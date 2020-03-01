Индивидуальные экскурсии по Москве

Что вас ожидает

Акведук, экотропа и «царские» истории

Полюбовавшись храмом Тихвинской Божьей Матери в бывшем царском селе Алексеевском, вы попадете на территорию другого древнего села на берегу Яузы и Горянки — Ростокино. Погуляете по Акведуку и услышите, в чем его функция и как он здесь появился. А также узнаете об экотропе, повторяющей традиционный путь русских царей. Я раскрою, как и зачем они ходили этой дорогой и насколько это было безопасно.

Ростокино сквозь века

Посидев на лавке Влюбленных, вы отыщете единственный в Москве памятник Дворнику. А перейдя по мостику Времени, впечатлитесь видом на пойму Яузы и ВДНХ. Далее перенесетесь во времена строительства социалистического государства и рассмотрите знаменитую скульптуру Мухиной, ставшую символом киностудии Мосфильм. Я расскажу о достижениях советского народа, символах и знаковых местах той эпохи.