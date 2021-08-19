Посещение Новодевичего монастыря - это уникальная возможность увидеть единственный в своем роде и полностью сохраненный в первозданном виде исторический комплекс московского средневековья. Царственные башни в каменных коронах, кружевная колокольня и величие, - весь этот ансамбль на изгибе Москвы-реки привлекает издалека.

Этот монастырь был возведен по обеду Василия III в 16 веке для охраны смоленской дороги. Однако позднее, по воле русских царей, он становится обителью представительниц самой родовитой знати в 16-17 столетии. Здесь хранятся тайны взлетов и падений многих известных личностей, драмы, интриги и казни происходили на этой территории.

Знаете ли Вы причины, по которым представительницы богатых семей уходили в монастырь? Означало ли это, что они существенно изменяли свою привычную жизнь? Какой был быт внутри монастыря, вся правда о царь-девице Софье, а также интерьеры её палат и архитектурный след в ансамбле Новодевичего монастыря, - мы ознакомим Вас с самыми интересными и важными фактами этого места.

Помимо этого, в программе храм, выполненный из камня в 16 веке, а также посещение и осмотр внутреннего убранства Успенского собора.