Москву можно назвать одной из любимых киногероинь талантливого режиссера Эльдара Александровича Рязанова. Все свои фильмы 🎥, которые стали поистине народными, он снял на киностудии «Мосфильм». При этом, городские пейзажи использовались как идеальная натура. Даже в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», действие которого происходит в Ленинграде, Москва играет довольно большую роль.

Предлагаем вам проехать по знакомым московским улицам и посмотреть на них новым взглядом — взглядом режиссера Эльдара Рязанова. Вы сможете посетить места, связанные со съемками любимых фильмов: «Служебный роман», «Гараж», «Берегись автомобиля», «Забытая мелодия для флейты», «Жестокий романс». Вас ждет увлекательный рассказ о творческой судьбе режиссера Рязанова, об истории 📖 создания фильмов.

В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:

где жил товарищ Самохвалов и Людмила Прокофьевна Калугина

почему итальянцы приехали в Москву, а не отправились сразу в Ленинград

на поиски клада

далеко ли друг от друга располагаются НИИ «Охраны животных от

окружающей среды» из кинофильма «Гараж»

как и зачем режиссер Рязанов постоянно обманывал композитора Андрея

Петрова

откуда коварный Паратов увез Ларису в «Жестоком романсе»

и многое другое