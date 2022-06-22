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Описание
Что вас ожидает
Атмосфера ушедшей эпохи
Невысокие деревянные заборы, двухэтажные дома, Дом культуры в стиле конструктивизма и застывший Ленин на постаменте, герб Советского Союза на здании почты — с первых минут вы убедитесь, что время в районе Курьяново застыло. А затем полностью погрузитесь в советское прошлое. Мы пройдем по улицам некогда закрытого поселка и уловим черты и города-сада, и режимного объекта, который только недавно стал открыт для посещения.
Хроники Курьяново: от старообрядцев до станции
Раньше про Курьяново, который расположился вокруг крупной станции аэрации, говорили «здесь тихо и воняет». Благодаря особым технологиям сегодня неприятных запахов больше нет, зато здесь по-прежнему тихо, редко можно встретить пришлых городских и вообще ощущаешь себя в маленькой деревне посреди Москвы. Но у района есть и другие любопытные истории, о которых я расскажу. Мы обсудим:
как развивалось малоэтажное строительство в городах: это малоизученный этап московской истории, где мне удалось сделать несколько собственных открытий;
как и почему Курьяново получил свое название;
правда ли, что раньше здесь жили старообрядцы, и осталось ли что-то от их деревень;
по какому принципу строили школы в Советском Союзе;
и наконец, что такое аэрация (да-да, это относится к очищению того самого, о чем вы подумали).
Кстати, этот затерянный мир — отличное место для неторопливых прогулок и фотографий. Поэтому обязательно захватите с собой фотоаппарат.
Организационные детали
В Курьяново нет метро. Самый быстрый и удобный способ добраться — на электричке Курского направления до станции «Курьяново». Я заберу вас прямо с перрона. Поселок расположен через дорогу от Ж/Д перрона.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела 31 экскурсию для 98 туристов
Добрый день, уважаемые путешественники! Я Елена, профессиональный экскурсовод и москвалюб. Это дело моей жизни — обожаю свою профессию. Мои экскурсии — это не «скучное бубнение», а эмоциональный заряд, множество фотографий и походы по нетривиальным местам, дворам и закоулкам. Я нахожу уникальные вкусные факты, которые захватят ваше внимание на целую экскурсию. С удовольствием покажу вам Москву.