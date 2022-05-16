Возможность связаться с потусторонним миром волновала многих выдающихся людей прошлого столетия. Увлечение «столоверчением», или спиритическими сеансами, стало неотъемлемой частью хроник страны. На экскурсии вы узнаете об этом подробнее, а заодно погрузитесь в мир мистики и загадочных историй из жизни Гоголя, Булгакова, Пушкина, Алексея Толстого, Чехова, Блока, Горького, Шаляпина и других представителей русской интеллигенции.
Прогулка пройдет в районе Патриарших прудов и улицы Спиридоновка. На нашем пути встретятся три роскошных особняка, которые откроют свои леденящие кровь секреты, и бывшее кладбище, которое маскируется под уютный сквер. За два часа вы узнаете:
Закончим экскурсию в легендарном подъезде музея Булгакова, стены которого исполняют желания.