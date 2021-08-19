Новодевичий монастырь: на перекрестке царских судеб

Пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Новодевичий монастырь: на перекрестке царских судеб
Новодевичий монастырь: на перекрестке царских судеб
Новодевичий монастырь: на перекрестке царских судеб
Новодевичий монастырь: на перекрестке царских судеб

Что вас ожидает 🤩

  • Новодевичий монастырь
  • Палаты царевны Софьи
  • Успенский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Посещение Новодевичего монастыря - это уникальная возможность увидеть единственный в своем роде и полностью сохраненный в первозданном виде исторический комплекс московского средневековья. Царственные башни в каменных коронах, кружевная колокольня и величие, - весь этот ансамбль на изгибе Москвы-реки привлекает издалека.

Этот монастырь был возведен по обеду Василия III в 16 веке для охраны смоленской дороги. Однако позднее, по воле русских царей, он становится обителью представительниц самой родовитой знати в 16-17 столетии. Здесь хранятся тайны взлетов и падений многих известных личностей, драмы, интриги и казни происходили на этой территории.

Знаете ли Вы причины, по которым представительницы богатых семей уходили в монастырь? Означало ли это, что они существенно изменяли свою привычную жизнь? Какой был быт внутри монастыря, вся правда о царь-девице Софье, а также интерьеры её палат и архитектурный след в ансамбле Новодевичего монастыря, - мы ознакомим Вас с самыми интересными и важными фактами этого места.

Помимо этого, в программе храм, выполненный из камня в 16 веке, а также посещение и осмотр внутреннего убранства Успенского собора.

Программа

  • Посещение палат царевны Софьи.
  • Посещение Успенского монастыря.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 13:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
19 авг 2021
Я давно искала экскурсию именно по территории монастыря и мне очень повезло с гидом. Ольга очень увлеченный рассказчик. Благодарю!
О
17 июля 2021
Увлекательный рассказ гида, посетили музеи и Успенский собор. Спасибо!

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