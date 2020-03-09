17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Старинные особняки Тверской — легенды и предания

Необыкновенные истории домов на центральной улице и их владельцев

Елена
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Елена – ваш гид
Тверская — царская дорога, где происходили события масштаба всей страны.

Она вмещает целый калейдоскоп историй: забавных и трагических, курьёзных и жестоких — но неизменно будоражащих сердце.

Я расскажу вам о жизни столичной улицы и покажу важные постройки, которые составляют её облик.

Помогу прочувствовать их ауру, узнать судьбу и приоткрыть многовековые тайны.
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Пушкинская
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У этой экскурсии17 отзывов
4.76
Старинные особняки Тверской — легенды и предания
Старинные особняки Тверской — легенды и предания

Что вас ожидает

Контрасты Тверской в «лицах»
На главной улице города выстроились удивительно разные по архитектуре здания, у каждого из которых есть своя причина выглядеть «иначе». Вы увидите сами, чем отличался дом для властей от дворянских и купеческих построек и как выглядело жильё для среднего класса. На нашем пути встретятся Елисеевский гастроном, особняк Бахрушина, доходные дома Саввинского подворья, дом Сытина и другие не менее любопытные здания. Каждую постройку мы внимательно осмотрим и попробуем понять, в чем именно её своеобразие.

О чём молчат особняки
Мой рассказ будет о той Тверской, которую сразу не разглядишь за монументальными сталинскими постройками — я постараюсь передать дух особняков старой Москвы, в которых жили купцы и столичная знать. Вы узнаете, кто стал прототипом героя романа Достоевского «Идиот», в каком доме князь Голицын проиграл свою жену в карты и
как выглядел синематограф, в который Ипполит Матвеевич приглашал Лизу. Я припасла для вас ещё не одну удивительную историю, но о чём — узнаете на прогулке.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится

Старинные особняки Тверской — легенды и предания
Старинные особняки Тверской — легенды и предания
Старинные особняки Тверской — легенды и предания
Старинные особняки Тверской — легенды и предания
Старинные особняки Тверской — легенды и предания

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 12:00, 14:00 и 17:00, в пятницу в 12:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Пушкинская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Здравствуйте! Я 15 лет работаю экспертом по элитной недвижимости Москвы. Увлеклась историей города. Особенно интересовали старинные особняки. Появилось желание больше узнать о людях, которые жили в этих особняках, узнать об их судьбах, поделиться этими знаниями с другими. Так появилась идея создать экскурсию по старинным особнякам в самом центре столицы.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Спасибо большое Елене за экскурсию, материал был интересный и хорошо изложен! Далеко ходить в прохладную погоду не пришлось, все маршрута места рядом:)
2 февраля 2020
Необычные факты из истории обычного места. Очень увлекательно и познавательно
21 января 2020
Экскурсия для очень хорошей погоды:) зимой холодно стоять по 10-15 минут у одного здания. Одевайтесь теплее, если выбираете этот маршрут :)
13 января 2020
Экскурсия понравилась. Информации много, но очень короткий маршрут. Вся экскурсия проходила на небольшом пятачке, учитывая расстояние Тверской. Хотелось бы за это время узнать больше памятников архитектуры. По 15-20 минут экскурсовод рассказывала про каждое здание. На мой взгляд много лишней информации. Но Елена хорошо владеет информацией, интересно рассказывает. Спасибо за экскурсию.
6 января 2020
Замечательная познавательная 2-х часовая прогулка по Тверской в компании гида Елены! Нам доводилось бывать здесь прежде, любовались, присматривались к зданиям, восхищались архитектурой былых времен, и все это оставалось просто впечатляющей картинкой. Благодаря Елене, открывшей нам историю нескольких особняков Тверской, мы смогли проникнуться атмосферой, смогли узнать, пережить, прочувствовать то, что прежде скрывалось за величественными фасадами зданий. Случилось маленькое чудо в большом городе - красивая картинка ожила! Вот ради таких чудес и стоит ходить на подобные экскурсии! И немножко фактов по существу: 1. Не бойтесь групповых экскурсий, возможно, ваша небольшая группа будет единственной, нам повезло - мы с мужем были вдвоем. 2. Даже если группа будет побольше, несмотря на то, что Тверская - улица шумная, все, что говорит гид, хорошо слышно - Елена говорит в микрофон. 3. Одевайтесь тепло, когда идете на экскурсию в холодное время года. По правде, мы ощущали холод только передвигаясь от объекта к объекту. Елена рассказывает увлекательно - ни холода, ни времени не заметите! Экскурсию рекомендуем всем, кто любит пешие прогулки по городу и смотрит на мир широко открытыми глазами. Елена, спасибо!
6 января 2020
Отличный экскурсовод.
6 января 2020
Экскурсия понравилась.
24 ноября 2019
К сожалению, в день нашей экскурсии в Москве было очень холодно, и нам пришлось просить Елену немного сократить экскурсию, но все равно, мы услышали много интересного, посмотрели фотографии, услышали цитаты и стихи, так что были довольны, но осталось небольшое сожаление, что из-за погоды в полной мере насладиться не смогли экскурсией. Придем, на другие. Елена очень приятный экскурсовод!
10 ноября 2019
Спасибо большое) Экскурсия интересная и познавательная. Желаю Елене интересных творческих проектов
31 октября 2019
Были на экскурсии 27 октября 2019года. Гид Елена. Очень интересная экскурсия, очень интелегентная и мягкая подача материала. Очень приятный гид.
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