали

В Курьяново нет метро. Самый быстрый и удобный способ добраться — на электричке Курского направления до станции «Курьяново». Я заберу вас прямо с перрона. Поселок расположен через дорогу от Ж/Д перрона.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚶ПешеходныеНа чём🏛История и архитектураВид🟥СССРТематические

Похожие туры в Москве

Деловой район Москва-Сити: экскурсия в мини-группе с посещением смотровой
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Спутник
Деловой район Москва-Сити: экскурсия в мини-группе с посещением смотровой
За 20 лет недалеко от Красной площади на берегу Москва-реки появился деловой центр. Современные стеклянные высотки
3 400 за 1 человека
Москва: исторический центр за пару часов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Алла
5
60 отзывов
Москва: исторический центр за пару часов
Чтобы ближе познакомиться с Москвой, нужно пройтись по древним улицам исторического центра
Завтра
23 июня
24 июня
25 июня
от 7 285 за 1-5 чел.
Поём и едем по Москве
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитрий
Нет отзывов
Поём и едем по Москве
12 лет назад в моей голове появилась гениальная идея! А что если совместить концерт и прогулку по Москве
12 000 за 1-10 чел.
Фотоэкскурсия по центру Москвы
1 час
🚶 Пешая
За красивыми фото
Сергей
4.9
15 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Москвы
Фотоэкскурсия по центру Москвы - это отличный вариант для тех, кто приехал
5 000 за 1 человека
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
5
1 отзыв
«Как Москва в кино играла»: аудиоэкскурсия по местам из советских фильмов
Погрузитесь в волшебный мир кино, узнайте, где в Москве снимали любимые с детства фильмы
990 за 1 человека
Москва и советские архитектурные утопии
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 12 чел.
Юлия
4.8
5 отзывов
Москва и советские архитектурные утопии
Раскрыть все этапы развития советской архитектуры столицы и увидеть ее самые яркие примеры
24 июня
25 июня
26 июня
27 июня
от 1 350 за 1-3 чел.
Москва с закрытыми глазами
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 2 чел.
Юлия
5
13 отзывов
Москва с закрытыми глазами
Хотите лучше узнать город, в котором живете
7 000 за 1-2 чел.
Москва Купеческая: Замоскворечье
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 100 чел.
Незабываемая
4.9
11 отзывов
Москва Купеческая: Замоскворечье
Замоскворечье - необыкновенный район! Это уголок старой Москвы с неширокими пешеходными улочками, невысокими домами
25 июня
26 июня
2 июля
3 июля
700 за 1 человека
Круиз по центру Москвы с ужином или обедом от парка «Зарядье»
2.5 часа
Речные прогулки
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
в группе до 60 чел.
Teplohod
4.5
26 отзывов
Круиз по центру Москвы с ужином или обедом от парка «Зарядье»
Какая она, Москва с борта теплохода
Завтра
23 июня
24 июня
25 июня
от 1 290 за 1 человека
Космические тропы Москвы
5 часов
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Алла
5
5 отзывов
Космические тропы Москвы
Пешеходная экскурсия будет проходить на территории ВДНХ, которая заслужила название космического района Москвы, ведь
23 июня
26 июня
30 июня
3 июля
2 250 за 1 человека
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы
Экскурсия по Вшивой горке от метро «Таганская-Кольцевая» до самой Москвы-реки и снова наверх
1 090 за 1 человека
Экскурсия по проходным дворам Москвы
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 60 чел.
Дарим
4.4
61 отзыв
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Фасады дорогих магазинов и ресторанов в центре Москвы блистают витринами
25 июня
26 июня
2 июля
3 июля
600 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ