Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

🔎 Стать на 1,5 часа сыщиком-любителем

В ходе игры ребята выяснят, где и когда впервые открылся Московский Университет и куда он после этого переехал. Также исследуют старый квартал и найдут первые здания Императорского Университета.

В самом начале участники получат карту, с помощью которой будут проходить задания игры и узнавать любопытные факты об Императорском Университете. Подсказками будут:

🗝 записка от неуловимого ректора

🗝 коллекция минералов

🗝 загадочные барельефы

🗝 и кое-что ещё, о чём ребята узнают на месте!

Юные исследователи не останутся без вознаграждения, в конце игры они непременно получат призы.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка-квест рассчитана на семьи с детьми от 7 до 13 лет или на группы школьников 1-6 класс