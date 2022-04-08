ежедневно с 10.00 до 19:00

Городские обзорные экскурсии по принципу Hop On Hop Off позволяют самостоятельно планировать маршрут путешествия по Москве.

Принцип HopOnHopOff: зайти (Hop On) и выйти (Hop Off) в автобус можно на любой из остановок общественного городского транспорта по ходу трассы следования обзорной экскурсии.

Аудиогид на 8 языках: английский, русской, немецкий, испанский, французский, китайский, арабский, итальянский

Длительность экскурсии: 1 час на маршруте №1, около 2 часов на маршруте №2.

Начальный и конечный пункт всех маршрутов: Болотная набережная, рядом с памятником Репину, напротив Лужкова моста.

Срок действия билета: 2 дня (сегодня и завтра) с момента первой посадки в автобус, в зависимости от стоимости. Большинство остановок двухэтажных автобусов расположены рядом со станциями московского метро. Вы без труда сможете найти наши ярко-красные двухэтажные автобусы на остановках общественного транспорта на следующих улицах:

Маршрут №1 — Болотная набережная, ул. Серафимовича, Пречистенская наб., ул. Волхонка, Гоголевский бульвар, Арбатская площадь, ул. Знаменка, ул. Моховая, ул. Охотный ряд, Театральная площадь, Лубянская площадь, Красная площадь (Васильевский спуск), ул. Балчуг, Софийская наб.

Маршрут №2 — Болотная наб., ул. Серафимовича, Большой каменный мост, ул. Моховая, ул. Воздвиженка, ул. Новый Арбат, Кутузовский проспект, Украинский бульвар, Набережная Тараса Шевченко, Площадь Европы, ул. Большая Дорогомиловская, Бородинский мост, ул. Смоленская, Смоленская-Сенная площадь, Смоленский бульвар, Смоленская площадь, Новинский бульвар, ул. Новый Арбат, Гоголевский бульвар, Соймоновский переулок, Пречистенская наб., Кремлевская наб., Москворецкая наб., Котельническая наб., Гончарная наб., Краснохолмская наб., Новоспасский монастырь, Подгорская наб., ул. Яузская, Б. Устинский мост, ул. Садовническая, ул. Балчуг, ул. Болотная, Болотная площадь, Софийская набережная, ул. Балчуг. Добраться к основным достопримечательностям города Москвы от наших остановок можно пешком, это займет всего за 5-10 минут.

Начните свою обзорную экскурсию по Москве в любое удобное для Вас время. С 10:00 до 20:30 – будни, 10:00-21:30 – выходные и праздничные дни

Время отправления последнего рейса: Маршрут №1: 19:20 (будни), 20:20 (выходные и праздничные дни) Маршрута №2: 18:30 (будни), 19:30 (выходные и праздничные дни)

Интервал прохождения остановок: Маршрут №1 (15-20 минут), Маршрут №2 (30-40 минут) в зависимости от транспортной нагрузки на городские магистрали. По требованию Вы можете зайти (Hop On) или выйти (Hop Off) из автобуса в любое удобное для Вас время, на любой из остановок по ходу движения автобуса.

Кол-во остановок: 18 (маршрут №1), 30 (маршрут №2). На время проведения технических перерывов (не более 30 минут) для проведения уборки салона и обеда персонала в интервалах между 13:30-15:00, 18:00-20:00 допускается незначительное изменение в расписании движения. Спасибо за понимание!