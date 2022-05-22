Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Масленица в Мистическом Замке

6 марта Масленица в Мистическом Замке! Вас встретят DJIvanCarevich, Боярыни

6 марта Масленица в Мистическом Замке! Вас встретят DJIvanCarevich, Боярыни и Баба Яга с весёлой программой и не дадут вас скучать! Давайте повеселимся от души!
Масленица в Мистическом Замке
Масленица в Мистическом Замке
Масленица в Мистическом Замке
Масленица в Мистическом Замке
Масленица в Мистическом Замке
Масленица в Мистическом Замке
Масленица в Мистическом Замке
Праздник Масленицы 6 марта!

Экскурсионная программа:

  • Экскурсия по Замку с экскурсоводами — Боярынями;
  • DJIvanCarevich и озорная Баба Яга с весёлой масленичной программой;
  • Загадываем желание у Масленичного Чучела;
  • Яркие фотозоны во всех уголках Замка;
  • Ароматный чай, блинчики, варенье, мед;
  • Море позитива, отличного настроения и возможность повеселиться от души;

Персонажи:

DJIvanCarevich

Боярыни

Баба Яга

Dress code русские народные костюмы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Замку с экскурсоводами
  • Весёлая масленичная программа
  • Загадываем желание у Масленичного Чучела
  • Яркие фотозоны во всех уголках Замка
  • Ароматный чай, блинчики, варенье, мед
Место начала и завершения?
г. Балашиха, улица 6-я Линия, 2А
Когда и сколько длится?
Когда: 6 марта в 12:00, 13:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • 6 марта - Масленица в Мистическом Замке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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