Анна проводит ещё 1 экскурсию

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  4. «Разыскивается Университет»: семейная прогулка-квест

Расшифровать послания от ректора и отыскать два главных здания старого университетского городка

Анна
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Анна – ваш гид
На этой необычной экскурсии ребята в игровом формате узнают историю главного ВУЗа страны, а также разведают, где же находятся его первые постройки.

Активности и наводки будут разной степени сложности, но непременно увлекут участников и подарят азарт.

Вперёд, за знаниями!
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 24 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Охотный ряд, выход номер 2
Забронировать экскурсию
«Разыскивается Университет»: семейная прогулка-квест
«Разыскивается Университет»: семейная прогулка-квест

Что вас ожидает

🔎 Стать на 1,5 часа сыщиком-любителем
В ходе игры ребята выяснят, где и когда впервые открылся Московский Университет и куда он после этого переехал. Также исследуют старый квартал и найдут первые здания Императорского Университета.
В самом начале участники получат карту, с помощью которой будут проходить задания игры и узнавать любопытные факты об Императорском Университете. Подсказками будут:

🗝 записка от неуловимого ректора
🗝 коллекция минералов
🗝 загадочные барельефы
🗝 и кое-что ещё, о чём ребята узнают на месте!

Юные исследователи не останутся без вознаграждения, в конце игры они непременно получат призы.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка-квест рассчитана на семьи с детьми от 7 до 13 лет или на группы школьников 1-6 класс

Организационные детали

  • Подарки входят в стоимость экскурсии, дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсия будет проводиться, если наберётся группа от 5 человек
«Разыскивается Университет»: семейная прогулка-квест
«Разыскивается Университет»: семейная прогулка-квест
«Разыскивается Университет»: семейная прогулка-квест
«Разыскивается Университет»: семейная прогулка-квест
«Разыскивается Университет»: семейная прогулка-квест

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Охотный ряд, выход номер 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Я родилась и выросла в Москве, и с детства интересовалась ее историей. Всегда хотелось представить, как это — приехать в Москву впервые. Поэтому хочется встречаться с путешественниками, чтобы вместе открывать этот удивительный город, рассказывать о его истории и показывать во всей красе. На своих экскурсиях стараюсь показать, что Москва — разная, но всегда интересная и единственная в своем роде.
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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