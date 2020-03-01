Анна проводит ещё 1 экскурсию

🔎 Стать на 1,5 часа сыщиком-любителем
В ходе игры ребята выяснят, где и когда впервые открылся Московский Университет и куда он после этого переехал. Также исследуют старый квартал и найдут первые здания Императорского Университета.
В самом начале участники получат карту, с помощью которой будут проходить задания игры и узнавать любопытные факты об Императорском Университете. Подсказками будут:
🗝 записка от неуловимого ректора
🗝 коллекция минералов
🗝 загадочные барельефы
🗝 и кое-что ещё, о чём ребята узнают на месте!
Юные исследователи не останутся без вознаграждения, в конце игры они непременно получат призы.
Прогулка-квест рассчитана на семьи с детьми от 7 до 13 лет или на группы школьников 1-6 класс