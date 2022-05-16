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О спиритизме в России

Возможность связаться с потусторонним миром волновала многих выдающихся людей прошлого столетия. Увлечение «столоверчением», или спиритическими сеансами, стало неотъемлемой частью хроник страны. На экскурсии вы узнаете об этом подробнее, а заодно погрузитесь в мир мистики и загадочных историй из жизни Гоголя, Булгакова, Пушкина, Алексея Толстого, Чехова, Блока, Горького, Шаляпина и других представителей русской интеллигенции.

Тайны за фасадами

Прогулка пройдет в районе Патриарших прудов и улицы Спиридоновка. На нашем пути встретятся три роскошных особняка, которые откроют свои леденящие кровь секреты, и бывшее кладбище, которое маскируется под уютный сквер. За два часа вы узнаете:

На каком здании прячется горгулья и где произошло тройное убийство, которое взбудоражило всю театральную Москву;

Почему Елену Сергеевну Булгакову называли ведьмой и в чем секрет волшебного крема для Маргариты;

Правда ли, что Шаляпин однажды соприкоснулся с призраком, а дух Саввы Морозова до сих пор наведывается в свой особняк;

У кого из гроба якобы украли череп и кто высмеивал журналы, посвященные спиритизму;

Как в научной среде разгорелась война из-за спиритизма и зачем Блок ожидал в гости призрак хрустальной цапли.

Закончим экскурсию в легендарном подъезде музея Булгакова, стены которого исполняют желания.