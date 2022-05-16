Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений

Открыть тайны атмосферных переулков и поучаствовать в «столоверчении» в музее Булгакова

Индивидуальная
Патриаршие пруды известны мистическими сюжетами — им и посвящена эта необычная экскурсия.

Петляя по тихим улочкам, мы поговорим о таинственных явлениях города, заглянем в окна домов, хранящих секреты своих владельцев, и вспомним именитых личностей.

А в финале прогулки попробуем установить контакт с духами известных писателей!
Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений
Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений
Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений
Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений
Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений
Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений
Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений
Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений
Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений
Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений
Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений
Спиритический сеанс: прогулка в поисках московских привидений
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Что вас ожидает

О спиритизме в России

Возможность связаться с потусторонним миром волновала многих выдающихся людей прошлого столетия. Увлечение «столоверчением», или спиритическими сеансами, стало неотъемлемой частью хроник страны. На экскурсии вы узнаете об этом подробнее, а заодно погрузитесь в мир мистики и загадочных историй из жизни Гоголя, Булгакова, Пушкина, Алексея Толстого, Чехова, Блока, Горького, Шаляпина и других представителей русской интеллигенции.

Тайны за фасадами

Прогулка пройдет в районе Патриарших прудов и улицы Спиридоновка. На нашем пути встретятся три роскошных особняка, которые откроют свои леденящие кровь секреты, и бывшее кладбище, которое маскируется под уютный сквер. За два часа вы узнаете:

  • На каком здании прячется горгулья и где произошло тройное убийство, которое взбудоражило всю театральную Москву;
  • Почему Елену Сергеевну Булгакову называли ведьмой и в чем секрет волшебного крема для Маргариты;
  • Правда ли, что Шаляпин однажды соприкоснулся с призраком, а дух Саввы Морозова до сих пор наведывается в свой особняк;
  • У кого из гроба якобы украли череп и кто высмеивал журналы, посвященные спиритизму;
  • Как в научной среде разгорелась война из-за спиритизма и зачем Блок ожидал в гости призрак хрустальной цапли.

Закончим экскурсию в легендарном подъезде музея Булгакова, стены которого исполняют желания.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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