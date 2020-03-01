Индивидуальные экскурсии по Москве

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений

Погулять по интригующим местам малоизвестного района и раскрыть его тайны

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Вы узнаете о любимом путевом дворце Алексея Михайловича, Московской битве 1612 года, древнем Ярославском тракте и молельных походах в Лавру.

А еще о «Миллионном» мосте, вкладе Екатерины Второй в создание водопровода и Таньке Ростокинской, предводительнице шайки разбойников!
2600 ₽
1950 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро ВДНХ
Забронировать экскурсию
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений

Что вас ожидает

Акведук, экотропа и «царские» истории
Полюбовавшись храмом Тихвинской Божьей Матери в бывшем царском селе Алексеевском, вы попадете на территорию другого древнего села на берегу Яузы и Горянки — Ростокино. Погуляете по Акведуку и услышите, в чем его функция и как он здесь появился. А также узнаете об экотропе, повторяющей традиционный путь русских царей. Я раскрою, как и зачем они ходили этой дорогой и насколько это было безопасно.

Ростокино сквозь века
Посидев на лавке Влюбленных, вы отыщете единственный в Москве памятник Дворнику. А перейдя по мостику Времени, впечатлитесь видом на пойму Яузы и ВДНХ. Далее перенесетесь во времена строительства социалистического государства и рассмотрите знаменитую скульптуру Мухиной, ставшую символом киностудии Мосфильм. Я расскажу о достижениях советского народа, символах и знаковых местах той эпохи.

Организационные детали

Мы пройдем около 2 км.

Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений
Ростокино: путевые дворцы, Смутное время и Выставка достижений

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро ВДНХ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, я родилась и живу в Москве. По профессии филолог и лингвист, увлекаюсь искусством, историей и страноведением. С большим удовольствием изучаю свой город и нравы его жителей и влюбляю в Москву все новых путешественников. С моими знаниями, увлеченностью, любознательностью и энергией вы не только увидите то, что давно хотели увидеть, но и раскроете малоизвестное, редкое и часто самое интересное. В любое время года вам обеспечены веселая компания, любопытные факты и чудесные воспоминания!
Напишите мне

Индивидуальные экскурсии по Москве

Москва непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милая
250 за человека
1 час
12 отзывов
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Кругосветка по МосквеКругосветка по МосквеКругосветка по Москве
6000 за экскурсию
4 часа
36 отзывов
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Моя главная задача за 4 часа создать в головах экскурсантов 3D композицию города, чтобы после авто-прогулки у вас сложилась безупречная картина Москвы с её историческими зданиями, парками, монастырями и жилыми домами. По пути я поделюсь с вами глубокими знаниями о прошлом столицы, а также дам актуальную справку о действующих выставках, интересных мероприятиях и объездных путях.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
5800 за экскурсию
2 часа
47 отзывов
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Приглашаю на одну из самых загадочных экскурсий вокруг Кремлевских стен. Ребят ждет не сухое повествование, но увлекательная командная игра. Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца. Придется «пошевелить мозгами», разгадать исторические и архитектурные задачки, ответить на все вопросы — и получить приз.
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
4 отзыва
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Тайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополя
1500 за человека
1.5 часа
8 отзывов
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
Свидание с вечерней МосквойСвидание с вечерней МосквойСвидание с вечерней Москвой
4600 за экскурсию
3 часа
21 отзыв
Полюбоваться сиянием ночного города и прикоснуться к его истории на автомобильной экскурсии
Я покажу культовые места столицы и расскажу о них всё, что знаю. Из окна автомобиля вы рассмотрите ночной Кремль, новый парк Зарядье, величественный памятник Владимиру, Большой и Малый театры, Арбат и, конечно, Москву-сити. Узнаете, как менялся Кремль, чем москвичам не нравится монумент Достоевскому и как непросто сложилась судьба храма Христа Спасителя. Прекрасные виды вечернего города-героя и занимательные факты из его хроник — это будет идеальное свидание со столицей.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река