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Москва Эльдара Рязанова

Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
Приглашаем вас в путешествие по знакомым московским улицам, посмотреть на них новым взглядом — взглядом режиссера Эльдара Рязанова.

Вы посетите места, связанные со съемками любимых фильмов: «Служебный роман», «Гараж», «Берегись автомобиля», «Забытая мелодия для флейты» и «Жестокий романс».

Вас ждет увлекательный рассказ о творческой судьбе режиссера Рязанова и об истории 📖 создания его фильмов.

А некоторые фильмы 🎥 откроются для вас с новой стороны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 8 600 ₽ за экскурсию

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Москва Эльдара Рязанова
Москва Эльдара Рязанова

Что вы увидите

  • места, связанные со съемками любимых фильмов Рязанова
Москву можно назвать одной из любимых киногероинь талантливого режиссера Эльдара Александровича Рязанова. Все свои фильмы 🎥, которые стали поистине народными, он снял на киностудии «Мосфильм». При этом, городские пейзажи использовались как идеальная натура. Даже в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», действие которого происходит в Ленинграде, Москва играет довольно большую роль.
Предлагаем вам проехать по знакомым московским улицам и посмотреть на них новым взглядом — взглядом режиссера Эльдара Рязанова. Вы сможете посетить места, связанные со съемками любимых фильмов: «Служебный роман», «Гараж», «Берегись автомобиля», «Забытая мелодия для флейты», «Жестокий романс». Вас ждет увлекательный рассказ о творческой судьбе режиссера Рязанова, об истории 📖 создания фильмов.

В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:

  • где жил товарищ Самохвалов и Людмила Прокофьевна Калугина
  • почему итальянцы приехали в Москву, а не отправились сразу в Ленинград
на поиски клада
  • далеко ли друг от друга располагаются НИИ «Охраны животных от
окружающей среды» из кинофильма «Гараж»
  • как и зачем режиссер Рязанов постоянно обманывал композитора Андрея
Петрова
  • откуда коварный Паратов увез Ларису в «Жестоком романсе»
и многое другое
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Москва Эльдара Рязанова
Москва Эльдара Рязанова
Москва Эльдара Рязанова
Москва Эльдара Рязанова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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