Москву можно назвать одной из любимых киногероинь талантливого режиссера Эльдара Александровича Рязанова. Все свои фильмы 🎥, которые стали поистине народными, он снял на киностудии «Мосфильм». При этом, городские пейзажи использовались как идеальная натура. Даже в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», действие которого происходит в Ленинграде, Москва играет довольно большую роль.
Предлагаем вам проехать по знакомым московским улицам и посмотреть на них новым взглядом — взглядом режиссера Эльдара Рязанова. Вы сможете посетить места, связанные со съемками любимых фильмов: «Служебный роман», «Гараж», «Берегись автомобиля», «Забытая мелодия для флейты», «Жестокий романс». Вас ждет увлекательный рассказ о творческой судьбе режиссера Рязанова, об истории 📖 создания фильмов.
В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:
- где жил товарищ Самохвалов и Людмила Прокофьевна Калугина
- почему итальянцы приехали в Москву, а не отправились сразу в Ленинград
на поиски клада
- далеко ли друг от друга располагаются НИИ «Охраны животных от
окружающей среды» из кинофильма «Гараж»
- как и зачем режиссер Рязанов постоянно обманывал композитора Андрея
Петрова
- откуда коварный Паратов увез Ларису в «Жестоком романсе»
и многое другое